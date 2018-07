Inhalt Seite 1 — Die Frau im Betrieb – auch ein Problem Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit einem für Frauen sehr interessanten Thema tagte kürzlich die „Internationale Vereinigung für sozialen Fortschritt“ in Mailand: Wie kann die Arbeit in den Betrieben an die besonderen Eigenarten der Frau angepaßt werden? Das Thema war heiß umstritten. Heiß umstritten, weil die Entwicklung in allen westlichen Industrieländern immer mehr zeigt, daß die Frauenerwerbsarbeit – und davon sind insbesondere die verheirateten Frauen betroffen – im Laufe der letzten Jahrzehnte ständig zugenommen hat und immer noch zunimmt, woraus sich die Notwendigkeit einer Anpassung der Betriebsarbeit an die Eigenart der Frau zwar ergibt, jedoch sich auch gleichzeitig die Frage erhebt, ob eine weitgehende Anpassung nicht auch schwerwiegende negative Folgen haben könnte: „Wird die bessere Anpassung des Betriebs an die Berufstätigkeit der Frau diese nicht in verstärktem Maße ermutigen, Heim und Familie zugunsten der Berufstätigkeit zurückzustellen oder gar aufzugeben?

Frauenarbeit – ein Fortschritt?

„Wohin führt diese Entwicklung?“ so fragten die Belgier. In den Niederlanden sieht man die Berufstätigkeit der verheirateten Frau häufig als ein soziales Übel an. Man will die Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau dort nicht fördern, sondern ist der Meinung, die Frau gehört in erster Linie in ihren Haushalt, und der Lohn des Mannes sollte – zusammen mit Kinderzulagen – für den Familienunterhalt ausreichen. Und Frankreich, das – bezogen auf die Gesamtzahl der Arbeitnehmer – zur Zeit die meisten erwerbstätigen Frauen hat, stellt die sehr ernste Frage, ob es ein Fortschritt ist, daß die weibliche Bevölkerung, vor allem die Mütter mit Familie, zur Arbeit in der Industrie veranlaßt werden und ob man nicht bei der Entwicklung zur Mechanisierung und Automatisierung zu gegebener Zeit als erste die Frau vom Dienst an der Maschine und im Betrieb befreien sollte.

Aber das waren nicht die einzigen Bedenken und Vorbehalte. Zwar wird heute allgemein anerkannt, daß die erwerbstätige Frau eines Sonderschutzes bedarf, jedoch ist man sich gerade auch in Frauenkreisen darüber im klaren, daß sich eine weitgehende Sonderschutzgesetzgebung und allzu umfassende „Anpassungsforderungen“ in wirtschaftlichen Hinsicht nachteilig für die Frauen selbst auswirken könnten. Das trifft besonders für Länder mit weniger guter Arbeitsmarktlage zu, wo die weibliche Arbeitskraft nicht sehr gefragt ist. Es erweist sich auch in der Praxis immer wieder, daß manche dieser der Frau eingeräumten besonderen Arbeitsbedingungen für die Betriebe erhebliche Belastungen bedeuten, so z. B. für Einzelhandelsbetriebe, Gaststätten und kleinere Gewerbebetriebe. Das Resultat davon ist häufig eine Einschränkung der Frauenbeschäftigung. In dieser Tatsache dürfte mit einer der wesentlichsten Gründe dafür zu sehen zu sein, daß von den arbeitenden Frauen selbst manche Arbeitsschutzbestimmungen, die im Interesse ihrer Gesundheit geschaffen wurden, umgangen werden. Der Schutz der Frau vor sich selbst erweist sich daher immer wieder als notwendig.

Soweit die heutigen Arbeitsformen überhaupt den Menschen berücksichtigen, sind sie vorwiegend auf den Mann zugeschnitten. Das erfordert oft schon von der unverheirateten (insbesondere der älteren) Arbeitnehmerin die äußerste Anspannung aller Kräfte und führt häufig zu gesundheitlicher Schädigung und Frühinvalidität. Für die verheiratete Frau und Mutter aber ergibt sich aus dieser Tatsache eine unerträgliche und ruinöse Doppelbelastung, die nicht nur auf Kosten ihrer Gesundheit, sondern auch auf Kosten der Familie geht. Das Problem der Anpassung der Betriebsarbeit an die besonderen Eigenarten der Frau existiert also für alle erwerbstätigen Frauen – einerlei ob verheiratet oder nicht –, und es existiert auch für die Betriebe.

In Ländern mit Arbeitskräftemangel ist die „Anpassung“ weitgehend eine der Vorbedingungen, um die Bereitschaft bei den Frauen zur Arbeitsaufnahme zu wecken (in Deutschland machen die Arbeitsämter häufig die Erfahrung, daß zuerst der Betrieb genannt wird, in dem man zu arbeiten wünscht und dann die Art der Beschäftigung. Es gibt also Betriebe mit so gutem Ruf, daß sich stets geeignete Arbeitskräfte finden). Zum anderen entscheidet die „Anpassung“ sehr stark über das persönliche Leistungsvermögen der Frau. Manchmal führt ein „Weniger“ zu einem „Mehr“, zumindest wenn man den Zeitaufwand ins Verhältnis zum Arbeitsergebnis setzt. In diesem Sinne leistungssteigernd – darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Länder einig – würde sich eine verkürzte. Arbeitszeit für die Frau auswirken, vor, allem für die doppelbelastete Hausfrau und Mutter. Die 40-Stundenwoche und die Schaffung von Möglichkeiten zur Halbtagsarbeit werden als Ziel angestrebt. Die 5-Tagewoche mit 48 Stunden wird zwar von den Frauen geschätzt, weil der freie Sonnabend für den Haushalt bleibt und der – häufig lange – Anfahrtsweg erspart wird; diese Regelung überfordert jedoch die meisten Frauen in ihrer Leistungskraft erheblich.

Zur Frage der Arbeitszeit gehört auch die sinnvoll angepaßte Regelung der Pausen: In vielen Betrieben wird noch bis zu einer längeren Mittagspause ohne Unterbrechung durchgearbeitet, anstatt der physiologisch bedingten Leistungskurve angepaßte Pausen einzulegen, die – wie sich erwiesen hat – nicht „unproduktiv vergeudete Zeit“, sondern eine Leistungssteigerung bedeuten. Ein Problem, das die Experten für Frauenarbeit in den Industrieländern ganz besonders stark beschäftigt, ist die Frage, wie sich die Fließbandarbeit, die in dem geforderten Tempo oft nur wenige Jahre durchgehalten wird, an die Eigenart der Frau anpassen läßt.