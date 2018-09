Zwischen Belgien und dem Rheinland haben seit jeher in künstlerischen Angelegenheiten gutnachbarliche Beziehungen bestanden, die nicht nur aus der räumlichen Nähe, sondern zuerst aus der gemeinsamen Tradition einer mittelalterlichen „Rhein-Maas-Kunst“ und natürlich auch aus dem verwandten Volkscharakter zu erklären sind. Bei der Wiederaufnahme des kulturellen Grenzverkehrs nach dem letzten Weltkrieg waren die Belgier freilich unternehmungsfreudiger als die deutschen Partner, so daß wir hier mehr an belgischer Kunst zu sehen bekamen, als unsere Nachbarn von der deutschen. Gerade in diesen Wochen wird das Rheinland mit mehreren Gastausstellungen bedacht. Als erste besuchte eine offizielle Ausstellung der „Ardennenkunst“, eine Übersicht der landschaftsgebundenen Malerei in den östlichen Provinzen Belgiens von konventionellem Mittelmaß, das Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Aber gleich nach dieser unverbindlichen Wanderschau, die der deutsche Konsul in Lüttich mehr diplomatisch als wertend arrangiert hatte, kam aus eigenem Antrieb die Brüsseler Gruppe „Art Abstrait“ in das Aachener Suermondt-Museum. Die Ausstellung dieser sieben Künstler war wesentlich besser, nicht weil es sich um „Abstrakte“ handelte, sondern weil sie mit aller Entschiedenheit und Klarheit einen bestimmten und charakteristischen Aspekt der zeitgenössischen Kunst Belgiens zeigte. Mit Ausnahme des Malers Jean Milo bekennt sich die Gruppe zur „kalten Abstraktion“, das heißt zur geometrischen Formensprache und zur konstruktiven Bildordnung.

Inmitten der kühlen, präzisen und ausbalancierenden Bildkonstrukteure erscheint Jean Milo mit seinen Zeichenbildern aus dem Kongo als starker Kontrast, als Nichtkonformist und Bilderzähler, dem das Malen soviel Vergnügen bereitet, daß er es nicht einer neoplastischen Doktrin wegen unterdrücken kann. In seinen pastosen Ölbildern und Collagen hat die dunkle totemistische Welt Afrikas ihre Spuren und Zauberzeichen eingegraben. Anders als der Exotismus in der Frühzeit der Moderne, nimmt die Kunst Milos nicht einzelne Züge der Negerkunst auf, um sie sich anzuverwandeln, sondern sie erhebt typische Formen und Farbklänge zu Symbolen Afrikas.

Von den „kalten Abstrakten“ ist Jo.Delahaut der strengste, dabei erfindungsreichste Plasticien. Kurt Lewy, ein ehemaliger Landsmann und vor der Emigration Lehrer am Essener Folkwangmuseum, interessiert sich mehr für die dekorativen Werte klarer und harmonisch abgestimmter Flächen, wie er sie auch in seinen Emails gestaltet. Bei den übrigen standen Mondrian, Léger und die Pariser Maler von der Gruppe „Espace“ Pate.

Während sich die genannten Ausstellungen ohne großes Aufhebens dem überreichen Kunstprogramm dieser Wochen einfügen, ging die Ausstellung von Gemälden und Radierungen James Ensors (aus den Museen Antwerpen und Brüssel) im Düsseldorfer Kunstverein geräuschvoll über die Bühne der Publizität, die von der „Belgischen Woche“ in Düsseldorf aufgebaut wurde. Genau berichtet, gab es sogar zwei Ensor-Ausstellungen, denn im gegenüberliegenden Neuß hatte das Clemen-Sels-Museum von sich aus ebenfalls eine sehr reizvolle Gedächtnisausstellung des großen belgischen Malers organisiert. Diese teilt in ihrer besseren Akzentuierung mehr von Ensor mit, als die aus Belgien importierte Kollektion in Düsseldorf, in der die realistische Salonmalerei des jungen Ensor stark in den Vordergrund tritt. Das Neußer Museum, das für seine Veranstaltung Museums- und Privatbesitz in beiden Ländern gesammelt hat, läßt dagegen den phantastischen halluzinierenden Maler der Larven und Skelette erscheinen und schließt auch die späteren, meist weniger geschätzten Werke nicht aus. Wenn man sich also die kleine Mühe macht, beide Ausstellungen nacheinander zu besuchen, wird man eine treffende Vorstellung des Malers gewinnen, der zu den Vätern der modernen Kunst gerechnet wird und nicht zuletzt im Rheinland seine Spuren hinterlassen hat. Eine Kuriosität sei nur am Rande bemerkt: als Ensor 1949, kurz vor seinem Tode, von der Stadt Köln die Stephan-Lochner-Medaille erhielt, antwortete man aus Belgien, daß der Vorläufer des Surrealismus schon früh die besten Beziehungen zu dem mittelalterlichen Meister unterhalten habe, wie eine unbekannte, sehr freizügige Kopie der „Madonna im Rosenhag“ beweise ...

Im Gefolge Ensors breitet nun (wiederum im Düsseldorfer Kunstverein) die Sammlung G. van Geluwe ein Panorama der belgischen Kunst des 20. Jahrhunderts aus. Herr van Geluwe ist neben Graindorge und Dotrement einer der bedeutendsten Sammler Belgiens, der im großen Stil und nach internationalen Wertmaßstäben eine hervorragende Kollektion zusammengebracht hat. Düsseldorf präsentiert nur den belgischen Teil seines Besitzes, zu dem selbstverständlich auch einige Ensors gehören und – historisch an diesen anschließend – eine vollständige Vertretung des flämischen Expressionismus mit den Hauptmeistern Constant Permeke, Gustave de Smet, Rik Wouters und Frits van den Berghe. Neben Permeke, dem kraftvollen Maler-Bildhauer, erscheint der frühverstorbene Wouters – auch er Maler und Bildhauer von hohem Können – als temperamentsprühender Fauve. Edgar Tytgat bereichert die schwere flämische Ausdruckskunst mit seiner bezaubernden „peinture naive“ um ein erzählendes Element, während Jean Brusselsmans die belgische Variante der „Neuen Sachlichkeit“ demonstriert. Die junge Generation, deren Werke Van Geluwe auch gesammelt hat, bekennt sich fast durchweg zur gegenstandslosen expressiven Malerei. Konstruktiv gesinnte Künstler wie Louis Le Brun sind in der Minderzahl gegenüber jener abstrakten Ausdruckskunst, die von Raoul Ubac, Pierre Alechinsky, Anne Bonnet und Antoine Mortier am originellsten vertreten wird. An guter Plastik ist die Sammlung verhältnismäßig arm. Von Oscar Jespers, der in den nächsten Tagen in einer Kollektivausstellung des „Belgischen Hauses“ in Köln geehrt wird, sieht man nur ein unwesentliches Relief. Georges Grard und Charles Leplae folgen der üblichen Maillol-Route. Abgesehen von Wouters „Närrischer Tänzerin“, einem Beispiel des „monumentalen Impressionismus“ in der Nachfolge der Modellierungen Degas’, kann man nur die roh behauene Holzskulptur von W. Anthoons, der schon lange in Paris lebt, als eine wirklich zeitgenössische bildnerische Erfindung ansehen. Selbstverständlich kann man von einer Privatsammlung, die den subjektiven Geschmack eines einzelnen spiegelt, keine Garantie der echten Stellvertretung verlangen; sie zeigt die belgische Kunst nur in der Visierlinie eines Sammlers von Niveau. Eduard Trier