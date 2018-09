Während die Zunahme der kurzfristigen Kredite aller Banken nach der Diskonterhöhung vom August 1955 stärker war als in den ersten Monaten des Jahres, zeigte das kurzfristige Kreditvolumen der Volksbanken, die der Zentralkasse nordwestdeutscher Volksbanken eGmbH, Hannover/Hamburg, angeschlossen sind, eine hiervon abweichende Entwicklung. Zwar weiteten sich die kurzfristigen Kredite zunächst noch von 352 auf 406 Mill. aus, gingen in den letzten fünf Monaten des vergangenen Jahres aber auf 405 Mill. DM zurück. Dagegen haben sich die langfristigen Ausleihungen – und das ist ebenfalls bemerkenswert – in 1955 um rund 60 v. H. gesteigert. Angesichts des wachsenden Investitionsbedarfs, der sich beim Handwerk und Einzelhandel ergibt, haben sich die Volksbanken in die zentralgesteuerten, öffentlichen Kreditaktionen eingeschaltet und darüber hinaus auch aus eigenen Mitteln Investitionskredite zur Verfügung gestellt. Ein großer Teil dieser Kredite beläuft sich auf Beträge von 3000 bis 5000 DM, ein Beweis dafür, daß es sich tatsächlich um mittelständische Förderungsmaßnahmen handelt.

Die Bilanzsumme der Zentralkasse stieg in 1955 auf 151,7 (131,7) Mill. DM. Die Einlagen von Kreditinstituten haben sich um 6 auf 63,9 Mill. DM erhöht. In dieser Position spiegelt sich deutlich die Liquiditätsstärkung bei den Volksbanken wider. Das Eigenkapital steigerte sich durch Erhöhung der Geschäftsguthaben der Mitglieder um 1,09 und durch Zuweisung von 0,92 Mill. an die offenen Rücklagen auf 8,2 (6,1) Mill. Der Gesamtumsatz belief sich auf 16 Mrd. DM (plus 20 v. H.). Die Bemessung der Dividende auf 4 v. H. basiert auf genossenschaftlichen Erwägungen und läßt hier ebensowenig Rückschlüsse auf die tatsächliche Ertragslage zu, wie es bei den Geschäftsbanken der Fall ist. Zu bedenken ist, daß die Zentralkasse im Berichtsjahr ihre Provisions- und Gebührensätze stufenweise ermäßigt und ihre Zinskonditionen unabhängig von der Lage des Geldmarktes verbessert hat. ue