Daß die meisten Tatmenschen der Weltgeschichte keine sanften Heiligen und ebensowenig bescheidene Kleinbürger gewesen sind, sondern in sehr kontrastreichen und nicht immer tugendlichen Farben schillerten, gehört seit der Antike zu den Binsenwahrheiten. Alle ihre Biographien bedürfen des – stets fehlenden – Untertitels: „Wie ich ihn sehe.“ Es klingt zwar verlockend für viele Leser, wenn der fleißige Anatom historischer Prominenzen die Frucht seiner Bemühungen mit dem Zusatz bekräftigt: wie Cäsar oder Karl der Große, Fridericus oder Napoleon „wirklich war“; aber gegen diesen Anspruch erhebt sich auf Grund handfester Erfahrungen ein berechtigtes Mißtrauen. Keine Größe der Vergangenheit wird dadurch „wirklicher“ in ihrer Erscheinung, daß man einseitig das Schwergewicht der Akzente auf die Schattenseite verlegt und nur ganz nebenbei die positiven Leistungen als ungern gespendete Brosamen vom Richtertisch fallen läßt. So war es bei Hegemanns Fridericus, so ist es auch bei

Jean Savant: „Napoleon, wie er wirklich war.“ Alfred Scherz Verlag, Bern 1955, 296 S., 15,80 DM.

Kein Wort gegen den Fleiß, gegen die Belesenheit und die ernsthafte Überzeugung des Autors! Er kann jedes Wort, das er zitiert, aus den Quellen belegen; er hat die gesamte Memoirenliteratur der napoleonischen Zeit durchackert – die Zeit war sei Gott memoirenfreudig – und er kennt auch das in Archiven schlummernde ungedruckte Material. Soweit ist alles in Ordnung, sogar die bona fides seiner Eideshelfer soll nicht mehr als nötig angezweifelt werden. Und doch steckt in dem Buch nicht der wirkliche, ganze Napoleon. Bestenfalls die menschlich-allzumenschliche Hälfte. Napoleon war gewiß so, wie Savant ihn schildert, aber darüber hinaus war er mehr, und eben dies „mehr“ ist das Entscheidende auf den Waagschalen. Jean Savant gibt die heilsame Korrektur einer kritiklosen Heldenverhimmelung: damit ist sein Verdienst und zugleich die Grenze seines Verdienstes hinschrieben.

Fast gleichzeitig erscheint ein Werk, das der Agende vom „ungekrönten König von Arabien“ entgegentreten und dem Ruhm des englischen Obersten Lawrence den Todesstoß versetzen will.

Richard Aldington: „Der Fall T. E. Lawrence.“ Eine kritische Biographie. Deutsch von Ursula von Hohenlohe. Verlag Hermann Rinn, München, 350 S., 15,80 DM.

Das Buch ist, wie der Untertitel verspricht, eine critische, sehr kritische und grausam entlarvende Biographie. Vom Nimbus des heldischen Wüsten-Kriegers und gelehrten Archäologen bleibt nicht fiel übrig – besser gesagt: gar nichts bleibt außer einer ziemlich schwindelhaften Reklameapparatur, die der Herr Oberst selbst geschickt hinter den Kulissen dirigierte. Eine gewisse feminine Eitelkeit, die ihm Leier und Schwert oder Füllfeder und Mg führte, wird hier penetrant offenbar. In reichem Ausmaß aber Herkunft und Veranlagung, Krankhafter Ehrgeiz und daneben pathologische Minderwertigkeitsgefühle ihn zum neurotischen Hochstapler machten, der sich zum Nationalhelden hinaufjongliert – das konnten bisher auch alle jene nicht recht glauben, denen schon mindestens einige der sieben Säulen seiner Weisheit bei der Lektüre wacklig erschienen sind. Es bleibt nur bedauerlich, daß Richard Aldington mit seiner Enthüllung erst zwanzig Jahre nach dem Tode des abenteuerlichen Lawrence herauskommt. So kann leider niemand mehr erfahren, was der entheldete Held darauf zu erwidern hätte. E. A. Greeven