Innerhalb einer Spanne von drei Jahren ist bei der Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG (BASF), Ludwigshafen, der Umsatz von 137 (immer Basis 1950 = 100) auf 262 gestiegen, während in der gesamtchemischen Industrie der Bundesrepublik die Steigerung in der gleichen Zeit nur 134 auf 197 betrug. Das ist die Frucht einer Entwicklungsarbeit, die ihren äußeren Ausdruck in den Investitionen der BASF findet. Sie betrugen im gleichen Zeitabschnitt – ohne Tochter- und Beteiligungsgesellschaften – über 600 Mill. DM, davon im letzten Jahre allein 265 Mill. DM. Diesen stehen Abschreibungen auf Werkanlagen in einer Höhe von gut 100 Mill. DM gegenüber. Die Kapitalerhöhung von 1955, die knapp 190 Mill. DM an . neuen eigenen Mittel brachte, wäre also in einem Jahr im wesentlichen verbraucht worden, wenn nicht eine bedeutende, z. T. von der Steuer begünstigte Eigenfinanzierungskraft die finanzielle Stabilität des Unternehmens kräftig gestützt hätte.

Allein die Verbindlichkeiten gegen Sozialeinrichtungen des Unternehmens haben sich um 43 Mill. DM erhöht, nachdem ihnen praktisch die entsprechenden Mittel vorher von der BASF zugeführt waren. Weiterhin wurde in der IG-Farben i. L. ein Betrag von 62 Mill. DM auf die Kapitalausstattungsforderungen der BASF vorläufig zur Verfügung gestellt (hierfür mußten allerdings bei der ungeklärten Situation Hier IG-Farben i. L. entsprechende Rücklagen gemacht werden). Von den Anlagevermögen von 442 Mill. DM per 31. Dezember 1954 wurden im Verlauf des Jahres 104 Mill. DM (also fast 24 v. H.) abgeschrieben. Das läßt auf erhebliche degressive Abschreibungen schließen. Das abgelaufene Jahr hat also alles in allem dem Ludwighafener Unternehmen nochmals einen Segen von disponiblen Mitteln gebracht, der ihm für die kommenden Monate Freiheit bei der Durchführung seines Investitionsprogramms sichert. Das aber wird nicht für alle Ewigkeit der Fall sein. Hierfür sorgt schon allein die Steuer. Nachdem die Pensionsrückstellungen praktisch aufgefüllt und die steuerlichen Exportförderungsmaßnahmen weggefallen sind, werden die Möglichkeiten für Steuereinsparungen in Zukunft geringer sein.

Die BASF, wie überhaupt die chemische Industrie, setzt sich daher mit allem Nachdruck für eine Aufrechterhaltung der degressiven Abschreibungsmöglichkeiten ein, weil sie sonst (kaum eine andere Industrie ist in gleicher Weise wie die Chemie der Gefahr ausgesetzt, daß ihre Apparaturen und Anlagen technisch veraltern) im Konkurrenzkampf mit den großen Weltchemieländern nicht bestehen kann. In ihrem Geschäftsbericht weist die BASF darauf hin, daß die Entwicklung in der chemischen Industrie von der Entwicklungslinie der Gesamtwirtschaft in entscheidenden Punkten abweicht. Sie warnt vor verallgemeinernden Schlüssen und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die die Wirtschaft als Ganzes treffen, ohne auf die Besonderheiten der einzelnen Zweige Rücksicht zu nehmen.

Der Aktionär wird bei dem Studium der Bilanz feststellen, daß das zurückliegende Geschäftsjahr trotz der durchgeführten großen Investitionen zu keiner Verengung der Liquidität geführt hat. Die Bankguthaben betragen 123 Mill. DM, gegenüber 95 Mill. DM im Vorjahr. Die Bankverschuldung liegt mit 95 Mill. DM zwar in einer ähnlichen Relation, jedoch ist sie nach Angaben der Verwaltung überwiegend langfristig, so daß von hier aus kein allzu starker Druck auf die Liquidität erfolgt. Es besteht daher im Augenblick kein Zwang für eine Kapitalerhöhung. Die stillen Reserven konnten erheblich verstärkt werden. Patente, Konzessionen usw., die noch 1954 mit 12,4 Mill. zu Buche standen, wurden auf 1 DM abgeschrieben. Die Möglichkeiten, die degressive Abschreibungen in steuerlicher Hinsicht bieten, wurden ausgeschöpft. Das gute Konjunkturjahr 1955 hat also erhebliche Reserven gebracht, was die Möglichkeiten des Unternehmens, eine konservative Dividendenpolitik zu betreiben, stärken dürfte. W. R.