Ein Blick in die Schaufenster des Textileinzelhandels gilt derzeit nicht allein der Information über Farben und Formen, wie „man“ sie zu Pfingsten und im Sommer trägt, sondern ebensosehr auch den kleinen Preisschildchen; denn nicht nur aufmerksame Zeitungsleser haben davon gehört, daß eine den Durchschnitt der sonstigen Lohnanhebungen weit übersteigende Tariferhöhung in der Bekleidungsindustrie die Preise in Bewegung bringen soll. Immerhin hat der neue Lohntarif, der in zwei Etappen, rückwirkend ab 1. April und in voller Höhe ab 1. Juli, in Kraft tritt, eine Erhöhung des Ecklohnes je nach Ortsklasse um 15,2 bis 16,5 v. H. gebracht. Das bedeutet einschließlich der Hand in Hand hiermit gehenden Steigerung der lohnabhängigen Kosten (wie Arbeitslosen- und Sozialversicherung, Krankenkasse und Urlaubsbezahlung) eine Steigerung des Lohnkostenanteils um 18 v. H. Da die Produktivität je Kopf im vergangenen Jahr nur 6 bis 7 v. H. zunahm, liegt der Schluß nahe, daß sich einiges von diesem Ergebnis im Preis widerspiegeln müsse.

Zunächst dürfte jedoch diese Sorge verfrüht sein. Was das Herz unserer Frauen beim Bummel über die „Kö“, den „Jungfernstieg“ oder den „Kurfürstendamm“ in den nächsten Monaten erfreuen soll, hat schon längst die Arbeitstische der Industrie verlassen. Die Sommerware liegt bereits beim Einzelhandel, und soweit sie noch nicht verschickt ist, muß sie auftragsgemäß noch zum alten Preis ausgeliefert werden. Erst der Herbst wird die neue Kostensituation widerspiegeln; denn bei einem Lohnanteil zwischen 15 und 25 v. H. je nach Preis und Qualität der verwendeten Stoffe wird ein Kalkulationsaufschlag von 2 bis 4 v. H. notwendig sein. In diesem Falle ist nämlich nicht damit zu rechnen, daß die Industrie die Tariferhöhung auffangen kann.

Der seit Jahren unvermindert scharfe Wettbewerb in der Textil- und Bekleidungsbranche hat im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen trotz der Mengenkonjunktur keine steigenden Erlöse, sondern fallende Verdienstmargen gebracht. Die großzügige Liberalisierung unseres Wirtschaftsministers tat dabei das Ihrige, so daß der Verbraucher mit der Preisentwicklung auf diesem Gebiet zufrieden sein konnte. Der Erzeugerpreisindex für Bekleidung bewegte sich demgemäß schon seit Jahren zwischen 91 und 93 (Basis 1950 = 100), obwohl auch hier die Vergrößerung der Auftragseingänge um fast 25 v. H. gegenüber dem Vorjahr eine gewisse Versteifung des Preisbildes in letzter Zeit hervorgerufen hatte. Nicht nur der Verbraucher, auch die Statistik hat diese Stabilität gern gesehen, trug sie doch wesentlich dazu bei, den Lebenshaltungskostenindex, der von der Lebensmittelseite (Agrarpreise + 12 v. H.) erschüttert wurde, in etwa wieder auszugleichen ...

Es scheint verwunderlich, daß die Arbeitgeberseite einem solchen Abkommen, das sich sehr weit von der angestrebten Koppelung – Lohnerhöhungen nur nach Maßgabe der Produktivitätssteigerung – entfernt, zugestimmt hat. Sie tat es auch nur unter schwersten Bedenken; denn im Vorjahr mußte sie schon eine harte Nuß durch die Angleichuig der Frauen- an die Männerlöhne verkraften – hart besonders deshalb, weil 90 v. H. der Beschäftigten weiblichen Geschlechts sind. Andererseits aler ist im Zeitalter der Vollbeschäftigung und der Freizügigkeit die Bildung von negativen Lohninseln nicht mehr möglich. Der Sog, der von der besser verdienenden und demgemäß besser zahlenden Elektro- und feinmechanischen Industrie ausgeht, die mit den Bekleidungsbetrieben vielfach den Standort teilt, hätte sonst zu einer unaufhaltsamen Abwanderung der guten und leistungsfähigen Arbeitskräfte geführt. Diese Zwangslage war den Gewerkschaften ebenso bekannt wie die erfreuliche Steigerung der Auftragseingänge.

Obwohl also mit Sicherheit eine im bescheidenen Rahmen erfolgende Anhebung der Industriepreise erwartet werden kann, dürfte es dennoch auch im Herbst nicht sicher sein, ob der Verbraucher tatsächlich sich dessen bewußt werden muß. Bekleidungstextilien sind in so starkem Maße dem modischen Wandel unterworfen, daß ein Vergleich: Wollmantel 1955 für 100 DM und Wollmantel 1956 für 104 DM schlechterdings nicht zu ziehen ist. Farben, Formen, Stoffverbrauch und Gewebegewicht verändern sich von Saison zu Saison, und wesentlich größeren Einfluß auf die Kalkulation hat der modische Risikozuschlag, der aber ebenfalls weitgehenden Unterschieden, die von Fall zu Fall je nach Lage des Geschäfts und Art des Artikels differieren, unterworfen ist.

Problematisch würde die Preisbildung erst dannn wenn diese psychologische Vorbereitung einer Verteuerung dazu benutzt werden würde, um die im Feuer des Wettbewerbs geschmolzene Handelsspanne wieder aufzustocken. Allerdings würde ein solcher Versuch wohl kaum erfolgreich sein; denn der Wettbewerb in allen Stufen bleibt angesichts der Elastizität des Angebots und den noch immer ungenutzten Kapazitätsspitzen weiterhin überaus scharf, so daß sich auf diesem Gebiet nach wie vor die Erhardsche Mahnung zum Maßhalten erübrigen dürfte. Edgar Bissinger