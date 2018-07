Von Franz Neumann, Vorsitzender der SPD, Berlin

Neuerdings sprechen die Kommunisten wieder viel und laut von ihrer Verbundenheit mit den sozialistischen „Brüdern“. Als aber die Führung der englischen Arbeiterpartei Chruschtschow neulich eine Liste mit 150 Namen inhaftierter Sozialisten überreichen wollte, weigerte sich der Chef der kommunistischen Partei, sie auch nur anzunehmen. Franz Neumann, Vorsitzender der Berliner SPD, wurde am vergangenen Samstag von dem ersten Sekretär der Berliner SED aufgefordert, sich mit ihm am Brandenburger Tor zu treffen, um gemeinsam zu dem „Spionagetunnel“ zu fahren. Neumann antwortete, er wäre bereit, der Einladung zu folgen, wenn der erste Sekretär der SED mit ihm auch zu den Gefängnissen in Bötzow-Dreibergen und Bautzen führe. Dieser Vorschlag blieb unbeantwortet. In dem folgenden Aufsatz schreibt Neumann, wer unter vielen anderen in den genannten Lagern heute noch sitzt. Er bittet im übrigen alle diejenigen, die noch auf politische Gefangene warten, ihm deren Namen und Anschrift mitzuteilen. Adresse: Franz Neumann, Berlin-Schöneberg, Rathaus.

Am 21. April 1956 fand im Metropol-Theater in Berlin, an der Stätte, an der zehn Jahre zuvor die Zwangsvereinigung SPD/KPD zur SED durchgeführt wurde, eine Gedenkkundgebung der SED statt.

Aus den Reden von Walter Ulbricht und Otto Grotewohl klang deutlich die Tatsache, daß diese Zwangsvereinigung vor zehn Jahren nur im Machtbereich der sowjetischen Bajonette durchgeführt werden konnte. Beide Redner kamen dann wieder einmal mit Angeboten an die Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands zur Aktionsgemeinschaft heraus. Nun, Ulbricht hat ja schon erklärt, daß er bereit ist, sich „mit Vertretern der SPD an einen Tisch zu setzen, ohne etwas über die Vergangenheit zu sagen, damit niemand sagen kann, er fühle sich von vornherein beunruhigt“.

Wenn politische Menschen über die Vergangenheit schweigen wollen, wird sie nicht allzu ruhmreich für sie gewesen sein. Wir Sozialdemokraten sind der Auffassung, daß Herr Ulbricht, Herr Grotewohl und die anderen beunruhigt sein müßten, wenn sie an die Praxis der zehn Jahre in der sogenannten DDR denken.

Ulbricht, Grotewohl und die anderen erklären, daß nicht ein einziger Sozialdemokrat, daß nicht ein einziger Bürger wegen seiner demokratischen politischen Überzeugung eingesperrt worden sei. Grotewohl behauptet darüber hinaus, daß es keine Konzentrationslager in der sogenannten DDR gebe. Am Sonnabend sagte Grotewohl dagegen in seiner Rede (nachzulesen im „Neuen Deutschland“ vom 22. April 1956), daß er auch in der Frage der verhafteten Sozialdemokraten zu einer Verständigung bereit wäre.

Es leben noch genug Zeugen, die wissen, daß ich Otto Grotewohl 1945 immer und immer wieder gedrängt habe, sich um das Schicksal verschleppter Sozialdemokraten zu kümmern. Da war beispielsweise der Polizeimajor Karl Heinrich, der unmittelbar nach der Kapitulation von den Sowjets zum Kommandeur der Schutzpolizei Berlins ernannt wurde. Acht Jahre Zuchthaus und KZ im Dritten Reich hatte er hinter sich. Aber schon am 2. August 1945 verschwand er aus dem Dienstzimmer des von den Sowjets aus Rußland mitgebrachten neuen Polizeipräsidenten Markgraf. Mehrmals habe ich Grotewohl den Vorwurf gemacht, daß er diesen Fall nicht den sowjetischen Militärbehörden vorgetragen hat. Grotewohl erklärte mir am 29. Dezember 1945 persönlich in Gegenwart von 30 heute noch lebenden Zeugen, daß Karl Heinrich sich im Keller der sowjetischen Militärkommandantur in der Luisenstraße befinde, und daß er warne, etwas zu tun – da sich sonst das Schicksal Heinrichs noch verschlimmern würde. Heinrich ist, wie wir erst später erfuhren, unter jämmerlichen Verhältnissen im KZ Berlin-Hohenschönhausen umgekommen.