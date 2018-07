London: Auf der „Haben-Seite“ des sowjetischen Staatsbesuches in London stehen Andeutungen über die Möglichkeit eines sowjetischen Waffenembargos für den Nahen Osten, die Zusage von Aufträgen an die englische Industrie in Höhe von einer Milliarde Pfund in fünf Jahren und das Versprechen Edens, nach Moskau zu kommen. Eden nannte das Ergebnis des Besuches „ermutigend“ und den „Anfang eines Anfangs“. Diese vorsichtige Formulierung wählte er nicht, um einen Mißerfolg zu vertuschen, sondern um Washington und Bonn nicht vor den Kopf zu stoßen. – Auf der „Soll-Seite“ des Besuches stehen Chruschtschows Worte in Birmingham: „Ich bin ganz sicher, daß wir ein ferngelenktes Geschoß mit H-Bombenladung haben werden, das überall in der Welt niedergehen kannl“, die als Drohung empfunden wurden, sowie ein gereizter Meinungsaustausch über verhaftete Sozialdemokraten im Ostblockbereich und Stalins Bündnis mit Hitler auf einem Bankett der Labour-Party. – Für Deutschland fiel in London nichts ab als Chruschtschows Hinweis auf die Möglichkeit direkter deutschsowjetischer Verhandlungen irgendwann in der Zukunft und die reichlich platonische Erklärung Edens, daß „in Deutschland freie Wahlen stattfinden und daß die Deutschen selbst über ihre Zukunft entscheiden sollten“.

CDU-Parteitag: Adenauer erklärte auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart, daß er bei den Russen gegenwärtig nicht die geringste Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen über eine Entspannung und die deutsche Einheit sähe, Der Berliner Bundestagsabgeordnete Dr. Friedensburg meinte, es müsse ein neues Verhältnis zu den Russen geschaffen werden und Adenauer sei der richtige Mann dazu; man müsse nur eine „entsprechende Politik“ treiben. Adenauer fragte ihn erregt: „Was verstehen Sie unter einer enfprecnenden Politik?“ Wirtschaffsminisfer Erhard kündigte eine 30piozentige Zollsenkung an und versprach Steuersenkungen „auf längere Sicht“. Der als Gast anwesende frühere französische Ministerpräsident und Außenminister Schuman sprach für die europäische Integration und für die Kanalisierung der Mosel. Der Parteitag endete mit dem Beschluß der CDU, ihren bisherigen Kurt unbeirrt fortzusetzen. Zu neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden wurden der schleswig-holsteinische Ministerpräsident von Hassel, der ehemalige nordrhein-wesffälische Ministerpräsident Arnold und Bundestagspräsident Gerstenmaier gewählt Bundesminister Kaiser wurde wedergewählt. Die Erweiterung des Parteivorstandes von zwei auf vier stellvertretende Vorsitzende erfolgte gegen Adenauers Widerstand. Sie entspricht dem Wunsch der Mehrheit der Delegierten, die Parteispitze zu verbreitern und die Parteiführung kollegialer zu gestalten.

*

Warschau: Die Abkehr von Stalin führte zu einer Umbildung des polnischen Kabinetts. Außenminister Skrzeszeswski trat zurück und wurde zum Sekretär des polnischen Staatsrates ernannt. Sein Nachfolger ist Adam Rapacki. Die Namen der Nachfolger der beiden schon am 22. April abgesetzten Minister für Erziehung und für Justiz wurden bekanntgegeben. Seines Amtes enthoben wurde der stellvertretende Justizminister Ciesluk.

*

Gefängnisse öffnen sich: Der 1953 im Zusammenhang mit dem Aufstand vom 17. Juni verhaftete und durch Hilde Benjamin ersetzte Justizminister Max Fechner wurde zusammen mit 87 anderen wegen politischer Vergehen Verurteilter begnadigt und freigelassen. Fechner gehörte, bevor er der SED beitrat, der SPD an. Seine Entlassung ist ein weiteres Glied in der Kette kommunistischer Volksfront-Bemühungen. Auf sowjetischen Wunsch verfügte Pankow die Freilassung von 300 nichtamnestierten Heimkehrern, wie es im SED-Organ „Freies Deutschland“ heißt, um kein „Agitationsmaterial für Adenauer zu liefern“. Sirius