Wenn die Süddeutsche Bodencreditbank, München, in ihrem Bericht für das Geschäftsjahr 1954 von einem gesteigerten Pfandbriefabsatz an den privaten Sparer berichtete und im Bericht für 1955 feststellt, daß nunmehr das Gegenteil eingetreten ist, so stellt das an und für sich zwar keine Überraschung dar, aber dennoch ist diese Tatsache nicht ganz unbedenklich, denn der süddeutsche Raum galt von jeher als die Domäne der Pfandbriefsparer. Und wenn auch hier eine Abkehr der kleinen Sparer vom Pfandbrief zu verzeichnen ist, dann ist dies mehr als nur ein Warnsignal. Praktisch bleibt zur Uberwindung dieses unerfreulichen Zustandes doch nur die Alternative: höhere Zinsen für Pfandbriefe oder die Wiedereinführung der Steuerbegünstigung für diese Papiere. Beide Wege sind mit Dornen besät. Es ist begreiflich, wenn sich die Süddeutsche Bodencreditbank für steuerliche Erleichterungen einsetzt, denn mit ihnen konnte der Pfandbriefabsatz In den vergangenen Jahren kräftig ausgeweitet werden. Die Beseitigung aller wesentlichen Steuervergünstigungen für das Wertpapiersparen bezeichnete der Vorstand als zu früh und zu radikal.

Wahrscheinlich ist es auch das kleinere Übel, wenn man den § 10 des Einkommensteuergesetzes in alter Form wieder einführt. Das Problem des Rentenmarktes wird dadurch jedoch keinesfalls gelöst. Es ist kein Geheimnis, daß steuerfreie Pfandbriefe von manchen Stellen – auch von den Geschäftsbanken – als eine angenehme Liquiditätsreserve benutzt wurden, deren Realisierung mit dazu beitrug, daß der Pfandbriefmarkt seit Monaten unter Druck liegt.

Im neuen Jahr – so wird in dem Geschäftsbericht auch festgehalten – wurde der Pfandbriefabsatz an die Kapitalsammelstellen durch die Ausgabe der 120 Mill. DM unverzinslichen bayerischen Schatzanweisungen behindert, die mit einer Effektivverzinsung von 7,2 v. H. ausgestattet sind, mit denen der 6 v. H. Pfandbrief natürlich nicht konkurrieren kann. Hier wird die verhängnisvolle Verflechtung des Geldmarktes mit dem Kapitalmarkt besonders deutlich, denn es wurden langfristige Kapitalmarktpapiere in besser verzinsliche Geldmarktpapiere umgetauscht.

Immerhin war der Wertpapierabsatz bei der Süddeutschen Bodencreditbank in 1955 noch so erfreulich, daß sie trotz der letzten Kapitalerhöhung bereits wieder an der Umlaufgrenze angelangt ist. Um diese weiter hinaufzuschieben, wurden 2,25 Mill. DM der gesetzlichen Reserve zugewiesen, die damit 50 v. H. des 7,5 Mill. DM betragenden AK ausmacht. Darauf wird eine Dividende von 7 v. H. gezahlt dt