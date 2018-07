Was man in Deutschland ein Volksbegehren nennt, das kann in der Schweiz auch gegen das Theater angewandt werden. Das "Referendum" ist eine Verfassungsbestimmung, die jedem Schweizer Bürger das Recht gibt, tausend Unterschriften gegen eine Gesetzesvorlage zu sammeln. Dann muß das Gesetz in Urabstimmung zum Volksentscheid gestellt werden. In Basel hielt jetzt einige Wochen lang der Direktor des Stadttheaters den Atem an: Wird seine Bühne die 380 000 Franken Zuschußerhöhung, die der Große Rat bewilligt hat, auch wirklich bekommen? Die Wählermasse hat für die finanziellen Bedürfnisse einer künstlerischen Elitebildung nicht unbedingt Verständnis. Das Verhältnis des Schweizers zum Theater ist gut, solange es möglichst wenig öffentliches Geld kostet " Die Schweiz ist reich. Deshalb geben wir nicht soviel Steuergeld für das Theater aus wie das ärmere Deutschland Dieses paradoxe Wort, das wir in Zürich hörten, ist gleichsam eine Formel für das Schweizer Theater. Einerseits erinnert sie an den niedrigen Steuersatz; und das ist besonders für prominente Darsteller, die das Zürcher Schauspielhaus mit Teilverträgen gebunden hat, ein Anlaß, in der Schweiz ansässig zu werden. Man kann dann billig auch die ausländischen Einkünfte, zum Beispiel, die deutschen, in der Schweiz versteuern. In der Hauptsache aber ist der Mangel an Steuergeld für das Theater eine Quelle des Kummers. Um so erstaunlicher sind einige Leistungen. Das Zürcher Schauspielhaus, dessen Aktien zu 51 von Hundert in Privathänden sind, erhält neuerdings einen städtischen Zuschuß von 450 000 sfr. Davon muß es!2000 Qsfr Hausmiete zahlen, nachdem eine Bankengruppe das Gebäude überhaupt dem Theater erhielt. Durch zusätzlich von der Stadt subventionierte "Volksvorstellungen" wird die Miete zwar ungefähr wieder ausgeglichen. Immerb0: das vergleichbare Düsseldorfer Schauspielhaus bekommt 800 000 DM Jahreszuschuß und ein spielfertiges Haus; auch Hilperts Deutsches Theater in Göttingen hat reichlich 650 000 DM Subventionen. Nicht anders ergeht es der Oper. Ihr einziges Institut, das international zu konkurrieren auch nur versuchen kann, das Zürcher Stadttheater, bekommt 15 Mill sfr Zuschuß und spielt zwei Drittel seines Etats ein — ein unter Opernhäusern einzigartiger Fall. Die " Deutsche Oper am Rhein", die von den Städten Düsseldorf und Duisburg gegründet worden ist, wird dagegen über 45 Mill. DM Zuschuß verfügen, von den Opernetats in München und Berlin gar nicht zu reden. Um öffentliches Geld zu bekommen, haben manche Schweizer Theater fast schrullige Methoden entwickelt. In den meisten Städten wird von Gemeinde und Kanton eine Billettsteuer erhoben. Die öffentliche Hand kassiert von jeder verkauften Eintrittskarte zu Kino, Zirkus- und Sportveranstaltungen 10 bis 20 von Hundert ein. In Bern kommen auf diese Weise mehrere hunderttausend Franken zusammen. Davon erhalten Institutionen, wie der Kunstverem und das Museum, kleinere Zuwendungen. Den Rest erhält das Stadttheater. Es bekommt also seine eigene Billettsteuer zurückgezahlt, vermehrt um Beiträge der Sportund Kinobesucher. Noch raffinierter verfahren die Städtväter von Biel und Solothurn. Direktor Markus Breitner führt das "Städtebundtheater", unseren Landesbühnen vergleichbar, selbstverantwortlich als gewerblichen Betrieb mit einem festen Zuschuß der Städte in Höhe von 350 000 sfr plus spielfertigen Häusern, Obwohl der Direktor also persönlich wie am Gewinn so auch am Defizit beteiligt ist, zahlt man ihm die Subvention nicht etwa zu treuen Händen aus Über Nacht könnte der Direktor ja mit dem öffentlichen Gelde verschwinden, oder er könnte sein Personal unwürdig entlohnen. Beides, Sicherheit und soziale Kontrolle, erreicht man, indem der Direktor als Privatunternehmer fiktive Grundgagen aufstellen muß. Dann zahlen die Städte für jedes Mitglied hundert Prozent öffentlichen Aufschlag und zwei Teuerungszulagen. Die öffentlich kontrollierte Gehaltsabrechnung besteht somit aus fünf Positionen für jede Gage. St. Bürokratismus ist anscheinend nicht in Preußen geboren. Als Folgen kleinlicher Theaterwirtschaft beobachtet man direktoriale Emsigkeit auf der einen Seite und Darstellernot auf der anderen. Der Intendant des Städtebundtheaters, nach deutschen Begriffen ein kulturell besonders stützungswürdiges Unternehmen für das " flache Land", betreibt daneben auf eigene Rechnung noch das Sommertheater in Winterthur und das Wintertheater in Chur. Das Stadttheater von St. Gallen kann sich nur mit Hilfe des Kurtheaters von Baden komplettieren. Alle Bühnen, mit Ausnahme von Zürich und Basel, geben den Darstellern nur Acht- bis Zehnmonatsverträge. Sogar in der Bundeshauptstadt Bern kannte man bisher noch keinen bezahlten Urlaub. Dafür zwölftelt man bei der Auszahlung die Zehnmonatsgagen.

Man muß diese Existenzbedingungen kennen, will man begreifen, warum in der deutschsprechenden Schweiz nur aus Zürich (und potentiell in Basel) von konkurrenzfähigem, nach deutschen Begriffen diskussionswürdigem Theater zu berichten ist. Die Ansprüche des Publikums sind in der schweizerischen Provinz durch Gewöhnung gering. Wir sahen im Basler Stadttheater als Premiere Steinbecks "Menschen und Mäuse". Die Aufführung