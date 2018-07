Ehrenmitglied Spranger. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die in Stuttgart ihre Frühjahrstagung abhielt, ernannte den Psychologen Professor Eduard Spranger zu ihrem Ehrenmitglied.

Abraham kam zurück. Der unvergessene ungarische Operettenkomponist Paul, Abraham, der seit 1946 in einer New Yorker Nervenheilanstalt lebte, kehrte jetzt – wie schon seit langem angekündigt – nach Deutschland zurück und wird in eine Hamburger Nervenklinik aufgenommen werden.

Synthetische Viren. Dr. Freankel-Conrad, der Mitarbeiter des amerikanischen Virusforschers und Nobelpreisträgers Dr. Wendell M. Stanley, konnte nachweisen, daß die krankheitserregende Wirkung des Virus von seinem Nukleinsäurekern ausgeht, während die den Kern umgebenden Eiweißstoffe Immunität gegen die Krankheit hervorrufen. Dr. Stanley schließt daraus, daß es möglich sein werde, immunisierende Viren synthetisch herzustellen, deren Wirksamkeit die bisherigen Impfstoffe weit übertrifft.

Preise – und keine Lyriker? In einem Lyrikwettbewerb des Süddeutschen Rundfunks für 1955, an dem 700 Autoren mit 2000 Gedichten teilnahmen, wurden nur der dritte und vierte Preis, mit je 150 DM dotiert, vergeben. Der Intendant des Senders, Dr. Fritz Eberhard, erklärte, das Ergebnis dieses zum zweitenmal veranstalteten Wettbewerbs sei so entmutigend gewesen, daß ein dritter nicht stattfinden werde.

Schnaps für Altertümer. Die holländische Polizei stellte aus dem Nimwegener Museum eine Bronzebüste des römischen Kaisers Trajan aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. im Wert von 55 000 Mark sicher, bis ein Gerichtsverfahren geklärt haben wird, wem die Büste gehört. Es heißt, daß dieses historische Wertstück von einer deutschen Baggerbesatzung bei Xanten im Flußschlamm gefunden und nach Holland verschoben worden sei. Solche Fundstücke gehören jedoch nach internationaler Abmachung dem Land, in dem der Fund gemacht wurde. Schon mehrfach sollen deutsche Arbeiter Funde aus der Römerzeit, die beim Baggern zutage kamen, für Schnaps nach Holland veräußert haben.