Die Deutsche Pfandbrief anstatt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, nimmt heute mit einem Bilanzvolumen von 1,3 Mrd. DM eine hervorragende Stellung unter den Realkreditanstalten ein. Sie vermag über die Gestaltung ihrer Konditionen, und zwar sowohl im Passiv- wie im Aktivgeschäft, einen starken Einfluß auf die Entwicklung des Kapitalmarktes auszuüben. Wenn sie so im vergangenen Jahr für 93 Mill. DM 5 1/2prozentige tarifbesteuerte Obligationen ausgab, so gedachte sie damit, in Richtung auf eine weitere Absenkung des Kapitalzinses zu wirken. Die allgemeine Entwicklung am Geld-und Kapitalmarkt aber war stärker wie selbst dieses mächtige Institut, das hier offenbar die Zeichen der Zeit doch nicht ganz richtig erkannt hat. Es spricht aber für die Wirtschaftskraft des Unternehmens, wenn es aus dieser Politik die Konsequenzen zog und durch eine gute Marktpflege dafür sorgte, daß die Kurse für ihre 5 1/2prozentigen Papiere an der Börse nicht absanken, sondern beim Emissionskurs verharrten. Das setzte die Bereitschaft voraus, das herankommende Material auch aufzunehmen. Dies ist geschehen und zwar mit dem Erfolg, daß die Bestände an eigenen Hypothekenpfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sich um rund 6 Mill. auf 7,3 Mill. DM erhöhten, was allerdings nur etwa 0,5 v. H. der Bilanzsumme und 2,5 v. H. der liquiden Mittel ausmacht.

Die Kurspflege, so wirkungsvoll sie im einzelnen auch sein mag, hat also die Dispositionsfähigkeit des Instituts nicht im geringsten beeinträchtigt. Sie hat dafür auf der anderen Seite aber dem Markt für Hypothekenpfandbriefe, zumal die übrigen Realkreditinstitute die gleiche Politik betrieben, eine kräftige Stütze gegeben. Praktisch kommen an die Börse Hypothekenpfandbriefe deshalb nicht zurück, weil sie als liquide Anlage ihren Wert behalten haben.

Der Erfolg ist dann auch, daß die Basis, auf der der Rentenmarkt sich aufbaut, jetzt nicht mehr die öffentlichen Anleihen darstellt, sondern die Schuldverschreibungen der großen Realkreditinstitute. Man möchte meinen, daß dieser sichtbare Beweis einer Minderung des Vertrauens in Staatsschuldverschreibungen dem Finanzfiskus zu denken geben sollte. e b.

Der HV der Magdeburger Allgemeine Lebens- und Rentenversicherung! AG, Fulda, wurde der Abschluß 1954 vorgelegt und genehmigt. Aus dem Gewinn des Geschäftsjahres in Höhe von 0,63 Mill. DM wird der Gewinnrückstellung für die Versicherten 0,60 Mill. DM zugewiesen; danach werden unverändert 6 v. H. Dividende auf das eingezahlte AK (0,3 Mill. DM) – bei 1,05 Mill. DM Grundkapital – verteilt.