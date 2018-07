Mannheim, im April

Am Herdfeuer der Familie, selbst wenn dieses Herdfeuer durch die Dampfheizung ersetzt wurde, wächst die Zukunft des Volkes“, sagte Bundespräsident Professor Heuss vor einigen Tagen in Mannheim. Und er fuhr fort: „Wir idealisieren sie nicht, diese Familien. Das ist Aufgabe des Familienministers. Aber die Familie ist die menschliche Reserve gegen die Verameisung, die auch Vereinsamung werden kann.“

Was der sprachschöpferische Präsident mit der Verameisung des Menschen meinte, wurde bei der gleichen Gelegenheit – man warb in Mannheim für das von Elly Heuss-Knapp gegründete Müttergenesungswerk – von Professor Neundörfer (Frankfurt) statistisch beleuchtet: „Der westdeutsche Wohlstand ist allgemein. Alle Bevölkerungsschichten haben daran teil, wenn auch nicht alle Menschen. Auch wenn man die Einkommensgruppen um 200 DM genauer betrachtet, so stellt sich heraus, daß die meisten von ihnen keine Armen sind. Etwa Dreiviertel dieser Einkommensempfänger sind junge Mädchen und Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die im Elternhaus leben und von ihren Müttern umsorgt werden.“

Über den Umfang der Berufstätigkeit von Hausfrauen bestehen nach Professor Neundörfer vielfach falsche Vorstellungen. Es gibt nur etwa 900 000 verheiratete Frauen, die einer Arbeit außerhalb des Hauses nachgehen. Von den Ehefrauen im Alter von 20 bis 25 Jahren sind noch 60 Prozent berufstätig, in der Altersgruppe 25 bis 30 nur noch 23 Prozent, in der Altersgruppe 30 bis 35 nur noch 10 Prozent.

Mit der Aufgabe einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit gliedern sich die Frauen in das Heer der über sieben Millionen Hausfrauen ein. (Dazu gehören freilich auch Bäuerinnen und im Geschäft des Mannes mitarbeitende Ehefrauen.) „Niemand registriert, was hier an Gütern und Diensten geschaffen wird“, sagte Neundörfer. „Was selbstverständlich jedem in der Erwerbstätigkeit Tätigen zugebilligt wird, aus rationalen wie aus ethischen Gründen, der Jahresurlaub muß auch der Hausfrau und Mutter zukommen.“

Wichtige Zahlen gab auch Dr. Antonie Nopitsch, die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerkes, in dessen 142 Heimen im vergangenen Jahr 60 000 Urlauberinnen betreut wurden: Fast die Hälfte der Mütter können Genesungskuren machen, weil die Großmütter es möglich machen, 25 v. H. der Frauen werden durch ihre Männer, 20 v. H. von ihren Kindern vertreten. Besonders hilfsbedürftig sind die Mütter, die aus der Zwangsherrschaft des reinen Erwerbs- oder Arbeitspotentialdenkens, aus der „Verameisung“ östlicher Arbeitslager zurückkehren.

Heinrich David