Von Angela v. Britzen

In vielem, scheint es, ist es nun schon in dankenswertem Maße gelungen, Amerika zu imitieren. Nur in einem Punkte, einem wichtigen, scheinen wir noch hinter den Vorbildern von drüben zurück zu sein; im Krankenbetrieb. Wenn unsere Ärzte hier erst dahinter kommen, wieviel Geld sie während der Zeit einnehmen können, die sie nutzlos darauf verwenden, dem Patienten ins Gesicht zu sehen, guten Tag zu sagen und ihm womöglich noch die Hand zu geben, dann werden sie sicherlich sehr bald auch zur vollautomatischen Behandlungsweise der Kranken übergehen. Man muß sich die Patienten nur erziehen!

Die schnurrende Apparatur im Automaten, die dafür sorgt, daß irgend etwas dabei herauskommt, wenn man sich oben als wehrlosen Groschen hineinfallen läßt, sind die Assistentinnen. Sie sind alle in durchsichtiges Nylon gekleidet, ausnahmslos, so daß man den Verlauf ihrer Unterwäsche verfolgen kann, haben einen kühlen, distanzierten Blick, den Bleistift hinterm Ohr, die Brille auf der Nase, und einen wunderbaren, unverbrauchten Teint. Sie lassen den lange vorher angemeldeten Patienten lange warten – weh dem, der einen geplatzten Blinddarm zu offerieren hat –, und dann setzen sie sich mit dem Papier und Bleistift gegenüber. Sehr viel Papier. Nun, Fragebögen kennen und überstehen wir auch in Amerika. Wir lassen uns gutwillig alle möglichen Säfte unseres Körpers abzapfen, wenn nötig im Korridor des Hospitals, wo Schwarze und Weiße, Bekittelte und Zivilisten munter passieren. Aber wenn man uns dann, ohne uns weiter gefragt zu haben, in einen Raum führt, wo nur drohende Instrumente starren, und es heißt, uns völlig zu entkleiden (wenn auch die Hälfte absolut genügte), dann beginnen wir in unserem europäisch-individualistischen Sinne sachte zu meutern.

Aber das Wort, dem wir uns nichtsahnend unterstellt haben, der check-over, ist in Amerika ein ehrfurchtgebietendes, ein allmächtiges, vor dem jedermann Kotau macht. Den Europäer erinnert es an eine Autoreparaturwerkstätte, in der man das Vehikel „klein bei klein“ auseinandernimmt, die Schräubchen und Rädchen alle auf dem Boden ausbreitet und es dem Himmel überläßt, ob dies alles jemals wieder so zusammenkommt, wie es gehört. Immerhin: ein check-over ist eine unfehlbare Sache!

Man wird also, nur mit seiner Haut bekleidet, auf einer harten, hohen Bahre ausgestreckt und hat das Gefühl, man müsse die Hände an die Hosennaht nehmen – wenn man noch eine anhätte. Wenigstens wird ein Tuch über einen gebreitet, und die gestrenge Nylonassistentin verschwindet. Lange liegt man und grübelt, weshalb unsereiner wohl erbost wird. Amerikaner werden nicht erbost. Da kann man aber lange warten, denn es geschieht lange nichts. Der Doktor hat mehrere Ordinationsräume, wo überall ein weißüberdecktes Opfer auf ihn wartet. Er rast von einem Raum zum anderen. Die weißen Kittelenden fliegen, Ohne Gruß, ohne Händedruck, ohne auch nur einen Blick auf das Gesicht zu werfen, das eventuell zu dem Körper gehört, den er zu examinieren hat, schlägt er das Linnen zurück und bohrt seine suchende Hand sofort in die Magengrube. Er schnauft und untersucht Stellen, die einem nie weh getan haben.

Dann plötzlich läßt er von seinem Opfer ab, schlägt das Tuch lässig wieder über das examinierte Gebein, und wenn der Patient justament Luft holt, um ihn zu fragen, was es denn auf sich habe mit, diesen bösen Schmerzen, dann ist der Doktor bereits aus der Tür. Die Assistentin ebenfalls. Kurz darauf schaut sie wieder herein und reicht dem verstörten Patienten, der sich gerade wieder in das Zuhause seiner Kleidung zurückschleichen wollte, einen groben Baumwollschurz, der hinten offen steht, und treibt ihn in dieser Aufmachung eilig über den Korridor, wo viele Menschen herumlaufen, in den Röntgenraum.

Weiße und Schwarze stehen dort gleicherweise wartend umher, und wo die Körperfülle sich dem schmalen Kittel nicht recht anpassen will, da werden die Grenzen der Baumwolle und des Anstandes gesprengt, und eine gewölbte schwarze oder weiße Kehrseite lugt arglos aus dem offenstehenden Anstaltskittel hervor. Macht nichts – hier bin ich Nummer, hier darf ich’s sein!