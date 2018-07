Vor einem Jahr noch sprach alle Welt, von einer sinkenden Tendenz des Kapitalzinses. Nur die privaten Hypothekenbanken, also die eigentlichen Kapitalmarktexperten‚ waren nicht so optimistisch. Aber ihre Stimmen wogen nicht viel; man ging über sie hinweg. Die Deutsche Pfandbriefanstalt, das Realkreditinstitut des Bundes, glaubte damals, der Übergang zum 5 1/2prozentigen tarifbesteuerten Pfandbrief sei möglich. Es wurden zwei Emissionen zu 97 v. H. mit einem Gesamtbetrag von 95 Mill. DM aufgelegt und verkauft. Sie wurden bald darauf an der Börse zum Emissionskurs eingeführt und dort so gepflegt, daß dieser Kurs auch heute noch Geltung hat. Eine Reihe privater und öffentlich-rechtlicher Realkreditinstitute folgte.

So war der Boden vorbereitet für die öffentliche Hand, nunmehr ihrerseits mit ähnlichen Vorhaben herauszukommen. Kurz hintereinander wurden aufgelegt:

125 Mill. 5 1/2prozentige Bundespostanleihe

zum Emissionskurs von 98 v. H.

75 Mill. 5 1/2prozentige Berliner Anleihe

zum Emissionskurs von 98 v. H.

56 Mill. 5 1/2prozentige Niedersachsen-Anleihe