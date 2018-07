Da es vielerorts üblich ist, ein Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen, sollte niemand ein solches „Perpendikel“ als eine Quantité négligeable betrachten. Die FDP, Steigbügelhalter der SPD in Nordrhein-Westfalen, hat jetzt den ersten Schlag vom roten Schweif ihres Partners mitten durchs Gesicht bekommen. Zwar ist der Wirtschaftsminister des Landes ein Vertreter der FDP, aber der Ministerpräsident Fritz Steinhoff kümmert sich nicht um die Absprachen aus der Zeit der Regierungsbildung. Er hat in einer Rede vor etwa 30 000 Menschen in Düsseldorf erklärt, daß die Überführung der Stahl- und Kohle unternehmen Nordrhein-Westfalens in Gemeineigentum unter seiner Regierung verwirklicht werden würde. Man wolle außerdem energisch gegen jede Preiserhöhung durch staatliches Reglement vorgehen. Er behauptete, die Industrien täten zuviel für die Arbeitsplätze von morgen, sie würden zuviel investieren und auf diese Weise den Lebensstandard der Industriebevölkerung drücken, „während die Reichen immer noch mehr zusammenraffen, um ihre Macht vergrößern zu können“.

Hoffentlich bemerkt der FDP-Landeswirtschaftsminister Kohlhase, wohin der Hase läuft. Daß es sich bei der Erklärung des Ministerpräsidenten nicht um eine Zufallsrede, sondern um den Versuch der Machtergreifung der sozialistischen Reaktion handelt, zeigte bereits Anfang April eine Rede, die der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Joachim Schöne auf einer Tagung der Sozialdemokratischen Partei des Bezirks Niederrhein gehalten hatte. In jener Rede hieß es ebenfalls, daß die SPD, wenn sie eine künftige Bundesregierung allein oder wesentlich beherrschen würde, die gesamte Montanwirtschaft, den gesamten Verkehr, die gesamte Energiewirtschaft und die künftige Atomenergie sozialisieren werde. Man werde auf alle Fälle eine Steuerpolitik betreiben, die auf der Grundlage einer empfindlichen Progression die Rechte aus dem Eigentum beschneidet. Man werde außerdem ein neues Antikartell- und Antimonopolgesetz schaffen, und man werde das gesamte Bank- und Börsenwesen neu, d. h. sozialistisch, ordnen...

Wir erinnern daran, daß in der Regierungserklärung des SPD-Ministerpräsidenten Steinhoff in Nordrhein-Westfalen die Beteuerung enthalten war, die bisherige Wirtschaftspolitik fortzusetzen, eine Beteuerung, die seinerzeit der FDP ausreichte, die Sozialisten zur Macht zu bringen. Wie wenig Gewicht solche Erklärungen haben, ist heute schon zu erkennen. Rlt.