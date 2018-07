Bei der Schuhwirtschaft vollzieht sich bereits seit vielen Jahren ein wesentlicher Teil des Wettbewerbs innerhalb der Absatzorganisation. Als die größte deutsche Schuhfabrik dazu überging, den Absatz durch ein weites Netz von eigenen Verkaufsstellen zu sichern und gleichzeitig einen Teil der Handelsspannen selbst auszunutzen, kamen zunächst schwere Jahre für den Schuheinzelhandel, der sich in seiner Entwicklung ernstlich bedroht sah. Auch die Schuhfabriken, die entweder unmittelbar oder über den Großhandel ihre Erzeugnisse an den Einzelhandel absetzten, gerieten in Verlegenheit. Der Schuheinzelhandel gab sich aber nicht geschlagen, sondern er schloß sich – soweit er nicht „zum Spezialhändler bestimmter Marken wurde – in Einkaufsgenossenschaften zusammen, um nunmehr mit der starken Marktstellung des zusammengefaßten Bedarfs seine Stellung zu verbessern und den Absatzweg zu vereinfachen und abzukürzen. Für die Schuhfabriken, denen nunmehr an Stelle der großen Zahl von Groß- und Einzelhändlern nur wenige Einkaufsgenossenschaften gegenüberstanden, verschlechterte sich die Lage zunächst noch mehr, weil die Bedingungen und Preise jetzt weitgehend von den Abnehmern bestimmt wurden.

Für die betroffenen Schuhfabriken war es, nicht immer einfach, Fabrikation und Kalkulation auf die Wünsche und Bedürfnisse des vereinheitlichten Absatznetzes einzustellen, aber wie die jüngste Entwicklung erkennen läßt, ist derkritische Punkt hier inzwischen weitgehend überwanden. Allerdings tritt der Wettbewerb nach wie vor scharf in Erscheinung, denn die Kapazität der Industrie ist noch recht groß. Der Verbraucher will modisches Schuhwerk, das möglichst häufig wechselt, aber er achtet dennoch scharf auf die Preise. Die kostenerhöhenden Wünsche nach modischem Schuhwerk sind kalkulatorisch nicht immer mit dem Preisdruck in Einklang zu bringen. Die Lage wird noch dadurch erschwert, daß andererseits der niedrige Preis wieder ein zugkräftiger Anreiz zu vermehrten Schuhkäufen sein soll. Die großen Erzeuger können dabei die vielfältigen Risiken eher in Rahmen des Tragbaren halten als die kleinen, denn Gesamtumsatz einen erheblich geringeren Spielraum zum Risikoausgleich hat. Die inzwischen geschaffene enge Verbindung zwischen den Schuhfabriken und dem Handel über die Brücke des Zentraleinkaufes hat aber offensichtlich nach manchen Anfangsschwierigkeiten eine bessere Anpassung der Erzeugung bei den freien Fabriken an den Bedarf gebracht.

– Dies geht auch eindeutig aus den Abschlüssen der Schuhfabriken für 1954 hervor. Soweit aus den Geschäftsberichten zu erkennen ist, hat sich der Absatzanteil der kleineren Gesellschaften teilweise wesentlich erhöht, urd eine Gesellschaft spricht sogar von einer Höchstproduktion seit ihrem Bestehen. Dank dieser Entwicklung ist auch eine spürbare finanzielle Entlastung bei den kleineren Gesellschaften getreten, während gerade diese bisher eine starke finanzielle Anspannung hatten. Diese Entlastung wird insbesondere durch eine kräftige Ermäßigung der Vorräte ausgelöst. Während das größte Unternehmen, die Salamander AG, Kornwestheim, seine Vorräte mit 42,74 (1953: 42,47) Mill. DM auswies, haben neun kleinere Gesellschaften ihre Vorräte auf 14,65 (17,28) Mill. DM senken können. Die Waren-, Wechsel- und Bankverpflichtungen dieser Gesellschaften konnten dadurch auf 9,69 (12,00) Mill. DM ermäßigt werden.

Auch aus den Erfolgsrechnungen geht die Ertragsbesserung der kleinen Gesellschaften deutlich hervor. Die Tatsache, daß sie durchschnittlich nur eine etwa 5prozentige Erhöhung der Löhne und Gehälter gegenüber einer llprozentigen Erhöhung bei den Großunternehmen aufweist, deutet darauf hin, daß die Rationalisierungsmaßnahmen weitere Fortschritte gemacht haben. Dies gilt um so mehr, wenn man berücksichtigt, daß die steigende Lohntendenz auch nicht an der Schuhindustrie vorübergegangen ist. Die unterschiedliche Ertragskraft der beiden Gruppen ist aber recht deutlich aus den Steuern aus Besitz und Ertrag abzulesen, die bei den Großunternehmen mit 19,31 (16,18) Mill. DM ausgewiesen werden, während sie bei den neun übrigen Gesellschaften nur 3,82 (3,73) Mill. DM betrugen, obwohl diese Gesellschaften insgesamt die Hälfte der Lohn- und Gehaltssumme des Großunternehmens aufweisen. Die Verluste sind zwar noch nicht ganz beseitigt, aber ihr Ausmaß ist doch wesentlich dadurch mitbestimmt, daß eine Gesellschaft im Zusammenhang mit einer Bereinigung ihrer Lage durch Sanierung den ausgewiesenen Jahresverlust erhöht hatte. Soweit die Gesellschaften Gewinne ausweisen, sind diese gegenüber dem Vorjahr insgesamt etwa verdoppelt.

Auch die Ausschüttungen sind erheblich verbessert; denn bei neun Gesellschaften wurden zwei Wiederaufnahmen und zwei Erhöhungen der Dividendensätze vorgenommen. Nur drei Gesellschaften blieben weiter dividendenlos. Damit haben auch die Schuhfabriken etwa den Durchschnitt der Ausschüttungen innerhalb der westdeutschen Industrie erreicht. G. P.