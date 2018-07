Von Hans Gresmann

Studieren ist heute kein Luxus mehr, sondern eine Pflicht der Gesellschaft gegenüber – auf Grund einer Begabung, für die man nichts kann.“ Der das sagt – ohne den leisesten Anflug von Pathos – ist ein Student der Freien Universität Berlin, der sich zusammen mit 2000 seiner Kommilitonen von allen Hochschulen der Bundesrepublik in Hamburg eingefunden hat, um Gedanken auszutauschen, gemeinsame Wünsche zu formulieren und einmal mehr das vielzitierte (doch in seiner Existenz nie recht nachgewiesene) „Gewissen der Öffentlichkeit“ anzurufen.

Es geschah jetzt zum viertenmal, daß Westdeutschlands junge Akademiker einen offiziellen Studententag abhielten, und ebenfalls zum viertenmal bekamen sie von prominenten Festrednern bescheinigt, sie seien des jungen Staates (und seiner Wunderwirtschaft) – nun, wenn nicht gerade Garanten – so doch: wichtige Stützen in die Zukunft hinein. Die Studenten haben jedoch mittlerweile, gelernt, allen Beteuerungen ein erkleckliches Quantum an Skepsis entgegenzusetzen. Wer wollte ihnen das verargen? Als man den ersten Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Studendentschaften, Marks auf der Pressekonferenz nach den effektiven Auswirkungen der vorangegangenen Studententage (1950 Köln, 1952 Berlin und 1954 München) fragte, druckste er ein wenig und meinte dann ausweichend, man solle sich einmal vorzustellen versuchen, was geschehe, wenn die Studenten nicht von Zeit zu Zeit ihre Stimme erhöben. Also: Die Auswirkungen auf die materielle Situation der Studenten sind kaum zu Buch geschlagen. Nachdem der repräsentative Glanz der Veranstaltungen verblaßt, die Reden verklungen und die Studenten in ihren Universitätsalltag zurückgekehrt waren, stellten sie fest, daß im Grunde doch alles für die Katz gewesen war. So ist es nur allzu verständlich, daß diesmal von vornherein ein anderer, deutlicherer, vielleicht sogar aggressiverer Ton angeschlagen wurde. „Der Student in der Gesellschaft“, so hieß das Thema. Doch gemeint war ganz unmißverständlich: Die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber dem Studenten.

Wir sehen uns gegenwärtig einem höchst merkwürdigen Phänomen gegenüber: Auf der einen Seite ist die akademische Ausbildung, ist der „Studentenstand“ ganz allgemein einer deutlich erkennbaren sozialen Abwertung ausgesetzt, und auf der anderen Seite verzeichnen die Universitäten einen Zustrom, wie sie ihn in ihrer Geschichte bislang auch nicht annähernd gekannt haben. Im Sommer 1939, im letzten Semester vor Kriegsausbruch also, gab es im damaligen Reichsgebiet 55 000 Studenten. Heute beträgt die Zahl der Studierenden allein in Westdeutschland rund 130 000. Ständig wächst also der Anteil der akademischen Berufe in unserer Berufsstruktur. Dabei hat sich der relative Anteil der „klassischen“ Disziplinen, wie Theologie oder Philologie, Medizin oder Juri, kaum verändert, während sich ein gewaltiger Arstieg der Studentenzahlen in den Wirtschafts-, Sozial- und technischen Wissenschaften beobachten läßt. Nun ist es jedoch keineswegs so – wie manche Leute immer noch zu glauben scheinen –, daß dieser Drang zur Hochschule als verhängnisvoll; Auswirkung einer allgemeinen „Mode“ zu erklären ist und zwangsläufig zu einem immer wachsenden akademischen Proletariat führen muß. Ganz im Gegenteil: Im modernen, sich fortschreitend differenzierenden Berufs- und Gesellschaftsleben besteht ein immer stärker werdendes Bedürfnis nach wissenschaftlicher Ausbildung. Begabungen gehen heute nicht mehr vor die Hunde. Besonders die Wirtschaft bemächtigt sich des „anfallenden“ akademischen Nachwuchses, kaum daß er die Pforten der Hochschule verlassen hat. Und dabei ist es gar nicht einmal mehr so wichtig, ob einer Volkswirt oder Historiker ist, nur wissenschaftlich zu arbeiten soll er gelernt haben. Und – nicht zu vergessen – Allgemeinbildung soll er haben, denn, so formulierte Generaldirektor Blessing als Vertreter der Wirtschaft, „es ist leichter, einem alround-Gebildeten in der späteren Praxis Spezialwissen, als einem Experten Allgemeinwissen beizubringen“. Kurz und gut: Die jungen Akademiker werden gebraucht, dringend gebraucht, und alle Fachleute sind sich darin einig, daß die Nachfrage nach wissenschaftlich geschultem Nachwuchs während der nächsten Jahre, während der nächsten Jahrzehnte eher zu- als abnehmen wird.

So brauchte, könnte man meinen, den Studenten, die da in Hamburg vom Vortrag zur Hafenrundfahrt und von einer Michelbesteigung zu neuer Diskussion eilten, eigentlich nicht bange um ihre Zukunft zu sein. Und tatsächlich: um ihre Zukunft ist es ihnen auch gar nicht bange. Nur hat die Zukunft für sie noch nicht begonnen. Denn vor den Erfolg haben die Götter nun einmal das Examen gesetzt, und vor das Examen das Studium. jenes Studium, das das (im Examen verlangte) Fachwissen, das (in der Praxis verlangte) Allgemeinwissen vermitteln und außerdem ja auch noch „irgendwie“ finanziert werden soll. Ob die Hochschule noch in Einklang zu bringen ist mit den Erfordernissen der modernen Gesellschaft, ob sich das Humboldtsche Bildungsideal der Einheit von Lehre und Forschung im modernen Universitätsbetrieb noch verwirklichen läßt, ob das einst so stolz aufgetakelte Schiff der Hochschulreform noch einmal flottgemacht werden kann, bevor es endgültig an den Klippen der Beharrung zerschellt – das sind Fragen, die die Studentenschaft nicht erst in Hamburg bewegten. Aber von allen Problemen stand eines im Vordergrund: Wird das „Studium als Nebenbeschäftigung“ zwangsläufig zu einer Art von Institution werden oder besteht noch Hoffnung, daß „man“ (ja, wer ist das eigentlich: der Staat? die Öffentlichkeit? das Parlament?) erkennt, welch ungeheuerliche Verschwendung es bedeutet, daß heute etwa Dreiviertel aller Studenten sich ihr Studium in – meist fachfremder – Werkarbeit verdienen müssen. Verglichen mit den westlichen Nachbarn liegt die Studienförderung gerade in der Bundesrepublik ganz besonders im argen. (Gar nicht einmal zu reden von der Sowjetzone, wo pro Kopf des Studenten vier- bis sechsmal mehr aufgewendet wird als bei uns).

An den’westdeutschen Studenten bewahrheitet sich die Erkenntnis, daß das Malheur der Geistigen, in unserer Zeit darin liegt, nicht organisierbar zu sein. Gewiß, es gibt einen Verband Deutscher Studentenschaften, eine rührige und in vieler Hinsicht auch nützliche Einrichtung, aber – Hand aufs Herz – was kann er denn schon ausrichten? Er kann bitten, aufrütteln, an die Einsicht appellieren – das ist alles, und leider sehr wenig. Denn es gehört zum Wesen eines modernen Interessenverbandes, daß er in der Lage ist, zur Durchsetzung seiner Ziele irgendwo, an irgendeiner entscheidenden Stelle einen handfesten Druck anzuwenden. Wie könnten die Studenten jemals eine solche „pressure group“ bilden? Welchen handfesten Druck sollten sie wohl anwenden? Sie könnten streiken. Nun, und? Keine Straßenbahn würde stillstehen, kein Wasserhahn versiegen. Die Zeitungen würden eine Woche lang darüber berichten, einige Dozenten würden in die Ferien fahren, Schluß, aus.

Nein, erzwingen können die Studenten ihre Forderungen nicht. Sie können nur fortfahren zu bitten, aufzurütteln, an die Einsicht zu appellieren ... An die Einsicht der Verantwortlichen in einem Staat, der bislang jährlich die Hälfte eines Prozents des Volkseinkommens für seine Universitäten ausgab. Mehr nicht.