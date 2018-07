Es ist ein langer Weg von dem preußisch-bescheischeidenen Königlichen Gewerbeinstitut in Berlin, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die höchste technische Bildungsanstalt des Königreichs war, bis zu dem Düsseldorfer Ingenieurhaus in der Prinz-Georg-Straße, in dem heute der VDI residiert. Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich der Verein Deutscher Ingenieure, und sie bedeuten mehr als nur drei alphabetische Schriftzeichen. Sie sind eine Visitenkarte eigener Art, ein internationales Gütezeichen. Wer sie hinter seinen Namen setzt, wie etwa das MdB der Mitglieder des Deutschen Bundestages, will damit zum Ausdruck bringen, daß er gewiß nicht etwas Besseres und Feineres als seine Mitmenschen, aber bestimmt etwas besonders Zuverlässiges ist.

Ingenieur nennt sich ja heute, da dieser Titel noch immer nicht gesetzlich geschützt ist, so mancher, und man weiß nie so recht, was und wer hinter dieser Berufsbezeichnung steht. Dabei soll beileibe kein schlechtes Wort über den „Ingenieur“ gesagt sein, der keine akademische Bildung genossen oder auch kein Technikum besucht hat, sondern als wahrer Autodidakt in der vielgestaltigen Technik wirkte. Es hat so viele unter ihnen gegeben, die wahre Leuchten der technischen Wissenschaften wurden und heute als Wegbereiter gefeiert werden. Dennoch wird niemand den Wert eines soliden Hochschulstudiums und einer Ausbildung auf dem Technikum bestreiten, und wenn der Verein Deutscher Ingenieure an sich generell diese beiden Voraussetzungen zur Grundlage und Bedingung einer Mitgliedschaft macht, so tut er recht daran. Wer ohnedem dennoch in praxi ein schöpferischer Techniker wurde, wird sowieso gerne in den VDI als gleichberechtigtes Mitglied aufgenommen. Er hat ja durch die Tat bewiesen, wes Geistes Kind er ist. Auf die anderen, die den Titel Ingenieur nur als Aushängeschild führen, legt der Verein naturgemäß keinen Wert. So bürgt also die Zugehörigkeit zum VDI für Rang und Wert.

An diesem Wochenende sind hundert Jahre vergangen, da dieser Verein gegründet wurde, und zur Feier des Tages hat man sich in der alten Haupt- und Residenzstadt Berlin versammelt, denn die Zöglinge und ehemaligen Schüler jener eingangs erwähnten Gewerbeakademie waren es, die ihn ins Leben riefen. Zehn Jahre zuvor schon (16. Mai 1846) hatten sie sich zu einer Vereinigung („Hütte“ genannt) zusammengeschlossen, die nicht nur der Geselligkeit, sondern auch der Pflege der technischen Wissenschaften dienen sollte. Aber auch in den anderen Landesteilen gründeten die Ingenieure gleichartige Vereine, und bald tauchte der Gedanke auf, einen allgemeinen Ingenieurverein zu gründen, dessen Zweck es sein sollte, die geistigen Kräfte der deutschen Technik zum Wohle der Industrie ohne Rücksicht auf materielle Vorteile zusammenzuschließen. Am 10. Stiftungsfest der „Hütte“, dem zweiten Pfingsfeiertag des Jahres 1856, fuhren die Gründer auf einem Leiterwagen von Halberstadt nach Alexisbad im Harz; während dieser holperigen Tour wurden die wichtigsten Punkte der Satzung durchberaten. Als man in Alexisbad ankam, brauchte die bereits auf dem primitiven Gefährt beschlossene Gründung des Vereins Deutscher Ingenieure nur noch schriftlich niedergelegt zu werden. So einfach und bescheiden gründete man damals einen Verein. Das Gründungsprotokoll, das dreiundzwanzig Unterschriften trägt, wird als ein wahres Heiligtum heute noch im VDI aufbewahrt.

Man übertreibt nicht, wenn man sagt, daß es kein einziges Gebiet der Technik gibt, das nicht von den Fachgruppen, Fachausschüssen und Arbeitsgemeinschaften des VDI maßgeblich beeinflußt worden ist. Darüber hinaus haben seine bedeutendsten Mitglieder immer wieder revolutionär in die gesamte Wirtschaft eingegriffen und auch die gewerbliche Gesetzgebung und viele Verwaltungsmaßnahmen maßgeblich gesteuert. Jeder von uns wird fast täglich von der Arbeit des Vereins im beruflichen wie privaten Leben angesprochen. Kaufen wir uns zum Beispiel einen Bogen Briefpapier, dann erhalten wir ihn automatisch im DIN A 4-Format, das heute die Einheitsgröße für Briefbogen an Stelle der früheren Folio- und Quartformate ist, und eine Postkarte hat das internationale Normformat A 6, das der Weltpostverein 1925 beschloß und einführte. Das alles ist auf die Anregung des VDI zurückzuführen, der die Gründung des Normenausschusses der Deutschen Industrie schon 1917 veranlaßte, dessen Arbeit sich dann weit über Deutschlands Grenzen hinaus auswirkte. Oder wenn wir einen der vielen unglücklichen Menschen sehen, die in den Kriegen Arme oder Beine verloren und sich nun mit künstlichen Gliedern behelfen müssen, erinnern wir uns dann nicht an die Initiative, die der VDI im ersten Weltkrieg ergriff, um ärztliches Wissen und Können mit der Technik in engste Verbindung zu bringen und brauchbare Ersatzglieder für die Kriegsversehrten zu schaffen?

Auch für die Bildung und Weiterbildung seiner zahlreichen Mitglieder hat der VDI noch immer alles getan, und das dürfte sein Hauptverdienst sein, für das man ihm an seinem Jubeltage vor allem Dank wissen muß. W. Kl.