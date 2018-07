j. p., Hamburg

Für das Deutsche Derby, das in fünf Wochen auf der Horner Rennbahn zur Entscheidung kommt, wird der hamburgische Staat einen Preis von 100 000 DM aussetzen. So hat es die Bürgerschaft beschlossen – in einer etwas stürmischen Sitzung und gegen den Antrag der sozialdemokratischen Opposition, die Angelegenheit an den Haushaltsausschuß zu überweisen.

Es war nicht das erstemal, daß dieses Derby, eines der bedeutendsten Ereignisse des europäischen Galoppsports, zum Streitpunkt zwischen Sozialdemokraten und den Parteien des Hamburgblocks wurde. Immer war die Mehrheit der Bürgerlichen dafür und die Mehrheit der Sozialcemokraten dagegen, obwohl es die Sozialdemokraten waren, die 1949, wenn auch unter anderen Gesichtspunkten, das Horner Gelände für den Staat erwarben. Auch diesmal wurde zunächst nur über die Rentabilität der umstrittenen Veranstaltung gesprochen. Die Redner des Hamburgblocks wiesen auf die Bedeutung des Rennens für die deutsche Pferdezucht, den Pferdeexport und auf die Attraktion hin, die ein solches Ereignis für den Fremdenverkehr darstellt. Wenn man das Derby höher mit Preisen dotiert, wird die Beteiligung größer, der Verlauf spannender, das Interesse der Wettlustigen an den Totalisatoren entsprechend reger und schließlich der aus diesen Umständen folgende Gewinn des Staates größer.

Was manche SPD-Vertreter auf diese Argumente zu erwidern wußten, war ein Beispiel dafür, wie sehr Ressentiments die Sachlichkeit des Blicks zu trüben vermögen, sogar bei hanseatischen Politikern. Es war der Abgeordnete Raloff, der diesen überständigen Gefühlen – in einigermaßen komischer Weise freilich – Ausdruck verlieh. Man reite heute nicht mehr ins Büro, sagte er mit deutlicher Anspielung auf seine „kapitalistischen“ Kollegen auf den rechten Bänken, sondern man fahre mit dem Mercedes 300. Man vergesse, so meinte er weiter, daß sich die Bedeutung des Pferdes gewandelt habe, daß es heute gar keine Rolle mehr spiele.

Da war es nun heraus: die Abneigung gegen das Derby, ja gegen die Reiterei überhaupt, sitzt tiefer als alle vernünftigen, sachlichen Erwägungen. Für manchen Sozialisten ist das nur zum Reiten bestimmte Pferd immer noch, wie in den größten Zeiten des Klassenkampfes, ein feudalistisches Requisit, der Mercedes 300 von gestern sozusagen; die Reiterei: ein müßiges Vergnügen der Privilegierten. Durch ihr Unterbewußtsein scheinen immer noch die Karikaturen von Herrenreitern, Rennstallmagnaten und monokeligen Rittmeistern zu geistern. Aus solchen Gefühlen können nur schwache Argumente kommen, und im Hamburgblock fragt man sich bereits, ob diejenigen, die sie sich zu eigen machen, bald auch das Schwimmen als überholt betrachten, weil es ja Motorboote, das Skilaufen, weil es Drahtseilbahnen oder das Fechten, weil es auch Maschinengewehre gibt.

Wenn es für eine Sache kein gutes Argument gibt, versucht man es eben mit zwei schlechten. So auch der Abgeordnete Raloff. Als sein Fraktionsführer, Dr. Nevermann, ihn zum Vergnügen des Hauses aufforderte, von seiner Exkursion in die Geschichte des Pferdes zur Geschäftsordnung zurückzukehren, sagte er: „Wir können uns das Derby in Hamburg nicht leisten, solange wir kein Geld für die Schreberkolonien haben.“ Er traf abermals daneben. Denn der Hamburgblock, der in Sachen der Kultur zwar nicht immer eine gesegnete Hand zu haben scheint, kann offenbar doch ganz gut rechnen. Er wies der Opposition schlicht und ohne daß es ideologischer Rückgriffe bedurft hätte nach, daß man, wenn man 100 000 DM investiere, um Hamburg das Derby zu erhalten, mit Einnahmen von etwa 600 000 DM allein aus der Buchmachersteuer rechnen könne. Und darüber, wie diese Einnahmen zum Wohle der Bürger von Hamburg ausgegeben werden sollen, daran wird man der SPD die Mitwirkung sicher nicht versagen. Die Vorlage des Blocks wurde angenommen, mit besonders größer Mehrheit sogar, weil eine stattliche Anzahl von Sozialdemokraten sich der Stimme enthielt.