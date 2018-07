Di e Berliner Commerzbank A G, Berlin,diä Tochterbank der Commerzbank Nachfolgeinstitute hat 1955 ( 31 12 ) die Gesamtumsätze um 25 7v. H. rund 83 Mrd, DM, die Bilanzsumme um 21 5v. Ha 160 2( 131 8) Mill. DM Und das kurz- und mittelfristig Kreditgeschäft um 19 v. H auf 122 3( 103 5) Mill. DM gesteigert. Sie hat damit in überdurchschnittlichem Umfang am allgemeinen Aufstieg der Westberliner Wirtschaft teilgenommen, der in einer Zuwachsrate des Sozialprodukts von über 15 v. H zum Ausdrud kam. Wie alle Berliner Großbanken, nimmt auch dieses Institut für das Berichtsjahr die Dividendenzahlung mi; zunächst 6v. H auf das alte AK von 5 Mill. DM auf, das am Ende des Jahres auf 75 Mill. DM erhöht worden ist Unter den Aktiven der auf die Dividende abgestellter Jahresbilanz sind ua. 16 1( 14 1) Mill. DM Guthaben,29(14) Mill. DM Schecks, 38 6( 35 2) Mill. DM Wechsel und 78(62) Mill. DM Wertpapiere ausgewiesen. Die " geringfügig um 03 auf 11 0 Mill. DM angestiegenen Ausgleichsfordetüngea machen nur rund 7v. H, der Bilanzsumme aus und liegen damit unter der Hälfte des Bestandes der übrigen Berliner Großbanken. Die Debitoren belaufen sich auf 72 1( 57 8) Mill, DM. Auf der Passivseite sind die gesamten Einlagen auf 143 4( 121 9) Mill DM angewachsen, davon Sichteinlagen auf 61 5( 52 8) MiH. DM, Termineinlagen auf 62 1( 54 9) Mill. DM und Spareinlagen auf 19 8( 14 2) Mill. DM, Die günstige Entwicklung, da die Erträge au Zinsen auf 34(28) Mill. DM und aus Provisionen auf 47(39) Mill. DM steigen ließ, ermöglichte die Verstärkung der Rüdclaoen auf 25(15) Mill. DM und der Rückstellungen auf 26(13) Mill. DM.

Während im Berichtsjahr dank des Einlagenzuwachses alle berechtigten Kreditwuasche erfüllt werden konnten, macht sich im neuen Jahr im Zuge der weiteren wirtschaftlichen Konsolidierung der Berliner Wirtschaft ein erhöhter Kreditbedarf bemerkbardem nur unbedeutend gestiegene Einlagen gegenüberstehen. Dr. Holbeck vom Vorstand erinnerte in diesem Zusammenhang an die vorjährige Zusage des Wirtschaftskabinetts, den Berliner Geschäftsbanken für die Zwecke dsr Auftragsfinanzjerung 30 v. H der Kreditsumme aus ERP Barmitteln zur Verfügung zu stellen. Dieses Versprechen wurde bishernichteingelöst. G G