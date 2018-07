André Maurois, im ersten Weltkrieg Verbindungsoffizier zu britischen Verbänden in Frankreich, hat uns in einer seiner Erzählungen den denkwürdigen Ausspruch eines altgedienten Sergeant der englischen Garde überliefert: „Wenn dieser Sch... krieg nur endlich vorbei wäre, damit man wieder mal zu einem vernünftigen Herbstmanöver käme!“ – Dieser Stoßseufzer ist, wie mir scheint, ungemein charakteristisch für einen gewissen (und sehr häufig anzutreffenden) Typ des „Nichts-als-Berufssoldaten“, der – weit entfernt davon, den „Ernstfall“ als den eigentlichen Sinn und die Krönung seines Berufslebens zu werten – im Krieg nur eine ärgerliche Störung des geregelten Ausbildungsgeschäftes sieht. Gewiß hat diese „innere Haltung“ ihre positiven Seiten: weil sie ein willkommenes Gegengewicht darstellt zu jenen im Berufsheer auch stets vorhandenen Kräften, die zur „Aktion“ drängen – sei es nun aus diesen oder jenen Motiven: aus Vaterlandsliebe etwa, oder aus persönlichem Ehrgeiz, oder aus der Überzeugung, daß „die Gunst des Augenblicks“ genutzt werden müsse, die ein gerade erreichter Vorsprung in der Waffentechnik gegenüber dem doch nur vorübergehend im Rückstand befindlichen potentiellen Gegner bietet.

Diese einleitenden Überlegungen sind von einer gewissen Bedeutung für unsere Frage, ob (jetzt und für die nächste Zukunft) dem Berufsheer oder der allgemeinen Wehrpflicht der Vorzug zu geben sei. Sie führen nämlich zu der Einsicht, daß die aus unserer historischen Entwicklung heraus vielleicht verständliche Sorge, wonach eine aus Berufssoldaten bestehende Wehrmacht aus politischen Erwägungen als eine bedenkliche Sache zu betrachten sei, heute für uns ebensowenig aktuell ist, wie sie das für demokratische Länder je war. Dagegen besteht das Bedenken, daß Streitkräfte, die nur aus Professionals bestehen, stets (und gerade bei der deutschen Mentalität!) dazu neigen werden, sich abzukapseln, ein Sonderleben zu führen, einen „Staat im Staate“ zu bilden – und das um so mehr, je stärker die „öffentliche“ Meinung (oder ein Teil derselben) ihrer „politischen Zuverlässigkeit“ mißtraut (wobei natürlich ein Keil den anderen treibt, die verstärkte Abkapselung also das politische Mißtrauen weiter verschärft). All das wäre noch nicht so schlimm, wenn bei uns die Erinnerung an die Zeiten der Reichswehr (und ihres Sonderdaseins in einer teils gewollten, teils durch die Umstände erzwungenen Isolierung) nicht doch noch recht lebendig wäre. Gewiß würde eine solche Entwicklung, wenn sie sich aufs neue ergäbe, keine politische Gefahr für den Bestand der demokratisch-parlamentarischen Ordnung bedeuten – aber eben doch ein ständiges politisches Ärgernis. Und dergleichen sollte man vermeiden.

Ein weiteres kommt hinzu: Die Verteidigung unseres Landes wird nicht bloß die Sache der mobilen Streitkräfte sein, sondern neben oder hinter ihnen werden örtlich und regional aufzustellende Verbände – nennen wir sie der Einfachheit halber einmal Milizen – in Bereitschaft stehen und in Funktion treten. Bei allgemeiner Wehrpflicht ist die Kooperation zwischen Miliz und mobiler Truppe kein Problem: man „versteht sich“; man spricht die gleiche (Fach-)Sprache; man kennt sich untereinander. Anders aber ist es, wenn mobile Verbände, die nur aus Berufssoldaten bestehen, mit der Miliz zusammengespannt werden. Das wird schon bei den in Friedenszeiten unerläßlichen – kurzfristigen – Kontakten schwierig sein und zu Verlegenheiten hier, Verstimmungen da führen. Im Ernstfall aber (und alle militärischen Überlegungen müssen ja zwangsläufig darauf abgestellt sein!) wird das Zusammenspiel überhaupt nicht funktionieren.

Diese Überlegung ist es vor allem, die mir die Forderung, man möge – wenn schon aufgerüstet werden muß! – auf der allgemeinen Wehrpflicht bestehen, zwingend nahezulegen scheint. Da die Verteidigung, als eine totale Aufgabe, Sache des gesamten Volkes sein wird, ist es nur billig und sinnvoll, daß „jedermann“ beteiligt wird – auch, um die Vorstellung nicht aufkommen zu lassen, wonach künftige Kriege zwischen relativ kleinen Gruppen, speziell geschult an den von ihnen bedienten technischen Wunderwaffen, ausgetragen würden, während alle anderen Menschen zum untätigen Abwarten verurteilt seien, ob sie nun das Opfer der Auseinandersetzung werden oder nicht. Daß die Sache so laufen wird, ist ja noch ganz und gar nicht ausgemacht! Aber bei der Unsicherheit der Zukunft ist es geboten alle Kräfte in Bereitschaft zu bringen, und sich nicht darauf zu verlassen, daß die „Berufsfeuerwehr“ einer ständig mobilen Wehrmacht, nur aus langdienenden Spezialisten bestehend, in einer Art Blitzkrieg die Entscheidung praktisch allein – also ohne Inanspruchnahme von Milizkräften – herbeiführt.

Natürlich muß, wenn man sich für die andere Konzeption – also die der allgemeinen Wehrpflicht – entscheidet, auch bedacht werden, daß die aktiven Verbände nicht etwa durch das „Ausbildungsgeschäft“ zu stark belastet werden. Die Sorge, daß die Truppe zeitweilig – wenn der Reservistenjahrgang gegangen ist – „nur“ über junge Soldaten verfügt und damit „nicht einsatzfähig“ sei, ist freilich unbegründet. Denn (erstens) ist der Anteil der länger dienenden Berufssoldaten, insbesondere im Unteroffizierkorps, bei den „mechanisierten“ Verbänden so groß (und muß so groß sein), daß die Spezialwaffen ohnedies nur von ihnen zu bedienen sind, während den kurzfristig dienenden Soldaten im wesentlichen Hilfsfunktionen zufallen. In diese aber können sie verhältnismäßig schnell eingewiesen werden, und um so eher, je mehr auf alle „friedensmäßige Ausbildung“ und jeden Paradedrill verzichtet wird! Weiter aber braucht es ja (zweitens) durchaus nicht so zu sein, daß „alle Reservisten“ zum gleichen Termin gehen, „alle Rekruten“ vierzehn Tage später einrücken – die Sache läßt sich sehr leicht organisatorisch auch anders regeln, durch ein modernes Krümpersystem,