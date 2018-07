Die für die Konjunkturbeurteilung wichtigen Einzeldaten aus der Erzeugungs-, Einkommens- und Beschäftigungsentwicklung sind für die gegenwärtige Phase der westdeutschen Konjunktur mehr noch als sonst nur mit Vorbehalten auf einer gemeinsamen Nenner zu bringen. Abgesehen davon, daß in diesem Jahr ungewöhnlich starke, vor außen kommenden Faktoren, wie die scharfe Frostperiode im Februar und die dadurch bedingter starken Erzeugungsausfälle, das konjunkturelle Geschehen erheblich beeinflußten, sind es auch von: Markt her wirksame Einflüsse, die sowohl Beruhigung und Nachlassen als auch ein Anhalten, ja eine Verstärkung bestimmter konjunktureller Auftriebskräfte bedingen. Nachgelassen hat der Fortschritt der industriellen Gesamterzeugung. Der jetzt vorliegende industrielle Produktionsindex für März zeigt, daß diese Verlangsamungstendenzen im Fortschritt der Erzeugung angehalten haben, so daß von einem „Nachholen“ der starken Erzeugungsausfälle des Vormonats keine Rede sein kann. Wesentlich beruhigt hat sich andererseits auch die industrielle Auftragsentwicklung, deren Zuwachsraten beträchtlich unter den allerdings anormal hohen Auftragszunahmen des Vorjahres liegen. Ihr Schwerpunkt liegt zur Zeit auch nicht mehr bei den Aufträgen des Inlandes, sondern bei den Auslandsaufträgen.

Die anhaltend steigende Auslandsnachfrage, die für den industriellen Gesamtabsatz inzwischen wieder zu einer sehr wesentlichen Stütze geworden ist, sowie die im ersten Viertel dieses Jahres wieder erreichten beträchtlichen Devisenüberschüsse aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland deuten jedenfalls darauf hin, daß die Außenwirtschaft seit einiger Zeit wieder eine stärkere expansive Rolle spielt.

Die erneute Wandlung in der Entwicklung der westdeutschen Zahlungsbilanz nach einer fast zweijährigen Phase sinkender Überschüsse ist um so bemerkenswerter, als sie, wie an anderer Stelle bereits mit Recht betont wurde, nicht nur die vermeintliche „Übersteigerung“ der westdeutschen Binnenexpansion einschließlich der westdeutschen Preis- und Lohnentwicklung relativiert, sondern auch einen sehr überzeugenden Nachweis für die ungewöhnliche Angebotselastizität der westdeutschen Gesamterzeugung liefert. Denn diese Erzeugung ist bisher nicht nur einer stark und ständig steigenden Inlandnachfrage nachgekommen – ohne den ebenfalls wachsenden Bedarf des Auslandes zu vernachlässigen –, sondern sie hat darüber hinaus die Wirtschaft auch noch in die Lage versetzt, ebenfalls ständig wachsende und zur Zeit wieder sogar verstärkt zunehmende Gold- und Devisenreserven anzulegen.

Die jüngsten Entwicklungstendenzen der Außenwirtschaft berechtigen andererseits jedoch noch nicht zu der Folgerung, daß nunmehi der konjunkturelle Auftrieb wieder allein oder doch überwiegend von der äußeren Expansion bestimmt würde und daß damit die Binnenexpansion alle Gefahrenpunkte überwunden hätte. Die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zu einer verstärkten Spannung zwischen realer und nominaler Entwicklung des Sozialprodukts geführt hatten, haben vielmehr nicht nachgelassen. Gewisse Zeichen in der jüngsten Verbrauchsentwicklung (die anhaltend hohen und steigenden Einzelhandelsumsätze) weisen darauf hin, daß ebenfalls der private Verbrauch bei steigendem Einkommen und im Rahmen einer nicht mehr so kräftig wie in den letzten Jahren wachsenden Sparneigung stärker anregend auf die Binnenkonjunktur wirkt.

Die monetären und kreditären Bedingungen, unter denen die Finanzierung des wirtschaftlichen Fortschritts gegenwärtig stattfindet, haben sich keineswegs verbessert. Sie können auch solange keine Erleichterung für die kreditnehmende Wirtschaft erfahren, als das tendenzielle Ungleichgewicht zwischen dem Aufkommen aus echten Geldersparnissen und der Kreditgewährung der Geldinstitute nicht beseitigt wird. Die bisherige restriktive Geld- und Kreditpolitik, die vor allem die Spannungen zwischen dem güterwirtschaftlichen Angebot und der monetären Gesamtnachfrage zum Gradmesser ihrer Maßnahmen gemacht hat, konnte zur Beseitigung des in erster Linie den Kapitalmarkt berührenden Ungleichgewichtes zwischen Geldersparnisbildung und Kreditgewährung nichts beitragen. Die inzwischen wieder durch verstärkt zunehmende Devisenüberschüsse an sich möglich gewordene Entlastung des Geldmarktes kann infolge der Überschußbildung des Bundes nicht oder jedenfalls nur vorübergehend wirksam werden; ganz abgesehen davon, daß eine Wiederingangsetzung des Kapitalmarktes über einen liquiden Geldmarkt nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre keineswegs eine echte Konsolidierung der Gläubiger-Schuldnerverhältnisse der Wirtschaft bedeuten müßte.

Ob und wieweit die starke Verlangsamung des industriellen Fortschritts bereits Ausdruck der erschwerten Kreditbedingungen ist, läßt sich vorerst noch nicht umfassend beurteilen. Auf jeden Fall wäre eine Beeinträchtigung des realen Fortschritts der Wirtschaft durch weitere restriktive Maßnahmen schon im Hinblick auf die großen Aufgaben und Ausgaben, die uns erwarten, unerwünscht. Andererseits dürfte jedoch die Tatsache, daß die stärkere Verlangsamung der Erzeugungszunahme gleichzeitig mit nicht nachlassenden, ja sich verschärfenden Preis- und Lohnauftriebstendenzen zusammenfällt, kaum geeignet sein, die monetären Instanzen zu einer Abkehr von ihrer bisher restriktiven Linie zu veranlassen. Im Hinblick auf diese Tendenzen der Erzeugungsentwicklung einerseits und der Preis- und Lohnentwicklung andererseits müssen schließlich auch die inzwischen ins Maßlose gewachsenen Forderungen und Wünsche nach Ausgabenerhöhungen und Einnahmeverkürzungen des Staates noch gefährlicher und problematischer erscheinen, als dies bereits bei den sehr viel bescheideneren Forderungen dieser Art im Herbst vergangenen Jahres der Fall war.