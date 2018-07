H. D., Saarbrücken

Der ehemalige Leiter der saarländischen Grenzpolizei, Jacques Becker, ist von der Ersten Strafkammer des Landgerichts Saarbrücken wegen Urkundenbeseitigung zu fünf Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt worden. Er hat nach der Volksbefragung vom 23. Oktober 1955 politische Stimmungsberichte vernichtet, die er von den 360 Beamten seiner Dienststelle monatlich angefordert hatte.

Nun könnte man freilich meinen, daß die Berichte keinen besonderen Wert mehr gehabt hätten; denn daß die Stimmung an der Saar schon lange vor dem 23. Oktober 1955 nicht mehr günstig für das Hoffmann-Regime war, das hat der Abstimmungskampf so eindeutig erwiesen, daß die Geschichtsschreibung auf die Akten von Herrn Jacques Becker verzichten kann.

Vielleicht aber hätten jene Aufzeichnungen Aufschluß darüber gegeben, wie jene Mißstimmung gerade durch die Maßnahmen des Innenministers Edgar Hector und seines Polizeirats Becker gesteigert wurde. Der Polizeirat hatte am 20. November 1952 den Hauptwachtmeister Schackmann die Oberwachtmeister Bohlen und Breit und den Kriminalassistenten Wilhelm beauftragt, in „Räuberzivil“ und ohne richterliche Vollmacht Haussuchungen durchzuführen; ohne sich als Polizisten zu erkennen zu geben, überfielen die vier Beamten daraufhin den Schmiedeobermeister Georg Geiger, der später an den Folgen der erlittenen Mißhandlung starb. Becker war es auch, der am 29. November 1952 einen Versammlungsbesucher in Altenkessel grob beschimpfte, ihn durch sein Rollkommando die Treppe hinunterwerfen ließ und bei weiteren Mißhandlungen zusah. Im Dezember 1952 erließ der Saarlandtag in aller Eile ein Amnestiegesetz, das bereits eingeleitete richterliche Voruntersuchungen abschnitt.

Trotz der Aktenvernichtungsaktion sollte man sich dieser Dinge erinnern, wenn sich heute Hoffmanns „Christliche Volkspartei“ durch den Mund des französischen Saar-Botschafters de Carbonnel über den angeblichen Druck beklagt, dem sie durch die Heimatbund-Regierung ausgesetzt sei, und wenn die Hoffmann-Partei immer wieder versucht, sich unter Hinweis auf ihr demokratisches Gewissen bei der Bundes-CDU anzubiedern.

Bisher hat man keinen Versuch gemacht, die seinerzeit allein zugunsten von Becker und Genossen erlassene Amnestie zu widerrufen. Im Gegenteil: rechtschaffene Polizeibeamte beklagen sich bereits darüber, daß die neue Regierung nicht den Mut finde, Polizeibeamte, die ohne rechte Qualifikationen unter Hector aus der Sureté übernommen wurden und die sich schwerer Übergriffe. schuldig gemacht haben, an die Luft zu setzen.