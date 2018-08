INLAND

Jeder Siebente wurde entschädigt. Von den 32 200 Reisewetterversicherten des vorigen Jahres erhielt fast jeder Siebente eine Entschädigung. Die Versicherungsgesellschaft hat in diesem Jahr ihr Versicherungsgebiet auf Norditalien, England, Dänemark, Finnland und das Saargebiet ausgedehnt, nachdem im Vorjahr schon eine Wetterversicherung für Reisen in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland, Luxemburg, Norwegen, Schweden und der Schweiz möglich war. Die Zahl der Ferienorte mit Versicherungsmöglichkeiten ist damit auf 7000 in 13 europäischen Ländern angestiegen.

Voller Betrieb. Das Herzheilbad Salzuflen hat jetzt wieder sämtliche Kuranstalten und Einrichtungen geöffnet und ist voll im Betrieb. Das neuaufgestockte Woldemarbad hat noch einige Handwerker im Haus, die die letzte Hand an die Abteilungen Atemgymnastik, Massage und Krankengymnastik legen.

Immer mehr Klein-Golfplätze. Auch Cuxhaven will seinen Gästen in diesem Jahr noch einen solchen Spielplatz zur Verfügung stellen. Die Kurverwaltung will den Platz in einer früheren Sandgrube, am sogenannten „Wehrberg“, anlegen, wo er selbst gegen scharfe West- und Nordwestwinde geschützt ist.

Um die Hälfte vergrößert. Das Kurmittelhaus im Staatsbad Bertrich in der moselländischen Voreifer wurde durch einen Umbau um 50 Prozent vergrößert. Allein 33 neue Kabinen für die Abgabe von Thermalbädern, Massagen und anderen Heilgaben wurden geschaffen, sowie die dazu gehörigen Ruheräume. In einem weiteren Bauabschnitt wird eine direkte, durchgehende bauliche Verbindung zum Kurhotel „Fürstenhof“ geschaffen.

AUSLAND

Per Bus nach London! Ein englisches Omnibusunternehmen nimmt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Touring-Gesellschaft am 29. Juni einen regelmäßigen Linienverkehr zwischen Frankfurt und London auf. Der Europabus fährt um 7.30 Uhr ab Frankfurt über Köln, Düsseldorf, Aachen, Ostende, mit dem Schiff nach Dover und ist am nächsten Morgen um 9 Uhr in London. Hin- und Rückfahrt kosten 128,70 Mark.

Burghotel mit eigenem Flugplatz. Ein Hotel, in dem die Romantik des ausklingenden Mittelalters mit dem größten Komfort eines neuzeitlichen Etablissements verschmolzen wurde: das ist Schloß Itter bei Wörgl in Tirol. 902 erbaut, wurde es im Laufe der Jahrhunderte mehrmals zerstört, um jetzt eine glanzvolle Auferstehung zu erleben. Ein junger Innsbrucker hat die Burg in ein Schloßhotel verwandelt, in dessen Rittersaal die Gäste zwischen Helmen und Lanzen tafeln und nachts in antiken Himmelbetten schlafen. Doch damit nicht genug, wurde ein eigener Flugplatz errichtet, damit man Schloß Itter per Hubschrauber in direkter Verbindung von München erreichen kann. – Diese Burg ist nur eine unter vielen, die in Österreich, das keine Ruinen liebt, als gastronomische Betriebe ihre Zeit überdauern. Da ist Schloß Plötzleindorf, das mit 300 Betten zum Jugendgästehaus der Stadt Wien wurde, Schloß Bernstein in der Steiermark, Schloß Lebenberg bei Kitzbühel in Tirol, und Schloß \Mittersil, das hoch über dem Pinzgau liegt, aus dem 12. Jahrhundert stammt und wie alle diese mittelalterlichen Festen eine anheimelnde Gemütlichkeit, besitzt, wie sie ein modernes Hotel selten zu bieten vermag.