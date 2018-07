Zum Thema "Wehrpflicht oder Berufsheer" nehmen in den beiden folgenden Aufsätzen zwei Mitglieder unserer Redaktion in scharf gegensätzlicher Weise Stellung. Der eine, Erwin Topf, hat beide "Kriege als Frontsoldat erlebt, den zweiten als Regimentskommandeur, nachdem et, der Redakteur des "Berliner Tageblattes" und Verfasser der antinationalsozialistischen Schrift "Die grüne Front", sich vor allzu handgreiflicher Kritik der Nazis zur Wehrmacht gerettet hatte — Der andere, Gösta v. Uexküll, war nie Soldat, aber er hat sich mit der modernen Strategie eingehend beschäftigt und in langjähriger Tätigkeit als politischer Korrespondent im Ausland immer wieder Gelegenheit gehabt, an Auseinandersetzungen internationaler Wehrexperten teilzunehmen — Die ZEIT hat in ihrer vorigen Ausgabe den Rat gegeben, man möge einen Ausschuß in der Art der royal commission unabhängiger, fachkundiger Persönlichkeiten einsetzen, damit die Frage "Berufsheer oder Wehrpflicht" aus der Wahlkampfsphäre herausgetragen würde, in die sie zum Schaden aller hineingeraten ist. Zu diesem Vorschlag gingen uns viele Briefe unserer Leser zu, von denen wir zwei an dieser Stelle veröffentlichen, die uns wegen ihres Inhalts und der Bedeutung ihrer Absender wichtig erscheinen. bei dem sich Einberufungen und Entlassungen zeitlich "überlappen".

Nun gibt es freilich noch den folgenden Einwand: Künftige kriegerische Auseinandersetzungen würden in einem so schnellen Tempo beginnen und so weit ins Hinterland hineinwirken, daß keine aktive Truppe mehr die Zeit haben werde, mobil zu machen und ihre Reservisten heranzuholen — ergo sei die ganze allgemeine Wehrpflicht illusorisch. Aber dieser Einwand zieht nicht; es kann ihm nämlich entgegengehalten werden: Was dann, wenn eine Truppe in den ersten Kriegstagen starke personelle Ausfälle gehabt hat, während ihr Gerät noch weitgehend intakt geblieben ist? — In solchen Fällen wird man die Chance, die Verbände allmählich wieder durch vollausgebildete Reservisten auffüllen zu können, nicht entbehren mögen. Es wird also, da man vorher nie sicher wissen kann, wie sich die Wechselfälle eines Krieges entwickeln, immer gut sein, für alle Möglichkeiten vorgesorgt zu haben, das heißt über eine Miliz mit einem starken Anteil an all round ausgebildeten Reservisten zu verfügen, aus denen sich die aktiven Verbände personell ergänzen können.

Die allgemeine Wehrpflicht wird hier nicht deshalb befürwortet, weil sie "die Schule der Nation" sei, oder wie immer man diesen Gedanken sonst (mehr oder weniger pathetisch) ausdrücken möge. Sondern im Gegenteil deshalb, weil sie die Professionals in den Streitkräften vor den Gefahre eines hochgetriebenen Spezialistentums — vor geistiger Inzucht, vor Absonderung und Isolierung — bewahren kann. Nicht der kurzfristig dienende also, sondern gerade der Berufssoldat braucht, unter solchem Aspekt, die "Schule der allgemeinen Wehrpflicht" ., Erwin Topf