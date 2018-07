Segeberg, im Mai

Alljährlich öffnet Mitte April die kleine malerische Stadt, einer der reizvollsten Punkte des Holsteiner Flachlandes, Bad Segeberg, seinen Besuchern freundlich ihre Pforten. Von Jahr zu Jahr erfreut sie sich dank ihrer charakteristischen Eigenheiten steigender, dabei aber keineswegs hektischer Besucherzahlen. „Viel Neues aus Bad Segeberg“: Unter diesem Motto stand die diesjährige Eröffnung der Kursaison. Das ist keine sensationelle Übertreibung, die etwa lediglich vom Fremdenverkehrsamt erfunden wurde, um Gäste anzulocken. Es ist vielmehr ein Versprechen, zu dem alle Voraussetzungen gegeben sind, um es reichlich einzuhalten. Von der Veranda des Kurhauses genießt man fern allen Großstadtbetriebes einen prächtigen Blick über die noch in ursprünglicher Urtümlichkeit erhaltene Holsteiner Landschaft. In den Sommermonaten beleben zahlreiche Segel- und Ruderboote den Großen Segeberger See. Wer sich selbst an diesem Sport beteiligen will, findet dazu in allernächster Nähe gleich eine Bootsvermietung. Zur Badeanstalt erfordert es nur einen kurzen Spaziergang, und falls man das Bedürfnis nach einer modern eingerichteten Sauna hat, läßt sich auch dieser Wunsch erfüllen. Außerdem sollen die vor dem Kriege bereits recht beliebten Wochenend-Pauschalpreise für einen Aufenthalt im Kurhaus wieder eingeführt werden.

Doch nicht nur dem Touristen oder dem geplagten Großstädter, der ein ruhiges Wochenende sucht, vermag Segeberg etwas zu bieten. Schon früh erkannte man – es sind genau 75 Jahre her –, daß die Vermischung des dort abgelagerten Steinsalzes mit Grundwasserströmen eine Natursole ergab, die sich als besonders heilkräftig gezeigt hat. Besonders bei Rheuma, Gicht, Ischias sowie bei bestimmten Frauen- und Kinderkrankheiten wurden beachtliche Heilerfolge erzielt. Die Heilwirkung der voll gesättigten Natursole, die mit 31 v. H. Solegehalt aus 130 Meter Tiefe unterhalb des Kalkberges gepumpt wird, ist unverändert gut. Der Sol- und Moorbadebetrieb ist unter ärztlicher Aufsicht inzwischen wieder aufgenommen worden. Das Kurbad ist allerdings nicht für viele hundert Patienten angelegt, sondern es ist ein verhältnismäßig kleines Haus. Das bringt aber für den einzelnen Patienten den Vorteil der persönlichen Behandlung mit sich. Da es sich um das einzige Bad Schleswig-Holsteins mit einer gesättigten Natursole handelt, besteht hier die Möglichkeit, je nach Verordnung des Arztes Sol- und Moorbäder in jeder gewünschten Stärke verabfolgt zu bekommen.

Der besondere Ruf Bad Segebergs als Ausflugsort fing mit einem Aprilscherz an. Genau am 1. April 1911 entdeckten spielende Kinder am Hange des Kalkberges einen bisher unbekannten Schacht. Damit begann ein besonderes Kapitel für den Fremdenverkehr der Stadt. Die Segeberger Kalkberghöhlen sind längst zu einer Hauptattraktion des Fremdenverkehrs geworden. Allein im vergangenen Jahr sahen fast 165 000 Besucher diese einmalige Sehenswürdigkeit. Etwa Mitte Juni will man mit einer besonderen Überraschung den seit ihrer Entdeckung zweimillionsten Besucher begrüßen. Geschulte Höhlenführer, eine geschickt angeordnete Höhlenanstrahlung und vor allem diese phantastischen Räume selbst vermitteln die unterirdischen Schönheiten unter dem Segeberger Kalkberg. Doch nicht nur Romantik, Phantasie und eine merkwürdige Natur offenbaren sich hier. Jahrtausende geben an Hand der Ablagerung ihre Geheimnisse preis. Auf 800 Meter begehbaren Wegen erschließt sich eine sehr eindrucksvolle Demonstration der geologischen, zoologischen und botanischen Besonderheiten der norddeutschen Tiefebene. Über diese naturgeschichtliche Kostbarkeit sind allein in den Nachkriegsjahren siebzehn wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht worden.

Seit vielen Jahren vermutete man, daß unter den jetzigen Höhlengängen sich ein weiteres Höhlenstockwerk befindet. Die Grabungen während des letzten Winters haben diese Vermutung bestätigt. Die Entdeckung weiterer unterirdischer Hohlräume ermöglicht es den Besuchern in dieser Saison, einen noch weit grandioseren Blick in die Entwicklungsgeschichte der Erde zu tun. Dankenswert muß hier vermerkt werden, daß die großzügig ausgebaute Jugendherberge – unmittelbar am See – mit ihren 240 Betten während des ganzen Sommers ein interessantes Ausflugsziel für viele Schulfahrten ist.

Hinzu kommen die Karl-May-Spiele, die in diesem Jahr abermals den Versuch machen – übrigens erst zum zweitenmal in ihrer Geschichte –, die orientalischen Reiseerzählungen der dramaturgischen Darstellung zu erschließen und den Beweis zu liefern, daß „Kara Ben Nemsi“ und „Hadschi Halef Omar“ die gleiche Anziehungskraft besitzen wie „Old Shatterhand“ und „Winnetou“. Alljährlich zieht das am Ostabhang des Kalkberges eingebettete großartige Freilichttheater Zehntausende von Besuchern an.

Kurmittel, Veranstaltungen – . darunter besonders hervorhebenswert die Landes-Pferdeleistungsschau der schleswig-holsteinischen Reit- und Fahrvereine, die von der Elite der deutschen Reiter und Fahrer beschickt wird – und seine landschaftlich schöne Umgebung erfüllen die verschiedensten Erwartungen. Leo Nitschmann