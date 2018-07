Eine erschöpfende Beurteilung und Auswertung von Konzernbilanzen ist nur möglich, wenn gleichzeitig die Zahlenwerke (abgestimmt auf den gleichen Zeitpunkt) aller Konzerngesellschaften vorgelegt werden. Ist das nicht der Fall, wird der Konzernabschluß für sich stehen und der Betrachter nur Rückschlüsse allgemeiner Art ziehen können. So ist es auch bei den Abschlüssen für 1953 und 1954 der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Zentrale AG, Köln, die zudem noch stark in ihrer Aufmachung durch die Neuordnung der Rückversicherung beeinflußt worden sind. Für 1953 werden 8 und für 1954 9 v. H. Dividende gezahlt. Die dafür erforderlichen Beträge sind angesichts des 7 Mill. DM betragenden AK gering, zudem bleiben diese Mittel „im Hause“, denn der Anteil der im Konzernbesitz befindlichen Aktien konnte auf 75 v. H. erhöht werden, der Rest befindet sich in Händen von Geschäftsfreunden. Von den Oberschüssen der beiden Berichtsjahre (5,2 Mill.) gingen 3,9 Mill. an die Rücklagen.

Bei den Ende 1954 ausgewiesenen Vermögensanlagen von 66,8 (plus 17 Mill.) nehmen die Wertpapiere mit 21 Mill. denersten Platz ein. Dabei stand der Erwerb steuerfreier bzw. steuerbegünstigter Papiere im Vordergrund. In den Wertpapieren ist zum 31. 12. 1954 eine Kursreserve von etwa 3,5 Mill. enthalten. Schuldscheinforderungen, einer der bemerkenswerten Posten in der Versicherungsbilanz, sind mit 8,7 Mill. ausgewiesen. Sie wurden an Industrie-, Bank- und Versorgungsbetriebe gewährt. Die hauptsächlichen Veränderungen im Bestand der Schuldscheinforderungen gehen auf das Konto von Konzernübertragungen, so daß aus den Schwankungen exakte Rückschlüsse nicht gezogen werden können. Die Verwaltungskosten – so wird in dem Geschäftsbericht ausgesagt – waren trotz zweier Gehaltserhöhungen mit 25 bis 26 v. H. niedrig.

Die Prämieneinnahmen, die in 1952 noch 88,6 Mill. betrugen, erhöhten sich in 1954 auf rund 106 Mill. 1955 werden sie auf über 117 Mill. ansteigen. Alle im Gerling-Konzern zusammengeschlossenen Gesellschaften können 1956 mit einer Prämieneinnahme von über 250 Mill. rechnen. Dem Prämienaufkommen standen in 1954 eine Schadensleistung von brutto 65,8 (61,9) und netto 26 (29,7) Mill. gegenüber. Während die Sachversicherungszweige in konstanter Entwicklung Überschüsse auswiesen, wurde in der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrs-Versichcrung ein befriedigender Status bis Ende 1954 noch nicht erreicht. Es gelang nicht, und das ist die Ursache der für die Versicherungen zu verzeichnenden Fehlentwicklung, die Umstellung der alten Verträge auf die neuen Prämiensätze in dem notwendigen Umfang durchzusetzen. Gefordert wird deshalb eine Anpassung der Prämien an das gestiegene Preisniveau. Außerdem müßte sich durch Maßnahmen auf dem Gebiet der Schadenverhütung das Verhältnis zwischen Prämien und Schäden günstiger gestalten.

In der Kraftverkehrs-Versicherung, innerhalb der die Insassen-Unfall-Versicherung eine Prämiensteigerung von 38 v. H. aufzuweisen hatte, wird der Schadenverlauf mit großer Sorgebetrachtet. Auf der anderen Seite hat der Gerling-Konzern in den beiden Berichtsjahren für schadenfrei verlaufene Verträge eine Prämienrückvergütung Von 4,1 Mill. DM an Versicherungsnehmer ausschütten können. K. W.