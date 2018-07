Ich lernte sie kennen in einem Ort mit fader Vergangenheit und trüber Zukunft, in dem wir, jeder auf andere Weise, hängengeblieben waren, in Lazarettzügen, mit Flüchtlingstrecks oder im Verlaufe verbotener Grenzwechsel, wie es sich gleich nach dem Kriege nun einmal ergab. Außer der Vermessenheit, sich mit Stadt titulieren zu lassen, war an dem Nest allein bemerkenswert, daß es, das jederzeit in der Mitte gedämmert hatte, nun plötzlich in die schauerlich trostlose Pikanterie eines Grenzortes gerückt war.

Sie kamen und gingen, Schatten, Figuren, Gestalten, gelegentlich auch Menschen. Tauchten auf, waren da und verloren sich stumm. Wir waren Greise und Kinder in einem, erfahrene Krieger und unreife Knaben, waren ein Gemisch aus Ilias und Panzerkeil, aus wohltemperiertem Klavier und Stalinorgel; aus tausend Toden und einem erstaunlichen Leben, waren kurz, wie man nicht anders sein kann, wenn man das Finale vor der Introduktion erlebt und die bürgerliche Ordnung allein in Form verwirrender Lebensmittelkarten zugestellt bekommt. Immerhin schienen die Anomalitäten des Normalen nicht ohne Reiz zu sein, und wir mühten uns um Entdeckungen

Sie hatte schwarze Haare und blaue Augen, und sie hieß Ljuba. Das schmeckte nach Sahnebonbon und Krimsekt. Sie war auch irgendwie slawischer Herkunft. Genaues konnte ich nicht ermitteln. Von allen slawischen Sprachen beherrsche ich nur das Russische, und zwar in Gestalt der Worte „Ruki wjerch“ oder so ähnlich. Das heißt „Hände hoch!“ Ich hatte es einige Jahre mit unterschiedlichem Erfolg angewandt, war aber entschlossen, im Umgang mit Damen keinen Gebrauch davon zu machen.

Ljuba lächelte. Damit ist eigentlich schon alles gesagt in dieser Zeit, in der die Leute unter der Vergangenheit ächzten und vor der Zukunft stöhnten. Sie lächelte sanft mit frischem Mund im etwas flächigen Gesicht. Barfuß ging sie durch das Gras, mit einer Grazie, als hätte sie nie im Leben Schuhe besessen, war allüberall wohlgerundet und nagte zufrieden am kanariengelben Maisbrot. Als ich ihr das erstemal begegnete, konnte ich unmöglich glauben, ich sei gemeint; und drei Wochen vergingen in wachsender Unruhe, bis ich es begriffen hatte. Ljuba war schon ein erfreuliches Stück Schöpfung, und ich beschloß, es ihr in geeigneter Form mitzuteilen.

Aber noch bevor es dazu kam, blieb sie eines Tages vor mir stehen und fragte mich etwas. Ich verstand kein Wort. Sie wiederholte nachsichtig, und ich glaubte einiges herauszuhören, was möglicherweise Deutsch gewesen war – heute und Abend und ein drittes Wort, das sie bedeutungsvoll in zahlreichen Varianten brachte: Tee, Tschai und Tai.

Offenbar handelte es sich um eine Einladung zum Tee. Die Uhrzeit durfte ich an ihren Fingern abzählen. Bei acht zog sie die Hände weg und nickte lebhaft.

Als ich außer Sicht war, warf ich meine Mütze in die Luft, so hoch ich konnte. Sie blieb in einem Baum hängen (so hoch sie konnte). Es war nicht leicht, sie wiederzukriegen.-Die Passanten blickten befremdet.