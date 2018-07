Vom 21. bis 24. April trafen sich – wie alljährlich seit 1949 – auf dem Frankfurter Messegelände die führenden in- und ausländischen Experten der Rauchwarenwirtschaft. Wiedergaben sich die Importeure und Manipulanten, die Rauchwarenveredler, Konfektionäre, Zubringerindustrie, der Einzelhandel und das Kürschnerhandwerk das nun schon traditionelle Stelldichein zur Rauchwarenmesse. 9000 Interessenten des In- und Auslandes besuchten die fünf Messehallen, in denen fast 200 Aussteller – teils in sehr repräsentativen Pavillons – mit hervorragenden Qualitätserzeugnissen aufwarteten.

Die Erwartungen der Aussteller wurden in fast allen Fällen voll erfüllt und vielfach sogar erheblich übertroffen. Auch das Ausland zeigte für die westdeutsche Pelzveredlung und -konfektion ein starkes Interesse und erteilte umfangreiche Aufträge. Im Mittelpunkt des Inlandgeschäftes standen neben den marktgängigen Konsumwaren vor allem Luxuspelze. Der Persianer behauptet seine dominierende Stellung nach wie vor; doch auch Nerze, Biber, Otter und Nutria waren stark gefragt. In modischer Hinsicht dürfte sich die „Pfeil-Linie“ durchsetzen; besonders auffällig waren die neuartigen Farbnuancen für Pelze, die von Bernstein über Saphir, Graphit, Russisch-Grün bis zum dunklen Bordeaux und Nachtschattenblau reichen. Eindrucksvoll war auch die Leistungsschau des Kürschnerhandwerks. Hier konnte festgestellt werden, daß das Handwerk aus der starken Propagierung der Sportmode neue Impulse erhalten hat.

Das Messegeschäft spielte sich in einer wohltemperierten Atmosphäre sorgfältiger Kaufüberlungen ab. Trotz des sehr reichhaltigen Angebots herrschte erfreulicherweise eine ausgesprochene Preisdisziplin. Westdeutschlands Rauchwarenwirtschaft, die sich nach dem Ausfall von Leipzig nach Kriegsende vornehmlich im Frankfurter Raum ansiedelte, hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 400 Mill. DM. Die Rauchwareneinfuhren sind 1955 auf 142 Mill. DM von 109 Mill. im Jahre 1954 angestiegen, und der Rauchwarenexport erhöhte sich in der gleichen Zeit von 19 auf 21 Mill. DM. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung sind die Rauchwarenexperten durchaus optimistisch. Ungeklärt ist allerdings noch, ob die Käuferinnen entschlossen sind, den kommenden „Pelz-Winter“ endlich etwas farbenfroher zu machen... ww.