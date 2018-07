Der zum 25.Mai nach Neckarsulm einberufenen HV der NSU Werke Aktiengesellschaft wird vorgeschlagen werden, für das rückliegende Geschäftsjahr wieder unverändert 10 v. H. Dividende auf das Grundkapital in Höhe von 12 Mill. DM auszuschütten. Außerdem soll der Vorstand ermächtigt werden, das Kapital um bis zu 6 Mill. DM auf bis zu 18 Mill. DM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis 2: 1 zu pari angeboten werden. Generaldir. Dr.-Ing. Stieler von Heydekampf teilte dazu auf einer Pressekonferenz in Stuttgart mit, daß diese Kapitalerhöhung voraussichtlich in zwei Abschnitten erfolgen wird. Der Umsatz der Gesellschaft hat 1955 bei einer weiteren Zunahme gegenüber 1954 um 19,1 v. H. die 200-Mill.-DM-Grenze überschritten. Die starke Geschäftsausweitung sowie die Vorbereitungen für die Produktion eines Kleinwagens, der 1957 auf den Markt kommen soll, macht die Stärkung der eigenen Mittel erforderlich. Die vorjährige Jahresproduktion belief sich auf 45 747 Fahrräder, 228 373 Quickly, 41 779 Motorräder und 26 684 Roller, im Jahresmittel wurde ein Exportanteil von 21 v. H. des gesamten NSU-Umsatzes erreicht. U. a. gingen 13 837 Motorräder und 73 460 Quickly nach 102 Ländern. Zwei Drittel des gesamten Umsatzes entfallen heute auf den vor fünf Jahren eingeführten Roller und vor allem auf das seit zwei Jahren produzierte „Quickly-Moped“. Allein der Moped-Umsatz macht 40 v. H. des Gesamtumsatzes aus. Auf dem deutschen Markt liegt der NSU-Anteil in den Gruppen Moped, Roller und Motorrad jeweils zwischen 25 bis 30 v. H.

Die Investitionen werden in den nächsten drei Jahren etwa jährlich 15 Mill. DM ausmachen, nachdem dafür im vergangenen Jahr 9,38 Mill. DM ausgegeben würden, zu denen noch 1,53 Mill. DM für in Bau befindliche Anlagen kommen. Der Vorsitzende des Vorstandes, Dr.-Ing. Gerd Stieler von Heydekampf, begründete die Notwendigkeit der neuen Investitionen für die Produktion eines Kleinwagens mit der Feststellung, daß die Herstellung von Zweirädern für die NSU Werke auf die Dauer nicht ausreicht. Der neue NSU-Kleinwagen, dessen Produktionsaufnahme das Werk äußerst vorsichtig vorbereitet, wird konstruktiv und preislich unterhalb des Volkswagens liegen. Es wird sich auf jeden Fall um ein Vierradfahrzeug mit einem Viertaktmotor handeln, übrigens ist man bei NSU der Auffassung, daß es keinesfalls leicht sei, sich im „Gewimmel des Angebots in der Kleinwagenklasse unterhalb des Volkswagens“ durchzusetzen ... w w.