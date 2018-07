Die Deutsche Centralbodenkredit AG, Berlin-Köln, schlägt der zum 9. Mai nach Berlin einberufenen HV vor, für das Jahr 1955 eine Dividende von 7 (6) v. H. zu verteilen, die bei einem AK von 18 Mill. auf die jungen Aktien von 5,1 Mill. DM in halber Höhe ausgezahlt wird. über die Erhöhung der gesetzlichen Rücklage um 2,5 auf 6 Mill. DM wird ein haftendes Gesamtkapital von 24 Mill. DM geschaffen. Die Bilanzsumme hat sich auf rd. 800 Mill. DM erhöht. Die Ausweitung des Passivgeschäfts im Jahre 1955 beträgt rd. 170 Mill. DM. Dieses Ergebnis steht wie bei allen westdeutschen Kreditinstituten zwar hinter der Geschäftsentwicklung des Rekordjahres 1954 zurück; es zeigt aber eine annähernd doppelt so große Ausweitung des Geschäfts wie das in 1953.

Der Umlauf an neuen Pfandbriefen und Kommunalobligationen erhöhte sich im abgelaufenen Jahr um 137 Mill. DM. Die Struktur des Wertpapierabsatzes im Jahre 1955 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert. Der Anteil der Sozialversicherung hat etwas abgenommen. Umgekehrt hat auch der Absatz an Private nicht genügend zugenommen. Neben den durch Emissionen beschafften Mitteln hat die Bank im Berichtsjahr 20 Mill. DM Globaldarlehen aufgenommen und außerdem rd. 12 Mill. DM an Landesmitteln und Aufbaudarlehen durchgeleitet.

Nach dem stürmischen Wertpapierabsatz in 1954 mußte auch im vergangenen Jahr das Aktivgeschäft folgerichtig aufholen. Es flossen von den Wohnungsneubaumitteln 43,5 v. H. an gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften. Private Bauherren wurden also stärker als in den vorangegangenen Jahren gefördert. Der freie Kapitalmarkt hat für diesen Personenkreis eine nicht unwesentliche Verbesserung gebracht, da der Zinssatz hier um mehr als 1 v. H. sank. 1955 ist es notwendiger geworden, neben den I. Hypotheken auch sogenannte Ib-Hypotheken zu gewähren. Dadurch hat das Kommunaldarlehnsgeschäft zugenommen. Es konnten aber auch in größerem Umfange echte Kommunaldarlehen gewährt werden. Seit dem Sommer wurde dieses Geschäft allerdings dadurch beeinträchtigt, daß manche Aufsichtsbehörden die Genehmigung zur Darlehnsaufnahme versagten, weil sie in Verkennung der Kapitalmarktlage an eine Verbesserung der Bedingungen glaubten. Das hat manche Gemeinde um Kredite gebracht, die sie heute überhaupt nicht mehr oder nur zu ungünstigeren Sätzen bekommen können. D ü.