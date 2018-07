Inhalt Seite 1 — Terpsichore wieder ohne Ringelsocken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Somewhere there’s music, how faint the tune!“ tönt eine sonore, männliche Stimme aus einem Lautsprecher irgendwo an der buntbeklecksten Decke. „4237 Millimeter“ sind wir unter der Erde. Neben der Lampe baumelt ein klapperiges Fahrradgestell. Die Wände sind mit Weinkistenbrettern benagelt und werden von Sprüchen geziert wie: „Trübsal blasen ist keine Musik.“ Die Uhr zeigt weit nach Mitternacht. Nur noch drei Paare bewegen sich auf dem winzigen Parkett. Die Combo spiel, ungewöhnlich dezent. Sie ist allein für die sechs jungen Leute da. Schweigend und exakt setzen sie ihre Schritte nach der irisierenden Melodie.

Die Zeit der wilden Jive-Orgien haben wir endgültig hinter uns. Die Tanzexperten sagen: Wir tanzen heute bewußter. Der Tanz hat allmählich den Charakter eines Sports bekommen, dessen Finessen gelernt sein wollen. Wir tragen auch kein Plantagen-Krepp mehr und höchstens noch auf Künstlerfesten ein Buschhemd über der Hose. Trotzdem sind die Boogie-Woogie-Katakomben, von denen jede Großstadt mindestens ein halbes Dutzend hat, geblieben. Sie werden voll wie bisher, und sollte einmal der Slogan „Heiße Musik mit Brötchen“ nicht mehr ziehen, wird am nächsten Freitag eine „Miß Pullover“ gekürt, und dann gehen wir bestimmt wieder hin,

Aber die Tanzbegeisterung der Jugend sucht neue Ausdrucksmöglichkeiten. Vor ein paar Tagen fand in der Hamburger Festhalle von „Planten und Blomen“ das Internationale Berufs-Tanzturnier Europa-Australien statt. Die Halle war gefüllt bis auf den letzten Platz. Vier Reihen weißgedeckter Tische zogen sich rings um die Tanzfläche. An der Stirnseite das Orchester, von leuchtenden Blumenarrangements umrahmt, darüber die Fahnen der beteiligten Nationen und das Blau Europas mit den zwölf goldenen Sternen. Die Damen waren fast alle im Abendkleid erschienen, entweder im „großen“ oder im „kleinen“. Die Herren trugen Smoking oder auf jeden Fall einen schwarzen Abendanzug. Altersmäßig war alles zwischen 16 und 60 vertreten. Die Kellner kredenzten Sekt und Wein, und es herrschte eine festliche Hochstimmung schon bevor die acht Turnierpaare kamen und die in Wolken von Tüll hereinschwebenden Damen alle Blicke wie gebannt auf sich zogen.

Vorgeführt wurden die fünf „klassischen“ Tänze Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Foxtrott wobei zu bemerken ist, daß der älteste dieser Tänze, der Wiener Walzer, erst nach dem Kriege auf internationalen Turnieren gezeigt wurde. Vorher konnte er sich wegen seiner begrenzten Variationsmöglichkeiten auf dem außerdeutschen Parkett nicht durchsetzen. An einem vorgeschobenen Tischchen saß der Engländer Alex Moore und fällte seine einsamen Urteile. Als weltbekannter Experte auf dem Gebiet des Gesellschaftstanzes und Verfasser eines vielzitierten Standardwerkes war ihm die Aufgabe des Punktrichters zugefallen. Nonchalant hob er die mit den Ziffern „3“ bis „5“ bedruckten Schilder, je nach der Qualität des Tanzes. Eigentlich werden fünf Zensuren gegeben, bei Tänzern dieser Klasse konnte aber auf die ersten beiden Noten verzichtet werden.

Die mit spielerischer Leichtigkeit getanzten kurzen Laufschritte, jene „bouncing-steps“, „brakes“ oder „typsie-locks“, rissen das Publikum immer wieder zu begeistertem Klatschen und Entzückensrufen hin. In den Pausen zwischen den einzelnen Turniertänzen durften die Gäste aufs Parkett strömen. Da zeigte sich nun, mit welcher Kultur heute wieder getanzt wird. Die Tanzlehrer hatten junge und alte Schüler eingeladen, um die über tausend Plätze der Festhalle zu füllen. Man merkte ihnen an, wie sie versuchten, wenigstens eine Spur von der beherrschten Eleganz der „Profis“ in ihren Tänzen mitschwingen zu lassen. Es wurde viel offen getanzt und zum Beispiel Wiener Walzer mit schwierigen Linksdrehungen.

Niemals, sagen die Lehrer, war der Andrang zu den Tanzschulen so groß wie nach dem letzten Krieg. Der Arbeiter kommt wie der Akademiker, der Jüngling wie der Fünfzigjährige. Sie lassen es bei einem Kursus meistens nicht bewenden, sondern nehmen vielfach noch einen oder zwei Fortgeschrittene-Kurse. Die jungen Menschen erscheinen auch, um „gutes Benehmen“ zu lernen. Darauf kommt es heute wieder an. Terpsichore trägt keine Ringelsocken mehr. Aus dem „Boogie-Woogie“ wurde in den Tanzschulen der „rhythmische Fox“. Man lernt jetzt nicht nur tanzen, weil man „Musik im Blut“ hat, sondern weil man am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte.

Und die Tanzschulenromantik ist nicht passé! Dem jungen Mann schlottern immer noch die Knie, wenn er zum erstenmal eine „Dame“ auffordern soll, und sie kommt sicher zum Abtanzball zu spät, weil sie sich zu oft vor dem Spiegel fragte: „Bin ich auch wirklich hübsch genug?“ Wie früher appellieren die Lehrer an die Kavalierstugenden der Herren, und wie früher nimmt man den vertracktesten Umweg, bis man seine Partnerin voller Herzklopfen vor ihrer Haustür abliefert.