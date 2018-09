Das Angebot der Sowjetunion, Indien im Verlauf von drei Jahren 1 Mill. t Stahl zu liefern, war wohl die erstaunlichste Wirtschaftsnachricht der letzten Zeit. Diesem Angebot folgte eine chinesische Offerte, Indien 60 000 t chinesischen Stahl zu liefern. Zehntausende von Tonnen sowjetischen Roheisens sind im vergangenen Jahr etwa nach dem europäischen Kontinent und Großbritannien geliefert worden, chinesischer Stahl wurde nach Ägypten exportiert, und früher teilweise agrarisch orientierte Länder, wie Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn besonders, sind nach dem zweiten Weltkrieg zu Stahlexporteuren von beachtlicher Bedeutung geworden.

Es ist wenig verständlich, daß diese kommunistischen Länder, besonders aber China, es sich leisten können, Stahl und Roheisen zu exportieren, weil sie mitten in einem Industrialisierungsprozeß großen Stils stehen und ihre Stahlerzeugung selbst dringend brauchen. Zweifellos spielen bei diesen Lieferungen politische Momente eine besondere Rolle, doch zeigt sich, daß auch andere alte Industriestaaten in der Zeit nach dem Krieg zu einigermaßen absurden Geschäftsmethoden in der Stahlwirtschaft übergegangen sind – oder durch die Nachkriegsverhältnisse zu solchen Methoden gezwungen wurden...

So führt beispielsweise Großbritannien nahezu ebensoviel Eisen und Stahl ein als es exportiert, wobei für die Einfuhren ein höherer Preis als der Inlandpreis angelegt werden muß. Diese englischen Einfuhren kommen aus allen Teilen der Welt, so als Roheisen aus der UdSSR, aus Indien und Brasilien, als Knüppel aus Norwegen und Chile und als Bleche vom europäischen Kontinent und aus den USA. Zum erstenmal in der Geschichte ist der früher bedeutende Weißblecherzeuger und -exporteur Großbritannien zum Importeur großen Stils geworden. Was aber die Engländer am meisten beunruhigt: die englische Kohleneinfuhr entspricht im Wert gegenwärtig dem Jahresexport von Automobilen, wobei die Automobilindustrie zusätzlich noch in vielen Fällen teure Karosseriebleche importieren muß.

Der Widersinn solcher Wirtschaftsvorgänge wurde von der englischen Fachzeitschrift „The Metal Bulletin“ in einer Glosse „Coals to Newcastle“ (was etwa dem deutschen „Eulen nach Athen tragen“ entspricht) angeprangert. Nach der Meinung des Blattes beschränken sich aber diese wirtschaftlichen Anomalien in der Weltstahl- und Kohlenwirtschaft nicht auf Europa. Die Vereinigten Staaten, die freigebig ihre Kohlenschätze exportieren können, haben zweifellos keinen Stahlmangel. Sie erzeugen etwa 45 v. H. der Weltstahlproduktion und besitzen Dutzende von leistungsfähigen Walzwerken. Trotzdem kaufen sie Stahl in Europa, und ihre Automobilindustrie ist auf die Lieferung von Spezialblechen aus Europa angewiesen, die wahrscheinlich mit amerikanischer Kohle erzeugt wurden.

Der wirtschaftliche Widersinn, der sich in der vorerwähnten Entwicklung manifestiert, muß, obwohl er sicher gewissen Kreisen wirtschaftliche Vorteile bringt, auf die Dauer zu einer Zerrüttung des Weltmarkts führen. Man kann nicht auf die Dauer „Kohlen nach Newcastle“ transportieren, ohne die Wirtschaft zum Erliegen zu bringen. H. B.