berlin

S. L., Berlin

Ein Kühlschrank, seit vier Wochen kaputt und nicht zu benutzen, ist der Anlaß zu dem jüngsten Berliner Ost-West-Geplänkel, das bereits die Ebene der alliierten Behörden erreicht. Das nützliche, seit Ende März jedoch unbenutzbare Gerät steht im Laden eines Kaufmanns, unweit übrigens der Stelle, an der vor vierhundert Jahren ein gewisser Hans Kohlhase, der als Michael Kohlhaas in die Literatur einging, einen Mansfelder Silbertransport überfiel, dessen Münzen noch immer unter diesem westöstlichen Grenzland vergraben sein sollen. Der besondere Wert jenes Eisschrankes nun besteht darin, daß er samt dem dazugehörigen Kaufmannsladen der einzige ist, der den hundertdreiundachtzig Einwohnern der Siedlung Steinstücken Milch und Butter frisch und kühl hält. Seit vier Wochen versucht ein Monteur, den Eisschrank für die Steinstückener zu reparieren, leider erfolglos. Denn Steinstücken gehört zwar zu Westberlin, liegt jedoch als Exklave jenseits der Stadtgrenzen im Gebiet der Sowjetzone, durch einen Kilometer Chausseelänge vom Stadtgebiet getrennt.

Die beiden Volkspolizisten, die an der Grenzbarriere bei Kohlhasenbrück am Südrand des Stadtteils Wannsee Dienst tun, kennen die Einwohner von Steinstücken längst und lassen sie täglich passieren, ebenso wie Briefträger, Schornsteinfeger und Kohlenmann, Arzt und Leichenwagen. Doch schon die Westberliner Feuerwehr durfte kürzlich nicht ohne Passierschein den einen Kilometer DDR-Gebiet durchqueren, und auch dem Eisschrankmonteur versperrte man den Weg, es sei denn, er hä:te in Ostberlin die Ausstellung eines Passierscheins beantragt, die gegenwärtig Westberlinern kaum gewährt wird.

Angesichts der kommenden Frühjahrswärme, die bei unrepariertem Eisschrank die Milchversorgung der Steinstück Kinder ernstlich gefährdet, und um die Prinzipienfrage zu klären, beschloß jetzt Berlins Regierender Bürgermeister, einen offiziellen Amtsbesuch bei seinen Stadtkindern in Steinstücken zu unternehmen. Er meldete zu diesem Zwei seine Ankunft für den nächsten Morgen neun Uhr bei der Volkspolizeigrenzwache an, was den zuständigen Vopo-Behörden Zeit und Gelegenheit gab, den Kontrollposten von zwei auf vier Main zu verstärken und neu einzukleiden, eine zweite Barriere zu der bereits vorhandenen zu errichten und sich auf den zu erwartenden Dialog mit allem Rüstzeug des dialektischen Materialismus zu präparieren. Einen Passierschein für Dr. Suhr bereitzuhalten, wie es der Bürgermeister vielleicht gehofft hatte, reichte die Zeit allerdings nicht. So wurde der Besuch, der am Schlagbaum von der Steinstücker Amtsleiterin Gemeindeschwester Vahl und von der Steinstücker Jugend mit Blumen und Gedicht begrüßt wurde, höflich doch bestimmt von der Volkspolizei an der Durchquerung des DDR-Korridors nach Steinstücken gehindert.

Weder Dr. Suhr noch der Bezirksbürgermeister von Zehlendorf, dessen Verwaltung die Exklave untersteht, noch die zahlreich anwesenden Pressevertreter konnten Steinstücken besuchen. Dafür hatte sich die Bevölkerung von Steinstücken am Schlagbaum von Kohlhasenbrück eingefunden, Mann und Weib und Kind, selbst der 82jährige Vater Hartmann war dabei. Man reichte Dr. Suhr das „Goldene Buch von Steinstücken zur Eintragung, und in improvisierter Ansprache versicherte Suhr, er werde die Alliierten um Intervention bei den Russen bitten, was sicherlich mit Hinweis auf die DDR-Souveränität beantwortet werden wird. Der Schlagbaum, zu dem die drei Steinstücker Autobesitzer je einen Schlüssel haben, wurde gehoben, und über die zweite Barriere hinweg schüttelte man sich die Hände und versicherte sich des gegenseitigen Zusammengehörigkeitsgefühls. „Steinstücken“, so war zu hören, „gehört zum freien Berlin, und das freie Berlin wird niemals Steinstücken im Stich lassen!“ Deshalb auch versprach Dr. Suhr den Steinstückern einen neuen Eisschrank, falls es nicht möglich sein sollte, den kaputten binnen achtundvierzig Stunden reparieren zu lassen.