Die begrüßenswerte Anregung der ZEIT, eine Art royal commission einzusetzen, die das geeignetste deutsche Sicherheitssystem ermitteln und das von der Bundesregierung vorgeschlagene System überprüfen soll, deckt sich mit einem sozialdemokratischen Vorschlag, der anläßlich der dritten Beratung über das Freiwilligengesetz bereits am 16. Juli 1955 gemacht wurde (sten. b. wp s 5602 d) und der bei der Beratung über die Ergebnisse des Manövers carte blanche am 7. Dezember 1955 wiederholt worden ist (sten. b. 2 wp s 6222 c).

Nachdem nun durch die jüngst vollzogenen Wehrergänzungen die Voraussetzungen dafür gegeben sind, daß der Verteidigungsausschuß auch als Untersuchungsausschuß tätig werden kann, ist zu hoffen, daß die Anregung der ZEIT baldmöglichst in die Tat umgesetzt wird. F. Beermann, MdB