Es ist leicht, den Verfall der Sprache in unserer Zeit zu diagnostizieren, leicht auch, die Klage darüber ästhetisch zu begründen. Aber nicht leicht ist es nachzuweisen, warum der Zustand der Sprache über das Ästhetische hinaus von Wichtigkeit ist, warum ihr Verfall einen verfallenen Zustand des Menschen bekundet. Um so schwerer ist es, dies überzeugend darzutun, als im allgemeinen ja nicht einmal mehr ein verletzliches Gefühl unmittelbar auf die üblich gewordene Schändung der Sprache reagiert. Man verkennt das Wort als ein bloßes Verständigungsmittel und folgert mit falscher Logik, daß es gleichgültig sei, wie dieses Mittel aussehe, ob es in sich einen erkennbaren, sich selbst aussprechenden Sinngehalt habe, oder ob es lediglich eine Kennmarke, eine bloße Lautandeutung sei.

Aber das Wort ist mehr als nur ein Verständigungsmittel! So viel mehr, daß über sein Wesen vielleicht nur derjenige auszusagen vermag, der zuvor über das Wesen des Schweigens gehörig nachgesonnen hat. Und so nimmt man schon mit einem Vertrauensvorschuß ein Buch in die Hand, das von dem Autor der „Welt des Schweigens“ stammt:

Max Picard: „Der Mensch und das Wort.“ Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich und Stuttgart, 201 S., 14,80 DM.

Das vorgefaßte Vertrauen sieht sich bei der Lektüre dieses außergewöhnlichen Buches alsbald gerechtfertigt. Was der schweizerische Denker hier darbietet, ist keine Geschichte der menschlichen Sprache, keine Studie über die unzähligen in der Welt verbreiteten Idiome, keine Kritik des Sprachgebrauchs – es ist dieses alles und anderes gewiß nebenbei auch; aber sein geistiger Umfang läßt sich nur einigermaßen bemessen, wenn man es als eine Metaphysik der Sprache bezeichnet. Jedoch ihr Verfasser müßte nicht Max Picard heißen, wenn dabei irgendwelche abstrakte Spekulation im Spiele wäre. Wie immer, so ist auch hier sein Denken nicht von jener akademischen Art, die den Dingen eine ihnen selbst fremde logische Deutung und Bedeutung aufzwingt. Es löst sich vielmehr aus einer gleichsam meditativen Grundverfassung, die sich der Selbstmitteilung der Erscheinungen aufgeschlossen hält. Was der Mystiker „Schauen“ nennt – das ist der Gedankengrund des Philosophen Picard. So erklärt es sich, daß er auch bei dieser Betrachtung über den Menschen und das Wort in die letzten Tiefen der Erscheinungen hinableuchtet.

Dem „schauenden“ Erkennen entspricht eine Mitteilungsform, die nicht doziert, sondern in Bildern redet; doch nicht in willkürlich erfundenen, nicht so sehr auch in Gleichnissen oder Vergleichen; sondern was da bisweilen sich wie ein Gleichnis oder Vergleich zu geben scheint, enthüllt sich dann stets als das unmittelbare Bild des Angeschauten selbst. Der „moderne Mensch“ als Leser muß sich daran erst sehr gewöhnen. Er wird zunächst vielleicht geneigt sein, mehr Dichtung als Philosophie dahinter zu vermuten. Aber das wäre ein großer Irrtum. Es gilt hier von der ganzen „Methode“ (sofern der Ausdruck erlaubt ist) des Denkens und Aussagens, was Picard meint mit den Sätzen: „Der Mensch nimmt das Objektive eines Dinges mit in das Wort, redend ist der Mensch mit dem Objektiven verbunden.“ Wie realistisch das gedacht ist, erhellt noch mehr aus der Fortsetzung: „Das erschreckt einen bei der Reduzierung des Wortes auf das Phonetische: diese Reduzierung ist nur ein Zeichen der allgemeinen Reduktion, des Einschrumpfens der menschlichen Phänomene; es erschreckt das Einlinige, Gleichmäßige des Einschrumpfens: als ob von einer Zentrale aus die Substanz aus allen Phänomenen weggezogen würde. Es ist, als lohnte es sich nicht mehr, daß jedes Phänomen auf eine besondere Weise endet – alle unterliegen steril der gleichen Art der Verkümmerung.“

Zeigt sich in diesem Zitat die Bindung zwischen Mensch, Wort und Weltordnung auf eine durchaus einleuchtende Weise, so möge ein weiteres sichtbar machen, wie von solcher Einsicht her sich mit Notwendigkeit eine äußerst konkrete Zeitkritik ergibt, ohne daß das – scheinbar so rein ideelle – Thema des Buches dabei auch nur um ein geringes verlassen zu werden brauchte. Eben diese Tatsache beweist, wie wenig das Thema etwa der Ästhetik allein verpflichtet, wie eminent lebenswichtig es vielmehr ist! „Das Wort ohne Tiefe und Hintergrund, das Wortzeichen, das Einlinige, Oberflächenhafte des Wortzeichens und das Einlinige und Oberflächenhafte der maßlosen Technik, an der alles auf einmal sich ausdrückt – nichts ist mehr hinter ihr, sie hat nichts zu sagen als das, was sie funktioniert –, das zerstörte Wort, die maßlose Technik entsprechen einander.

Der Weg vom einlinigen Wortzeichen führt unmittelbar zur einlinigen Aktion und Technik. Das Wort überwölbt die Aktion nicht mehr, es ist nur noch Zeichen am Anfang der Aktion, schon fast innerhalb der Aktion, es gehört schon zu ihr.“ – Und: „Das überraschende der Aktion kommt nicht mehr her vom Plus, das im Wort ist, vom Überraschenden dieses Plus – es ist ein Pseudo-Überraschendes: es entsteht jetzt aus den Kombinationen und Komplikationen der Technik, es kommt aus ihrer Maßlosigkeit und Hemmungslosigkeit, nicht aus der Fülle des Mehr, sondern aus der Dürftigkeit, die im Experiment mit dem Maßlosen Überraschungen sucht.“ – „Der Mensch ordnet die Aktionen nicht mehr, er wird von ihnen angeordnet, er erfährt sich durch die Aktionen, aber er erfährt sich nur als Material dieser autonomen Aktionen. Die Massen, die das Wort nicht haben, aber es vielleicht erwarten, ,schreiten zur Aktion’.“ – Endlich: „Die Aktion ist primär, das Wort ist nur ihr Nebengeräusch. Das Wort erzeugt nicht mehr die Aktion, es wird von der Aktion erzeugt. Der Mensch hat die Menschenstruktur nicht mehr.“ – Das klingt prophetisch. Aber es ist kein Raten oder Behaupten in die Zukunft hinein. Es ist ein Lesen in der Gegenwart, ein Lesen in dem Wort unserer Zeit. Das Seherische dieses Philosophierens bezeugt sich auch im Stil der Niederschrift: mit seinen variierenden Wiederholungen erinnert er an die Redeweise der buddhistischen Überlieferung, die denselben Ursprung und dasselbe Ziel hat: die große Ruhe der Meditation und die Erkenntnis des dauernd Gültigen im Ablauf des Flüchtigen.

Walter Abendroth