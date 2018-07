Die stark besuchte oHV der Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, des größten Rohstahlerzeugers der Bundesrepublik, hatte wieder ihre besondere Note. Der Vorsitzer des Vorstandes, Dr. Harders, entwickelte eine deutsche Stahlprognose für die nächsten Jahre. Einleitend erklärte er, daß man die innerdeutsche Entwicklung nicht ohne weiteres mit amerikanischen Vergleichszahlen betrachten könne, da es nach seiner Auffassung unwahrscheinlich wäre, daß sich die für den amerikanischen Stahl so wichtigen Verbraucherzweige wie die Konservenindustrie, die Automobilindustrie und die (Mechanisierung der) Landwirtschaft auf relativ gleiche Größenordnung entwickeln würden. Jedoch sei auch für Deutschland ein weiteres starkes Anwachsen des Stahlverbrauches sicher. Er rechne für die nächsten sieben Jahre mit einer jährlichen Zuwachsrate von etwa 1 Mill. t Rohstahl‚ mithin in 1962 mit einer deutschen Rohstahlproduktion von mindestens 28 Mill. t. In Walzprodukten läge schon heute bei der Flachstahlproduktion eine theoretische Fehlkapazität von 6,8 Mill. Jahrestonnen vor, so daß auf dem Walzwerksgebiet jährlich eine noch zu erstellende Neukapazität von 2 Mill. Jahrestonnen notwendig wäre.

Diese Angaben gewinnen eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit den an anderer Stelle dieser Ausgabe wiedergegebenen Expansionsplänen der französischen Stahlindustrie, wo man mit etwa gleichen Zuwachsraten rechnet. Wir glauben allerdings, daß die Berechnungen von Dr. Harders in der Tat sehr vorsichtig sind und die unterste Grenze der Wahrscheinlichkeit halten. Andere Schätzungen für die Bundesrepublik nennen schon für 1960 eine Rohstahlproduktion von 29 Mill. Jahrestonnen.

Auf der oHV äußerte sich auch der AR-Vorsitzer, Hermann J. Abs, zu aktuellen Kosten- und Preisfragen der Stahlwerke. Er verwies darauf, daß in letzter Zeit bei Auslanderzen wegen der außergewöhnlichen Steigerung der internationalen Seefrachten eine Preiserhöhung um 15 v. H., bei Inlanderzen eine Preiserhöhung um 5 bis 8 v. H., bei Löhnen und Gehältern um 7 bis 8 v. H. eingetreten sei. Schrott wäre seit dem 1. Januar um 16 DM die Tonne teurer geworden, ohne daß dafür ein Anlaß vorgelegen hätte. „Dies war völlig unnötig und rein spekulativ“, erklärte er. Auch die deutsche Kohle wäre ab 1. April teurer. Dennoch würden die Importe nach wie vor einen Mehrpreis von zur Zeit 37 DM je Tonne, der Koks also von mehr als 50 DM je Tonne gegenüber dem deutschen Kohlen- bzw. Kokspreis ausmachen. Er sagte: „Ich muß klar feststellen, daß es trotz aller Rationalisierungserfolge nicht mehr zumutbar ist, diese Kostensteigerungen in ihrem vollen Ausmaß aufzufangen. Sie zehren die bisher erreichten Rationalisierungserfolge auf. Falls es nicht möglich sein sollte, eine Senkung der Kosten herbeizuführen, wird die Stahlindustrie gegen ihren Willen eine gewisse Anpassung der Preise durchführen müssen.“

über die Lage des Unternehmens war im Verlauf der oHV zu hören, daß das derzeitige Investitionsprogramm bis 1959 rund 300 Mill. DM Aufwand erfordere, wobei etwa 54 Mill. DM jährlich an Abschreibungen anfallen. Die Produktionsleistung von einst 9500 t Grobblech monatlich in 1950/51 sei inzwischen auf 50 000 t erhöht worden und werde in Kürze bei einer Rohstahlproduktion von jährlich 2,5 Mill. t etwa 60 000 Monatstonnen betragen. Die Hüttenunion habe ihren Anteil an der Gesamtstahlerzeugung der Bundesrepublik mit 12 v. H. knapp gehalten. Zur Zeit sei eine Mitteleisenstraße mit einem Kostenaufwand von rund 100 Mill. DM im Baus sie stehe kurz vor der Fertigstellung.

Die oHV genehmigte den Abschluß für 1954/55 (30. September) mit einer ersten Dividende von 5 v. H. auf 184 Mill. DM AK. Mehrere Aktionäre forderten eine Erhöhung der Dividende auf bis zu 7 v. H. und stimmten mit 17 784 Stimmen oder 1,748 Mill. DM gegen die Dividendenfestsetzung bei einem vertretenen Kapital von 84,5 v. H. oder 155,64 Mill. DM. rlt.