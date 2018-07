Haben wir wirklich Überbeschäftigung und Arbeitermangel überall in der gewerblichen Wirtschaft? Mitunter werden Zahlen bekannt, die einige Zweifel an dieser allgemeinen Meinung aufkommen lassen ... Beispielsweise berichtet die „Bundesanstalt“ in Nürnberg, daß sich im Laufe des Monats März die Zahl der Notstandsarbeiter von 2000 um 16 000, also auf 18 000 erhöht habe. Wenn tatsächlich überall Vollbeschäftigung bestünde, braucht man ja nun wahrhaftig keine zusätzlichen Notstandsarbeiten zu organisieren. Diese sind nämlich teuer und unwirtschaftlich, und an ihnen interessiert sind (außer der Arbeitsamtsbürokratie, die um ihre eigene Beschäftigung verlegen ist) eigentlich nur die öffentlichen Körperschaften – weil sie als „Träger“ solcher Maßnahmen (Straßen- und Wegebauten, Erschließung von Baugelände) ihren finanziellen „Schnitt“ machen können. Ein Schönheitsfehler ist übrigens auch, daß fast die Hälfte der Notstandsarbeiter bei Maßnahmen „ohne nähere Bezeichnung“ untergebracht ist; eine Statistik, die so viel verschweigt, sollten sich die Steuerzahler (und ihre Anwälte, die Parlamentarier!) eigentlich nicht gefallen lassen.

Nun heißt es zwar immer wieder, die Notstandsarbeiten seien aus arbeitspädagogischen Gründen unentbehrlich: um nämlich „langfristig“ Erwerbslose allmählich wieder an eine regelmäßige Tätigkeit heranzuführen. Aber diese Begründung ist ja nun doch reichlich fadenscheinig. Wir glauben, daß Erwerbslose heute sofort in Arbeit zu vermitteln sind – also auch ohne den Nachweis, daß sie einige Monate Arbeitsgewöhnung absolviert haben.

Der Zufall will es, daß für die gleiche Zahl von Arbeitern, die jetzt bei Notstandsarbeiten tätig sind, Bedarfsanmeldungen der gewerblich-industriellen Wirtschaft vorliegen, und zwar für Auslandsarbeiter, also Italiener. Das ist, gemessen an den ursprünglichen Bedarfsschätzungen, die bei 150 000 lagen (ungerechnet weitere Zehntausende für die Landwirtschaft) wahrhaftig nicht viel. Vollends überraschend ist, daß nur 4000 des insgesamt angemeldeten Bedarfs (von 18 000) „sofort“ und „dringlich“ verlangt worden sind. Das zeigt, daß wir in diesem Jahr offenbar noch einmal ohne einen nennenswerten Import an italienischen Arbeitern – deren Einstellung ja auch eine kostspielige Sache ist! – auskommen werden. Wenn man auf die Notstandsarbeiten verzichten würde, könnte sogar der volle Bedarf, und das mit geringerem Kostenaufwand, auf dem inländischen Arbeitsmarkt gedeckt werden. Man sollte also doch wohl versuchen, so zu verfahren. G.K.