Münchens Ausstellungs-Ehrgeiz treibt weitere seltsame Blüten. Nachdem die eifrigen IKOFA-Initiatoren (Internationale Kolonialwaren- und Feinkostausstellung) den Hauptverband des Deutschen Lebensmitteleinzelhandels zu einem mut- und verantwortungsarmen Ja zum Münchener ANUGA-Imitationsversuch gezwungen hatten, richten sie nun ihre Vorwürfe gegen den Deutschen Industrie- und Handelstag. Die Spitzenorganisation der deutschen Industrie- und Handelskammern, der u. a. offenbar auch die Verbindung von IKOFA und Oktoberfest-Rummel nicht sonderlich gefiel, hatte nämlich ursprünglich die Auslandskammern vor dem Münchener IKOFA-Experiment gewarnt. Später hat freilich der Industrie- und Handelstag seine Warnung „entschärft“, was aber die IKOFA-Planer nicht davon abhalten konnte, nunmehr ihre sicherlich aus anderen Ursachen stammende Verärgerung gegen den Industrie- und Handelstag zu richten. In München überlegt man sogar, den Industrie- und Handelstag für den entstehenden Schaden haftbar zu machen ...

Die deutsche Ernährungswirtschaft, die die IKOFA beschicken müßte, zeigt wenig Neigung, sich den Vorwürfen aus München zu beugen. Schon vor Wochen haben die im Kölner ANUGA-Beirat vertretenen Branchen klipp und klar zu verstehen gegeben, daß sie die ANUGA (Allgemeine Nahrungs- und Genußmittelaussstellung, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet) für wichtiger und internationaler halten als die Münchener Imitation.

Die wenig erfreuliche Entwicklung, die bereits im Ausland zu spürbaren Verstimmungen geführt hat, hat nunmehr eine sehr bedauerliche Richtung dadurch genommen, daß die Arbeitsgemeinschaft der südwestdeutschen Lebensmittel-Einzelhandelsverbände, die die IKOFA planen, die Auseinandersetzungen auf das Gebiet persönlicher Verdächtigungen geschoben hat. Ein Herr Wedel in München behauptet, der Kölner Oberstadtdirektor Dr. Max Adenauer werde auch künftig in Bonn mit Hilfe seiner Beziehungen „alle Minen legen“, um der IKOFA Schaden zuzufügen und die ANUGA für Köln zu erhalten. Abgesehen davon, daß die Entscheidung darüber, ob die ANUGA in Köln bleiben soll oder nicht, längst durch das eindeutige Votum der beteiligten Wirtschaftskreise gefallen ist, sollten die Münchener nicht gerade „Bonner Beziehungen“ kritisieren. Es ist bekannt, daß z. B. der bayerische Föderalismus in Bonn so gut gearbeitet hat, daß Bundesernährungsminister Dr. Lübke die Schirmherrschaft über die IKOFA übernommen hat, während er. das internationale Ereignis der ANUGA 1955 ignorierte... -rb–