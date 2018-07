Inhalt Seite 1 — Angeln im Mai Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Rosenstock

Dublin, im Mai

Mein irischer Freund, der mich sonst regelmäßig besuchte, hatte sich lange nicht sehen lassen. Nun kam er und legte mir ein schweres Paket zu Füßen: ein fünfzehnpfündiger Lachs, ein Prachtexemplar!

Mein Freund war unter die Angler gegangen und gab sich jetzt viel Mühe, mich für seine neue Passion zu gewinnen. Er zerrte mich vor die Landkarte: „Dort, wo du nur Wasser siehst, war vor Millionen Jahren Festland! Deswegen machen die Lachse, die vom Süden kommen, immer noch den Umweg von tausend Meilen, um zur Laichzeit die Flußmündung zu erreichen. Stell dir das bitte vor: Die Mündung liegt ihnen vor der Nase, und trotzdem folgen sie ihrem Millionen Jahre alten Instinkt und machen den langen Umweg! Nun? Ist das Angeln ein stupides Geschäft?“

Und nach einer Pause erklärte er, daß er auf alles, auf alles in der Welt gern verzichten wolle, auf meinen Whisky, auf seine Zigaretten, nur auf das Angeln nicht.

Das Ende war, daß wir gemeinsam angeln wollten. Nein, nicht Lachse, denn das sei der Sport für Experten, sondern, weil Mai sei, Forellen. Und mein Freund zeigte mir seine Sammlung künstlicher Fliegen, deren Flügel in allen Farbarten, von hell bis dunkel, schimmerten. Er studierte die Nuance des Tageslichts, um die richtige Wahl des Köders zu treffen. Mir aber kam dieser Fischfang mit künstlichen Fliegen wie Falschmünzerei vor. „Gut also“, sagte mein Freund, „dann werden wir mit Maifliegen angeln, dir wir an den Ufern des Blackwater River ohne Schwierigkeiten fangen können. „Angle mit einer Fliege“, so sagte er, „und die Forelle verzichtet. Tue aber zwei Fliegen an den Haken, und sie beißt an! Warum? Mein lieber Mann, es ist die Natur, es ist Frühling, es ist Mai! Denk an die Äste, die über den Strom ragen! Auf ihnen rasten die Maifliegen-Pärchen auf ihrer Liebesfahrt, und, fallen dann, berauscht in ihrer Ekstase, ins Wasser, in ihren Tod! Die Forelle aber wartet im Mai unter den Ästen auf diese verliebten Kreaturen, die kopfüber in den Abgrund stürzen. Verstehst du den Witz? Deswegen müssen zwei Fliegen, übereinander, an den Haken ...“

Elende Forelle! Was verdiente sie mehr als geangelt und verspeist zu werden! Elende Menschen, die all das ausgeklügelt haben, einer köstlichen Mahlzeit wegen!