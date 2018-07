Inhalt Seite 1 — Die schweigende Zunge der Weisheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Um jene „uralten Weisheiten des menschlichen Herzens“ geht es in diesem Buch, die William Faulkner in seiner Nobelpreisrede als das eigentliche Thema des Schriftstellers bezeichnet hat Es geht, und das mag man als die Quintessenz dieses Buches nehmen, um jene Weisheit, deren Wurzeln durch den Verstand hindurch tief hinab in das Herz reichen. Sie ist das Gewissen, das mitleidende Wissen um die Erbarmungswürdigkeit des Menschen, sie ist das Erbarmen und die Güte selbst. Die Zunge der Weisheit schweigt: sie ist stumm wie die brabbelnde, säbernde Zunge des schwachsinnigen Maury, dieses wahren Poeten, der später mit deutlichem Bezug den biblischen Namen Benjamin erhält. Dieser Benjy oder Ben steht im Mittelpunkt des Romans von:

William Faulkner: „Schall und Wahn.“ Roman. Deutsch von Helmut M. Braem und Elisabeth Kaiser, Scherz & Goverts Verlag, Stuttgart, 337 S., 17,80 DM.

Ben ist 33 Jahre alt und weder seines Geistes noch seines Körpers mächtig. Er ist nur aufnehmendes Organ, er „hört das Dach“, „er riecht die Dunkelheit und den Tod“ und lange vor allen anderen „sieht er das Ende“. Er ist der Erbarmungswürdige, der Liebe und Haß, Ungerechtigkeit, Sorge und Verzweiflung auf sich zieht. In Ben, dem immer alles gleichzeitig geschieht, während das Gleichzeitige sich ihm immerfort trennt, in der flatternden Wirrnis seines durch die Sünde, den Fluch der Compsonfamilie zerstückelten Wahrnehmungsvermögens baut sich fetzenweise die Welt dieses Romans auf. Sie rinnt zu festerer Gestalt zusammen im zweiten Kapitel, in den Assoziationen seines Bruders, des Harvardstudenten Quentin, und sie ist am Ende ganz da im vierten und letzten Kapitel, in der alles umfassenden Güte der farbigen Köchin Dilsey. Auch Dilsey schweigt oder „redet“ doch nicht (wie Bens Bruder Jason und seine Mutter es tun), sie handelt, sie setzt ihre kleine, mit der nimmermüden Arbeit ihrer Hände aufgebaute Ordnung gegen den dröhnenden, wimmernden Verfall des Compsonschen Hauses.

Diese beiden, Ben und Dilsey, sind umgeben von einer Menge von Personen, in denen das zügellos dem Verhängnis zuströmende Blut der Compsons sich zu Tode wütet oder (wie in der Mutter) müde verebbt: der Vater, der sich grimmig und selbstgerecht ins Grab trinkt, die scheinheilig-wehleidige Mutter, die in falschem Familienstolz die Tochter verstößt und in ihrer Sentimentalität ihrem verbrecherischen, geldgierigen Sohn Jason an Grausamkeit kaum nachsteht; Jason selbst, der seine Schwester, deren Tochter außerehelich gezeugt wurde, erpreßt, und diese Tochter, seine Nichte also, zum Hause hinausjagt – nicht allerdings, ohne daß sie ihm zur Genugtuung des Lesers die ihr gehörenden und von ihm unterschlagenen 7000 Dollar entwendet. Und da ist schließlich Quentin, der sich einbildet, Blutschande getrieben zu haben mit seiner von Ben über alles geliebten, von Jason und der eigenen Mutter verstoßenen Schwester Candace, genannt Caddie (weswegen Ben, und damit beginnt das Buch, dem Golfspiel auf der Wiese nebenan so gerne und gierig zuschaut, denn hier ertönt wieder und wieder der Ruf „Caddie!“).

Dies ist der Verfall einer vom Fluch der Blutschande, der Selbstüberhebung und Maßlosigkeit heimgesuchten Familie im Süden der Vereinigten Staaten, ein zerbröckelndes Haus, eine Trümmerstätte am Ende, über die wie Wolfsgeheul der Wutschrei Jasons und das laute Wimmern des irren Ben hinhallt. Quentin, der nicht lieben kann, liebt den Tod und in selbstquälerischer Phantasie die Blutschande an seiner Schwester. Caddie ist in ihrer erotischen Hemmungslosigkeit verdammt, aber sie weiß das und nimmt diese Verdammnis hin, „sie will nicht gerettet werden“. In Jason, „der nichts von Gott hält“, lebt noch etwas vom Stolz der Ahnen, dieser Stolz aber ist umgeschlagen in rasende Eitelkeit, in den Drang nach Selbstbetätigung und Erfolg und in Selbstmitleid, in dem er von seiner Mutter bestärkt wird.

Schlimmer aber noch als der Fluch lastet auf ihnen allen die Unfähigkeit zu Liebe und Güte, ja, vielleicht ist diese Unfähigkeit ihr eigentliches Verhängnis. Es zersprengt sie die selbstsüchtige Maßlosigkeit, mit der sie über sich hinausgreifen und mehr als sie selbst sein wollen. Nur Ben und Dilsey, und in gewisser Weise auch Caddie, sind sie selbst, nur sie lieben wirklich. Und so erhebt sich am Ende dennoch – Faulkner braucht diese düstere Folie, um geradezu physisch spürbar machen zu können, was er sagen will – aus diesen Trümmern die Stimme jener schweigenden Zunge der Weisheit, deren Name Erbarmen ist. In der Stimme des Priesters gegen Ende des Buches löst sich diese Zunge. Es ist nicht der ortansässige, es ist ein fremder, ein Gastprediger, klein und häßlich wie ein Affe, aber mit einer gewaltigen, zu Herzen gehenden Stimme. „Gott hat sich schon ganz anderer Instrumente bedient“, sagt Dilsey, und sie denkt an Ben, sie erkennt, wie tief sie alle heruntergekommen sind, wie sehr aber auch – vielleicht gerade deshalb – sie alle, auch die Verlorenen, auch die Verdammten unter ihnen, Kinder Gottes sind: Sie sagt in unübersetzbarem Slang (ebenso wie die in ihrer Wucht hinreißende Predigt in Slang gehalten und damit gleichsam „verschlüsselt“ wird): „We’s down to worse’n dis, ef folks jes knowed. You’s de Lawd’s chile, anyway. En I be His’n too, fo long, praise Jesus. Here.“

Die Instanz, vor der die Personen dieses Romans stehen, ist das Gewissen selbst, und dieses hat die Kraft, diejenigen zu verdammen und zu zerstören, die sich ihm nicht stellen, denen aber, die ihm das Ohr öffnen, Ruhe und inneren Frieden zu geben, jenen „peace beyond understanding“, von dem Eliot am Ende des „Wüsten Landes“ spricht.