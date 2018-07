Inhalt Seite 1 — Lob des Spekulanten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Volkmar Muthesius

„Stirbt ein Spekulant in der Hausse, so nennt die Nachwelt ihn ein großes Finanzgenie; stirbt er in der Baisse, so gilt er als ein elender Hasardeur.“

Dieses maliziöse Wort eines Bankiers, der selbst einer der erfolgreichsten Spekulanten unserer Zeit ist (und der sich sogar offen zu diesem Metier bekennt), darf man heute in Erinnerung rufen, in einer Periode, die durch eine Renaissance der Spekulation charakterisiert ist. Das gilt besonders für Westdeutschland, wo der Spekulant jahrelang als ein Volks- und Staatsfeind galt. Inzwischen ist er zwar noch nicht wieder in aller Form zu Ehren gekommen, aber er rührt sich doch wieder, in kleinen und großen Exemplaren, mit ein paar Tausendmarkscheinen eigenen Kapitälchens, oder auch mit hundert Millionen Bankkrediten, und dazwischen auf allen Stufen, zwischen bescheidenem Wohlstand und großem Reichtum.

Es wird wieder spekuliert‚ und mit dieser Wiedergeburt des Spekulanten tauchen uralte Probleme von neuem auf, teilweise in altvertrauter, teilweise auch in neuer Gestalt. Man wirft den Spekulanten gewöhnlich vor, es komme ihm nur darauf an, Kursunterschiede auszunutzen und dabei Gewinne zu erzielen. Nun gut – aber könnte man das nicht von jedem Kaufmann schlechthin sagen? Daß jemand Gewinne erzielen will, ist doch offenbar eine Absicht, die in der marktwirtschaftlichen Ordnung jeder Mensch hegt, der sich in irgendeiner Weise am Marktgeschehen beteiligt – sonst würde er nämlich gar nicht auf den Gedanken kommen, sich überhaupt wirtschaftlich zu betätigen (auch der Kapitalanleger, der sich zur Ausübung eines Bezugsrechts Bankgeld leiht, tut dies, weil er sich einen Gewinn dabei ausrechnet!). Nun, die volkswirtschaftliche Funktion des Spekulanten ist eine sehr einfache, und sie war unseren Großvätern auch durchaus geläufig. Der Spekulant sorgt mit seinen Käufen und Verkäufen von Effekten ständig dafür, daß die Umsätze an der Börse einen wirklich breiten und tiefen Markt darstellen, daß eine unaufhörliche Fluktuation der Wertpapiere, ein endloses Gewebe von Eigentumswechselvorgängen die fortgesetzte Ermittlung von Kursnotierungen als echten Marktpreisen überhaupt erst möglich macht. Der Spekulant ist nichts weiter als ein Effektenbesitzer, der verhältnismäßig häufig seine Kapitalanlagen wechselt, der diese Variationen als seinen Daseinszweck ansieht und dem seine volkswirtschaftliche Funktion zwar völlig uninteressant erscheinen mag, der diese Funktion aber trotzdem ausübt und ohne den ein tragfähiger Markt mit zuverlässiger Preisbildung nicht möglich sein würde. Der Bundespräsident Professor Heuss hat vor einigen Jahren auf einer Sparkassentagung über den Sparer gesagt, er sei ein Egoist, aber man sollte es ihn ruhig sein lassen, denn er diene damit dem Ganzen. Gilt nicht genau das gleiche für den Spekulanten?

Mitunter ist es ratsam, zur Klärung der Begriffe ein wenig in der Etymologie Umschau zu halten. Wer solche philologischen Studien zu seiner Liebhaberei gemacht hat, der wird nicht selten reizvolle Beweismittel aufstöbern können. Dazu sind vor allem ältere Fremdwörterbücher nützlich, besonders die aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Blättern wir dort nach, so finden wir unter dem Stichwort „Spekulant“ beispielsweise folgendes:

„Speculant, m.l., und Speculateur, m.fr. (spr. spekulatöhr), ein Forscher, Grübler, Unternehmer, Gewinnsucher; Speculation, f., geistige Anschauung, Erwägung, Forschung, Aus- oder Ersinnung, Grübelei, kaufmännische Gewinnberechnung, ein Handelsanschlag; speculativ, forschend, grübelnd, übersinnlich, unternehmend; speculative Philosophie, unabhängig von der Erfahrung forschende Vernunftwissenschaft, entgegengesetzt der empirischen Philosophie; speculieren, nachsinnen, grübeln, vernünfteln, planen, Handelspläne machen, auf Gewinn lauern.“

So steht all das zu lesen, ohne jede Spur von irgendwelchen moralischen oder „volkswirtschaftlichen“ Einwendungen oder gar Vorwürfen. Halten wir aber dagegen, was in unserem Jahrhundert dem Spekulanten für ein Sinn verliehen worden ist, so können wir uns beispielsweise in einem Nachschlagewerk wie Wehrles Deutschem Wortschatz orientieren, der in seinen Kriegs- und Nachkriegsauflagen den Spekulanten in die Rubrik einreiht, wo der Kornwucherer und der Abenteurer zu finden sind, der Glücksritter und der Hasardspieler, der Schacherer und der Jobber, der Spieler und der Geldmacher. Sollte sich der Spekulant selbst in sechzig oder siebzig Jahren so verwandelt haben? Oder versteht man nur seine Funktionen nicht mehr richtig? Schon allein die Tatsache, daß die Totalitären es waren (und sind), die den Titel Spekulant zu einem Schimpfwort gemacht haben, daß es die politischen Hasardeure waren, die ihn in Verruf brachten – schon diese Tatsache sollte uns stutzig machen. Bedenken wir aber weiter folgendes: Mit Recht wird heute die internationale Effektenarbitrage als Endziel der Bemühungen um die Konvertibilität der Währungen, um die Freizügigkeit des Geldes bezeichnet, und niemand wird hiergegen moralische oder volkswirtschaftliche Einwände erheben. Die Arbitrage ist indessen, mit Verlaub zu sagen, nur eine besondere Form der Spekulation, nämlich eine die Kursunterschiede an verschiedenen Märkten ausnutzende Spekulation, aber nur das gleichsam esoterische Wort Arbitrage hat diese Spezial-Spekulation bisher davor bewahrt, in den Strudel der Verachtung hineingezogen zu werden.