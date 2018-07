Inhalt Seite 1 — Wenn Brauer bauen wollen Seite 2 Auf einer Seite lesen

W. L., München

Nicht nur der Verkehrszirkus am Karlsplatz, sondern auch die zeitweilig an Zauberei erinnernden Verkehrstricks akrobatisch talentierter Münchner Polizisten in der romantisch engen Münchner Innenstadt sind beliebte Anziehungspunkte für den erlebnishungrigen norddeutschen Besucher geworden, dem man noch zusätzlich, nach dem Motto: „Reißt die Straßen auf, die Fremden kommen“, unbekannte Stadtteile mit Hilfe komplizierter Verkehrsumleitungen vorführt.

Weil man aber allen Ernstes in den Büros der Stadtplanung an der Beseitigung dieses bundesrepublikanisch anerkannten Verkehrsdilemmas arbeitet, war der Produktionsausstoß von teilweise revolutionären Straßenerweiterungsprojekten aus diesem Referat in den letzten Jahren beachtlich gestiegen. In großzügiger Linienführung entstand voriges Jahr der Oscar-Miller-Ring. Zur Entlastung der Innenstadt und zur Freude der Kraftfahrer, die im reibungslosen Verkehrsfluß in Doppelreihe fahren, bis, ja bis diese großzügige Straße sich plötzlich an der Ecke Briennerstraße flaschenhalsähnlich zusammenzieht und zu einem verkehrsflußstauenden Hohlweg wird.

Die ungezählten Verwünschungen ungezählter Kraftfahrer, die dort täglich die Bremsen ihrer, Fahrzeuge strapazieren müssen, gelten dem Haus des Bayerischen Brauerbundes, das sich wie eine Meeresuntiefe gefahrdrohend in den Strom des Verkehrs hineinschiebt und dessen gähnende Leere und gardinenlose Fenster uneingeweihte Beobachter zu dem Trugschluß verleiten, dieses Haus des Anstoßes werde wohl bald eingerissen.

Der eingeweihte Münchner weiß aber, daß dieses Anstoßhaus des Bayerischen Brauerbundes bald wieder renoviert und bezogen wird. So gaben es die Direktoren Düwel und Schladenhaufen jetzt bekannt. Sie wollten zwar Platz machen und in ein neues Haus umziehen; aber das dürfen sie, laut Schreiben des städtischen Baudirektors Schwanhäuser vom 20. April 1956, nicht errichten, weil, wie es heißt, die notwendigen bauaufsichtlichen Erfordernisse nicht erfüllt sind.

Diese Erfordernisse gehen Direktor Düwel im Kopf herum, seit der Brauerbund am 23. September 1955 seine Pläne mit Modell bei der städtischen Lokalbaukommission eingereicht hatte und seit der städtische Baukunstausschuß endlich nach zwei Monaten das gesamte sechsstöckige Haus erst um ein und dann um ein weiteres Stockwerk reduziert hatte.

Als bauaufsichtliche Erfordernis betrachtete der Brauerbund diese Auflage und war guter Dinge, als endlich am 12. Februar 1956 alle Besprechungen erledigt waren. Das Haus des Anstoßes wurde geräumt, Bürogemeinschaften aufgelöst, Hausmeister entlassen, Notunterkünfte für die Zeit des Bauens beschafft und die erheblichen Mehrunkosten in Höhe von 2500 Mark monatlich in Kauf genommen; denn gerade in der bauarmen Zeit wollte der Brauerbund seinen Neubau beginnen.