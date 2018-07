Drei neue Pkw-Typen und niedrigere Preise präsentierte die Daimler-Benz AG in diesen Tagen der Öffentlichkeit. Damit dokumentierte sie als erstes deutsches Werk der Automobilindustrie den Erfolg der in den letzten Jahren betriebenen Investitions- und Rationalisierungspolitik. Zu einem Zeitpunkt der Materialverteuerung und der steigenden Lohnkosten wirkt dieser Schritt aber auch stark demonstrativ. Der Preis für den bisherigen Typ 180 wurde auf 8700 DM gesenkt, der des 180-Diesel auf 9450 DM. Daneben wurden mit dem Mercedes 190, dem Typ 219 und dem 220 S drei neue Typen der Mittelwagenklasse geschaffen, die das bisherige Programm weiter vervollständigen.

Bei dem Typ 190 handelt es sich um den stärkeren Bruder des Typs 180, der weitergebaut wird, da sein Absatz in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber dem 1. Quartal 1955 eine Steigerung um 64 v. H. erfahren hat. Der „190“ hat im wesentlichen Gesicht und Aussehen des 180er mit einem obengesteuerten 75 (bisher 52) PS-Motor bei einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 140 km/h. Zahlreiche andere Maßnahmen in Technik und Ausstattung bringen erhebliche Verbesserungen und begründen einen völlig neuen Fahrcharakter dieses Wagens.

Der Typ 219 als nächster in der Entwicklungsreihe der Mittelwagenklasse der Daimler-Benz-Werke übernimmt neben Motor, Kupplung, Getriebe und Achsen auch die Fahreigenschaften des bisherigen 220a, der aus der Produktion genommen wird. Die Spitzengeschwindigkeit seines 85 PS-Motors liegt bei etwa 140 km/h.

Beim dritten Fahrzeug der neuen Typenreihe, dem „220 S handelt es sich um einen Personenwagen, der bei gleichbleibenden Abmessungen gegenüber dem 220a in seinen Fahrleistungen und in seiner Ausstattung erheblich verbessert wurde: Während Straßenlage, Federung, Lenkung und Bremsen die gleichen geblieben sind, ist die Motorleistung durch den Einbau von zwei Register-Failstrom-Vergasern auf 100 PS gesteigert worden. Beschleunigung, Bergsteigefähigkeit und Endgeschwindigkeit (die bei etwa 160 km/h liegt), konnten beträchtlich erhöht werden. Weitere äußere Veränderungen gaben dem Wagen ein repräsentatives Aussehen, so daß dieser Typ hinsichtlich Fahrleistung, Bequemlichkeit, Ausstattung und Raumkomfort eine Sonderklasse im Bereich der mittleren Wagen darstellt. Alle drei Typen sind mit einer Lichthupe ausgestattet. Die bisherigen Typen wurden durch eine Reihe wesentlicher technischer und ausstattungsmäßiger Verbesserungen im Wert nicht unerheblich erhöht.

Daimler-Benz setzt sich mit diesem Schritt auf dem Preisgebiet in teilweisen Gegensatz zu den Maßnahmen anderer Automobilfabriken, wobei das Werk allerdings betont, daß sein Entschluß weder auf den Druck der Konkurrenz noch auf Absatzschwierigkeiten oder auf eine fühlbare Veränderung der allgemeinen Konjunkturlage zurückzuführen sei. Mi.

*

Philips Roxane G.m.b.H., Hamburg. In Hamburg wurde die Philips Roxane G.m.b.H. mit einem Stammkapital von 100 000 DM gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist die Allgemeine Deutsche Philips Industrie G.m.b.H. Zum Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wurde der Dipl.-Chem. Carl Kirpal bestellt. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Herstellung und mit dem Vertrieb von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen aller Art.

Die Anker-Werke AG., Bielefeld, vollendete jetzt das achte Jahrzehnt ihrer Werksgeschichte. 1876 als kleine Nähmaschinenfabrik gegründet, hat sich das Unternehmen in stetigem Wachstum zu einem der bedeutendsten Büromaschinenwerke Europas entwickelt. Die Herstellung von Nähmaschinen bildet heute aber nur einen Teil des Fertigungsprogramms. Seit der Jahrhundertwende stellen die Anker-Werke Registrierkassen her, denen sich später Registrierbuchungsmaschinen und Frankiermaschinen zugesellten. Mit einer Zahl von rd. 4500 Mitarbeitern hat das Unternehmen heute seine Vorkriegsbelegschaft mehr als verdoppelt.