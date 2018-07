Die Deutsche Straßenliga – die Spitzenorganisation aller am Kraftverkehr Interessierten – veranstaltete am 8. und 9. Mai in Bad Godesberg den 2. deutschen Straßentag. Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm hat aus diesem Anlaß über Fragen der deutschen Straßenbau-Planung gesprochen, während Prof. Dr. Ritschl, der Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeriums ist, über die Straßenbau-Finanzierung referierte. Die Deutsche Straßenliga hat sich im vergangenen Jahr mit den Fragen der Straßenbau-Planung und insbesondere der Finanzierung ausführlich beschäftigt. Sie ist mit verschiedenen Verlautbarungen in die Öffentlichkeit herangetreten, wobei die Ausarbeitung von Plänen zur Gründung eines Zweckverbandes im deutschen Straßenbau besonders erwähnenswert ist. Sie hat auch zur Frage der Sonderabgaben des Kraftverkehrs mehrfach Stellung genommen, und zwar in ähnlicher Weise, wie maßgebliche Straßenbau-Finanzierungs-Sachverständige, die der Straßenliga fernstehen, es in jüngst veröffentlichten Arbeiten zum Ausdruck brachten.

Das wichtigste verkehrspolitische Thema ist der Straßenbau. Die konjunkturellen Ausstrahlungen der dynamischen Wirtschaftsentwicklung in Deutschlands (und nicht zuletzt auch das Verkehrsfinanzgesetz!) haben dem Fiskus beträchtlich höhere Einnahmen aus dem Kraftverkehr ermöglicht

Diese konjunkturellen Strömungen haben auch dazu geführt, daß der gewerbliche Güterkraftverkehr von den durch das Verkehrsfinanzgesetz eingetretenen Verteuerungen nicht ganz in dem ursprünglich befürchteten Maß betroffen wurde; dennoch machen die stark erhöhten Kosten insbesondere im Hinblick auf die drastische Herabsetzung von Maßen und Gewichten dem Kraftfahrzeugverkehr sehr ernste Sorgen.

Mineralölsteuern und-zölle sowie Kraftfahrzeugsteuern haben sich im Ertrag von 1,79 Mrd. DM im Haushaltsjahr 1954 auf über 2,4 Mrd. im Jahr 1955 erhöht. Der Bund wird, nach zuverlässigen Schätzungen, 1956 aus den Kraftverkehrsabgaben allein rund 1,9 Mrd. DM erhalten. Im Haushaltsjahr 1956/57 werden aber „echt“ nur 650 Mill. DM für den Straßenbau ausgegeben werden. Es wandem also noch immer rund zwei Drittel der Sonderabgaben des Kraftverkehrs in andere Haushaltskanäle, d. h. sie sind zweckentfremdet.

Die Haushaltspolitik des Bundes ist auch insofern betrüblich, als das deutsche Straßennetz gegenüber anderen modernen Industrieländern am stärksten rückständig ist. Die Deutsche Straßenliga hat in einer Untersuchung dargelegt, welche Mängel die deutschen Straßen aufweisen. Mindestens 4500 km Bundesstraßen und etwa 40 000 km Landstraßen erster und zweiter Ordnung sind „frostkrank“. Sie brauchen neben neuen Decken vor allem einen neuen Unterbau. Allein der frostsichere Ausbau der Bundesstraßen wird etwa 1,5 Mrd. kosten. Darüber hinaus müssen fast neun Zehntel aller Bundesstraßen verbreitert werden, damit sie mit den modernen Verkehrserfordernissen in Einklang gebracht werden. Auch der Bau von Umgehungsstraßen erscheint im Interesse der Verkehrssicherheit unerläßlich: etwa 85 v. H. aller Verkehrsunfälle ereignen sich ja in geschlossenen Ortschaften.

Der Bund hat seit 1950 unter Berücksichtigung des Voranschlags für 1956 über 5,3 Mrd. DM dem Straßenbau entzogen. Gute Straßen als Pulsadern des modernen Wirtschaftslebens tragen dazu bei, jährlich Hunderte von Millionen DM zu sparen. Eine solche Ersparnis ist gegeben durch weniger Brennstoffverbrauch, geringeren Reifenabrieb und Wagenabnutzung wie auch durch erhebliche Zeitersparnis.

Durch den Bau von Straßen kann in der gegenwärtigen Konjunkturphase (im Gegensatz zum Hochbau) keine Konjunkturüberhitzung eintreten. Bis vor wenigen Monaten war die Tiefbaukapazität nur zur-Hälfte ausgelastet; auch im Frühsommer wird man noch über beachtliche Kapazitätsreserven verfügen. Nach den neuesten Untersuchungen war die Straßenbauindustrie 1955, auf das Jahr bezogen, nur zu einem Drittel ausgelastet; bei rechtzeitiger Planung ist es also möglich, den Straßenbau zu verdreifachen, ohne die Kapazität auszuweiten. Angesichts einer weitgehenden Mechanisierung braucht die Straßenbauindustrie heute nur noch ein Drittel der Arbeitkräfte, wie (für die gleiche Leistung) im Jahre 1940. Man rechnet heute auf 1 Mill. DM Bausumme 15 Arbeiter – 1940 wurden dafür noch 50 Arbeiter beschäftigt. H. H.