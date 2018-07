Von Kyra Stromberg

Das „Jahrhundert des Kindes das die schwedische Lehrerin Ellen Key heraufkommen sah, ist inzwischen zur Hälfte vorüber. In der Folge zweier Weltkriege ist das „Recht des Kindes, sich seine Eltern zu wählen“, oft genug zur bitteren Notwendigkeit für die Verwaisten geworden. Die zunehmende Technisierung aller Lebensbezirke, die sozialen Erschütterungen, die wachsende Berufstätigkeit der Frau, die Wandlungen im Verhältnis der Geschlechter und in der Familie haben die Umwelt des Kindes unmittelbar getroffen und von Grund auf verändert. Neue und radikalere Gefahren sind im Laufe dieser Zeitspanne aufgetaucht, neue Möglichkeiten sie zu bannen, den Schäden vorzubeugen und sie zu heilen, wurden von Psychologen und Pädagogen erkannt. Wir scheinen – was die nachwachsende Generation betrifft – besonders angstvoll zwischen Furcht und Hoffnung zu schweben. Die breite und anhaltende Erörterung aller kindlichen Probleme – von der Ernährung bis zum Spielzeug, von der täglichen Umwelt bis zum Lernen – ist ein sicheres Zeichen dafür, daß wir beunruhigt sind. Die lebhafte Anteilnahme an praktischen Vorschlägen und Vorbildern ist ein erfreulicher Beweis dafür, daß man dieser Unruhe nachzugehen bereit ist.

Es gibt freilich solche, die sagen: „Auch wir sind groß geworden und ohne Tiefenpsychologie und sorgfältig abgestimmte Farben in unserer täglichen Umgebung. Man sieht ja, wohin es führt, wenn man Kinder zu viel beachtet.“ Und sie verweisen gern auf die in immer jüngere Altersstufen zurückreichende Jugendkriminalität, auf zunehmende Verwahrlosung und Verrohung der Kinder, mindestens aber auf Mangel an Achtung und freche Unmanier, die heute häufiger zu finden seien als früher. Man sollte auch diese Skeptiker hören, und zwar genau. Das allzu hingebungsvolle und auch für das Kind spürbare Belauschen seiner Seele kann schädlich sein. Wer kindliche Talente oder Besonderheiten eilfertig ans Licht zerrt, wird sie im Keim ersticken oder verbiegen.

Wir hatten kürzlich ein besonders erschreckendes Beispiel dafür in der kleinen Minou Drouet. Jene – meist älteren – Skeptiker, die unmutig das Getue um Seine Majestät das Kind notieren, verkennen oft, welche schockierenden Veränderungen sich in der kindlichen Umwelt tatsächlich begeben haben. Die – meist jüngeren – Bereitwilligen sehen den Schaden, können aber die Verhältnisse, die einmal „so“ und also dem Kind nicht unbedingt gemäß bekömmlich sind, nicht ändern. Nicht von Grund auf. Aus dem schlechten Gewissen der heutigen Erziehungsberechtigten erklären sich manchmal allzu ängstliche Aufmerksamkeit und übertriebene Sorgfalt womöglichen kindlichen „Komplexen“ gegenüber.

*

Was aber hat sich tatsächlich mit dem Kind und seiner Umwelt begeben? „Er hat eben keine Kinderstube hieß es früher gelegentlich mit abfälligem Achselzucken. Man wollte damit sagen, daß der also Gerügte keine Manieren habe, keine Lebensart. Enthüllende Redewendung, die erstens erkennen läßt, daß, was Hänschen nicht lernte, Hans nimmermehr lernt, und zweitens, daß es einmal einen „besonderen“, abgesonderten und umhegten Bezirk gab, wo man in die Anfangsgründe menschlicher Gesittung und anständigen Betragens eingeführt wurde: eben die Kinderstube.

Bis zum ersten Weltkrieg war das Kinderzimmer eine übliche Einrichtung der städtisch-bürgerlichen Schicht. Es lag meist ein wenig abseits von den Räumen der Erwachsenen – dem „Salon“, dem „Herrenzimmer“, dem Wohn- und Eßzimmer und in der Nähe von Küche, Bad- und Mädchen-„Kammer“. Es war als störende Lärmquelle sorgfältig isoliert, aber auch gegen die Probleme der Erwachsenen, ihre Gespräche und Vergnügungen abgeschirmt. Meist waltete hier ein Kinderfräulein, das Erscheinen der Mama war ein Ereignis, das des Vaters ein noch selteneres. In den Erwachsenenbezirk drang man zu eiligem Knicks und Diener vor, wenn Gäste da waren oder bei Familienfesten, und kehrte erleichtert wieder in die abgelegene Sonderwelt zurück. Ausstaffiert war das Kinderzimmer meist mit den ausrangierten Möbelstücken der Erwachsenen. Kein Mensch hätte darüber nachgedacht, ob sie auch wirklich kindgemäß seien. In freundlicheren Fällen waren sie weißlackiert; Betten, Kommode, Schrank und Tisch und ein Schulpult, steif und hölzern, das an den Ernst des Lebens mahnte. Außer diesem eigentlichen Kinderbereich aber gab es oft noch weitläufige Gärten und verkramte, mit köstlichem Gerümpel angefüllte Nebengelasse und Dachböden – ideale und kaum kontrollierte Spielräume.