Nach dem geheimnisvollen Tod des weißen Lacandonen kümmert sich niemand um den „singenden Gott“

Die Maya-Kultur am Schlangenfluß in Mexiko ist jetzt große archäologische Mode geworden. Den Männern aber, die sie entdeckt haben, wurden ihre Entdeckungen gestohlen. Ruhmlos ertrank der eine auf geheimnisvolle Weise im Schlangenfluß. Seine Familie lebt in Armut. Sein treuer Begleiter ist alt und krank geworden. Der deutsche Schriftsteller und Forschungsreisende Wolfgang Cordan ist den Spuren dieser Männer – Charles Frey und Chan Bor – nachgegangen. Ergriffen von ihren Schicksal, das er hier in gedrängter Form beschreibt, sucht er nach Möglichkeiten, ihnen zu helfen.

Im äußersten Süden Mexikos, in riesigen, kaum betretenen Urwäldern war vor genau zehn Jahren ein Tempel der Mayas entdeckt worden. Sensationsmeldungen füllten die Frontseiten der Zeitungen; der mexikanischen zuerst, dann die von ganz Amerika. Aber der Fund hätte allein nicht genügt, die Aufmerksamkeit der Welt zu erwecken.

Jenes Gebiet war vor fünfzehnhundert Jahren dient besiedelt. Aus noch nicht geklärten Gründen zog der größte Teil der Bevölkerung plötzlich gen Norden, nach Yucatan, und gründete neue Städte. Ein dichter Urwald überwucherte alle Zeugnisse einer großartigen Kultur. Seit dem Anfang dieses Jahrhunderts traf fast jeder Vorstoß der Archäologen auf bedeutende Ruinenstädte. Ein Gebiet wurde nicht begangen: der Umkreis des Lacanjá, des „Schlangenflusses“. Nicht nur gab es dort Schlangen aller Art, nicht nur galt der Wald, mit Sümpfen, Dornenwildnis und Bäumen, deren Blätter die Haut verbrennen, für unzugänglich – dort lebten die Lacandonen, die Schlangensippe, die Nachkommen der Zurückgebliebenen beim großen Exodus. Sie mieden, in ihrer Waldfestung geborgen, den Kontakt mit der weißen Zivilisation, verehrten die alten Götter, lebten die alten Sitten. Sie hatten den Ruf, gefährlich zu sein.

Zu diesem Ort nun war ein Weißer vorgedrungen, hatte einen Tempel entdeckt, und dieser Tempel enthielt Fresken. Die Gelehrten hatten festgestellt, daß die Mayas der Kunst der Wandmalerei unkundig gewesen seien. Aber da waren sie nun: prächtig, farbenfunkelnd. Darstellungen einer siegreichen Schlacht, der folgenden Opfer und der Triumphtänze. In der Schlacht gab es sogar eine Szene, die an den Kampf um die Leiche des Patroklos erinnert.

Von einem Verräter betrogen

In der Sonne des Ruhms wärmte sich ein Photograph der in Zentralamerika allmächtigen United Fruit Co. Er legte vorzügliche Farbphotos vor. Aber er war ein Ungetreuer, ein Verräter, dieser Mister Healey. Der wahre Entdecker hieß Carlos Frey ebenfalls aus den Vereinigten Staaten.