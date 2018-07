Während die Vorkriegsansprüche sowohl aus der gesetzlichen Sozialversicherung als auch aus Uralt-Sparguthaben geklärt und fast ausnahmslos geregelt sind, ist der Anspruch aus privaten Lebens- oder Rentenversicherungen der Vorkriegszeit zwar gesetzlich festgelegt, bisher aber in nur relativ wenigen Fällen durch die Zahlung der Entschädigung abgegolten worden. In Unkenntnis der Sachlage machen verständlicherweise viele Altversicherte ihrer Enttäuschung Luft, indem sie den Versicherungsgesellschaften mangelnden guten Willen vorwerfen. Solche Vorwürfe sind aber an die falsche Adresse gerichtet, erläuterte vor Berliner Journalisten Dr. Gerd Müller, Vorsitzer des Vorstandes der Allianz-Lebensversicherung. Diese Ansprüche sollen über den Lastenausgleich finanziert werden, was in der Praxis eine Wartezeit bis zu rund 35 Jahren bedeuten kann. Zur Befriedigung dieser Ansprüche haben die Versicherungen vom Bund Deckungsforderungen mit nur dreiprozentiger Verzinsung erhalten, die lediglich in sehr beschränktem Umfang realisiert werden.

Nach Angaben von Dr. Müller beläuft sich die Gesamtsumme der Altversicherungsentschädigungen auf rund 350 Mill. DM, wovon die knappe Hälfte nach den Bedingungen beim Abschluß der Versicherungen inzwischen schon fällig wäre. Die weitverbreitete Ansicht, die Versicherungsgesellschaften könnten die Entschädigungen aus den ständig steigenden Prämieneinnahmen vorfinanzieren, widerspricht nicht zuletzt der Verpflichtung, die Prämiengelder der Neuversicherten so gut wie möglich anzulegen. Da nun aber allein die Verwaltung der Altversicherten-Gutschriften zahlreiche Arbeitskräfte nahezu unproduktiv bindet, andererseits fast alle Altversicherten in so hohem Alter stehen, daß sie ungeduldig auf die Auszahlung noch zu ihren Lebzeiten warten, haben alle Gesellschaften schon seit Jahren damit begonnen, durch die Vorfinanzierung aus eigenen Mitteln die Wartezeit für einen Teil der Anspruchsberechtigten zu verkürzen. Eine generelle Regelung ist aber nur möglich, wenn das Bundesfinanzministerium die Deckungsforderungen früher als bisher vorgesehen einlöst. Unter dieser Voraussetzung sind, wie Dr. Müller betonte, die Versicherungsgesellschaften bereit, die ihnen treuhänderisch vom Staat übergebenen Aufwertungspapiere stärker als bisher vorzufinanzieren.

Solche Vorschläge sind dem Bundesfinanzminister schon seit Jahren mehrfach unterbreitet worden. Schäffer aber hat sie entweder abgelehnt oder nicht beantwortet. Obwohl z. B. die Beträge für die fälligen Versicherungen nur etwa 150 Mill. DM ausmachen und die Versicherungen vorgeschlagen hatten, davon wenigstens die ältesten Jahrgänge voll zu entschädigen, hat auch die Überlegung, den ohnehin schwer geschädigten Alten die letzten Stunden ihres Lebensabends durch die Auszahlung der dezimierten Gutschriften ein wenig zu verschönern, vor den Augen des „Juliustürmers“ keine Gnade gefunden. Und wenn die Klein-Lebensversicherungen, bei denen die aufgewerteten Gutschriften oft nur einstellige Markbeträge ausmachen, jede Anforderung sofort befriedigen, so nicht etwa, weil ihnen wenigstens diese Bettelpfennige von Herrn Schäffer vorgeschossen sind, sondern weil ihre Verwaltung mehr kostet als die Auszahlung.

Zu einer Zeit, da aus durchsichtigen Gründen plötzlich sehr viel von der Sozialreform gesprochen wird, wirkt die Unterlassung einer solchen sozialen Tat, die im Dreißig-Milliarden-Etat des Bundes überhaupt nicht ins Gewicht fiele und überdies nur für den Anstand des Schuldners spräche, besonders befremdlich. Wie wäre es mit einer noblen und noch dazu so billigen Geste, Herr Schäffer? G. G.