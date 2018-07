Würzburg, Anfang Mai

Die Würzburger freuen sich darüber, daß Besucher von nah und fern wieder ihre Stadt besichtigen und bewundern kommen. Die Straßen sind nach dem Wiederaufbau der Stadt breit genug, um dem starken Verkehr von auswärts gerecht zu werden. Und wenn auch manche alte Fassade verschwunden ist und enge Gäßchen durch großzügige Durchgangsstraßen ersetzt wurden – mit kompositorischer Feinfühligkeit sind die vor elf Jahren geschlagenen Lücken ausgefüllt worden. Weit über tausend moderne Hotelzimmer stehen heute zur Verfügung – 1946 waren es zwanzig Fremdenhöhlen.

Nur wenige deutsche Städte wurden im Kriege durch einen einzigen Angriff so furchtbar zerstört wie Würzburg. Noch am 15. März 1945 war die Stadt unversehrt; einen Tag später war sie nur mehr ein Trümmerfeld und ein Friedhof. Von mehr als hunderttausend Einwohnern blieben nur fünf- oder sechstausend in der völlig verwüsteten Stadt zurück. Ihr Wiederaufbau erschien unmöglich, ja sinnlos – so vollständig war die Vernichtung.

Aber nachdem der erste Schock überwunden war, stellten die Fachleute, als sie sich an die traurige Bestandsaufnahme machten, fest, daß einige der schönsten Bauwerke der Stadt durchaus restaurierbar waren und das Werk Balthasar Neumanns vor dem völligen Untergang gerettet werden konnte. Damit stand der Wiederaufbauplan fest: Was, und sei es nur in der Fassade, wieder hergestellt werden konnte, wie das berühmte Falkenhaus auf dem Marktplatz, sollte seine frühere Gestalt wieder erhalten. Zwischen diese Monumente der Vergangenheit stellte man moderne Häuser, von denen viele neben den alten Gebäuden durchaus nicht störend wirken. Man hat ja auch einst in dem alten Würzburg Barockbauten neben Rokokogebäude gestellt, und sie haben sich zusammen zu einem harmonischen Bilde gefügt. Der Versuch, eine ähnliche Synthese zwischen den restaurierten alten Gebäuden und modernen Häusern zu schaffen, wäre vielleicht noch besser gelungen, hätten die Stadterbauer freier über die Maße und Flächen disponieren können. Denn es versteht sich, daß ein moderner Zweckbau nicht an dieselben Grundmaße gebunden werden darf wie ein altes Fachwerkhaus, wenn er in einer Mischung so verschiedener Baustile nicht stören soll. Aber die Architekten in Würzburg hatten dabei nicht eine so große Bewegungsfreiheit wie die Baumeister anderer Städte.

In Bayern fehlt es noch an ausreichenden gesetzlichen Bestimmungen aller Art. Deshalb mußte das Stadtbauamt von Würzburg manchmal seine bessere architektonische Einsicht dem auf andere Ziele gerichteten Willen des Grundstückseigentümer; unterordnen. Im übrigen tat die Stadt, was ihr finanziell möglich war. Wo es nicht anders ging kaufte sie die Trümmerreste. Da und dort stanc noch ein altes, farbenfrohes Rokokohaus. Es wurde in den früheren Zustand gebracht und leuchtet nur wie einst. Man hofft, daß es vielleicht manchen: Bauherrn oder Architekten einen Anreiz zur Nachahmung solcher Farbenfreudigkeit geben könnte.

Würzburg konnte beim Wiederaufbau seiner Stadt nicht Ziele ins Auge fassen wie andere große Städte, die von einer mächtig pulsierenden Wirtschaft beflügelt werden und mit Recht annehmen können, daß sie gewaltig weiterwachsen und vielleicht schon in wenigen Jahren noch größere Verkehrs- und Siedlungsprobleme zu bewältigen haben werden als jetzt. Würzburg gehört zu den mehr verträumten, einer behäbigen Lebensweise zuneigenden Städten mit vielen Pensionisten, aber wenigen Fabriken. Im großen und ganzen wollte man Würzburg in seinen alten Formen halten. In dieser Grundkonzeption war freilich Raum genug für manche wohlangebrachte Neuerung. So hat man am Main eine neue, breite Promenade geschaffen.

Mutig und interessant ist der Wiederaufbau des Domviertels, wo man versucht, eine glückliche Vermählung zwischen den alten Konturen des Domes und Neubauten mit moderner Linienführung zu erreichen. Die Residenz wird, wenn auch mancher kostbare Raum und manches unersetzliche Einrichtungsstück verloren ist, bald wieder hergestellt sein. Das Treppenhaus, der Kaisersaal und der Weiße Saal blieben, wenn auch beschädigt, erhalten. Auf dem Marktplatz vor der Marienkapelle, deren Restaurierung gute Fortschritte macht, herrscht wieder wie einst das bunte Treiben. Der imposante Bau des Juliusspitals steht wieder da wie früher, und in seiner alten, jetzt modernisierten Weinstube werden, wie seit langer Zeit, die guten, unverfälschten Frankenweine aus kirchlichem Besitz kredenzt.

Wenn man von der Burg auf die Stadt und die sanften, rebenbewachsenen Hügel blickt, an die sie sich schmiegt, dann scheint es, als wäre das alte Würzburg wieder erstanden, wenn auch die Silhouette nicht mehr so formenbunt ist, wie man sie aus früherer Zeit in Erinnerung hat. Die Lieblichkeit, mit der diese Stadt einst bestrickte, ist zu einem großen Teil dahin. Das fühlt man, wenn man durch eine der alten Straßen geht, etwa die Domstraße, in der früher fast jedes Haus von dem Glauben, der Gestaltungskraft und dem Einfallsreichtum eines besinnlichen Geschlechtes Zeugnis gab. Inzwischen ist ein anderer Geist über die Menschen gekommen. Er verführt sie zu Zerstörungen, aber er gibt ihnen auch die Kraft zu einem ans Wunderbare grenzenden Aufbau. Hier wurde ein solcher vollbracht. Und Würzburg hat sein früheres Gesicht in großen Zügen behalten. Robert Strobel